Как устроен древний холодильник ячхал. Откуда Саладин брал напитки со льдом в пустыни в 50° жару

Без современного холодильника сейчас трудно представить себе жизнь, особенно в летний сезон. Однако в старину находили необычные способы, как долгое время сохранять продукты. Настоящим прорывом стала разработка инженеров Древней Персии. Они построили ячхал для хранения продуктов. Принцип работы его продуман до мелочей, а возвести такое сооружение просто. Интересно, что султан Саладин мог себе позволить утолять жажду водой со льдом прямо посреди пустыни в 50-градусную жару.
Как в древности удавалось хранить продукты
В наше время холодильник решает все проблемы с сохранностью свежести продуктов на определенное время. С трудом можно представить, как в старину удавалось это делать. Историки выделяют несколько эффективных способов, которые использовали наши предки для сохранности продуктов на длительное время.
Вяление рыбы. / Фото: tehnoyug.com
Сушку и вяление люди применяли еще в древние времена. Этот метод позволял на продолжительное время сохранить продукты и прокормиться в зимнее время до следующего урожая. Это спасало и в период неурожая. Сушке подвергались грибы и ягоды, корнеплоды и овощи. Рыбу и мясо не сушили, а тонко нарезали и пересыпали солью. Затем подвешивали на улице.
Соль тоже помогала сохранить продукты. Всем известные и вкусные разносолы, которые делали в больших бочках, могли храниться несколько месяцев. Это квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, грибы, чеснок и другое. Интересно, что березовые палки, помещенные прямо в бочку с квашеной капустой, помогали сохранить ее до 6 месяцев. В льняное сукно, обильное обсыпанное солью, можно было заворачивать любые продукты, в том числе и хлеб. Соль в этом случае выступала в роли консерванта. Отлично можно было сохранить овощи свежими целый месяц, если хранить в глиняных горшках с песком, закопанных в прохладной земле.
В деревнях были погреба, где хранили продукты. / Фото: litnet.com
В деревнях были прообразы холодильников. Это погреба и специальные ямы, в которые помещали большие куски льда. В погребах основная часть продуктов в бочках и кадушках помещалась на этаж, который находился в земле. Сверху засыпали пол соломой, следующим слоем шли большие куски льда. Сверху опять солома. Всю эту гору накрывали брезентом. В городах использовали шкафы со специальными поддонами, куда укладывали в несколько слоев лед. На них помещали продукты.
В чем особенность древнего холодильника ячхал и кто его создал
Согласно историческим данным, древние народы подарили миру большое количество изобретений, большинство из которых востребованы и сейчас. Считается, что холодильник – это не древнее открытие, а достижение современных изобретателей. Известно, что в 1748 году профессор медицины университета Глазго Уильям Каллен разработал первую холодильную установку. Американцу Джону Гори в 1841 году удалось разработать циклическую холодильную установку, которая сама производила лед (охлаждала при помощи компрессоров).
Персидские инженеры изобрели древний холодильник ячхал. / Фото:ancient-origins.net.
Однако исторические факты утверждают, что прототипом современного холодильника является ячхал или «ледяная яма». Такие сооружения строили в Древней Персии в пустынях с суровым жарким климатом. Однако продукты там прекрасно сохранялись. Около 2,4 тыс. лет назад его придумали персидские инженеры. Безусловно, что для создания такого сооружения нужны были особые знания, благодаря которым ячхал мог без электричества и сопутствующих приспособлений вырабатывать и сохранять продолжительное время лед.
Как был устроен ячхал. / Фото: punkufer.dnevnik.hr.
Уже доподлинно известно, что принцип работы ячхала построен на действии испарительного охладителя. Построить такую холодильную установку в те времена мог без труда любой человек, независимо от материального достатка. Все материалы были доступны.
Как строили ячхал, есть ли ему аналоги в мире
Для стен использовали только саманный кирпич. / Фото:punkufer.dnevnik.hr.
Персы были первыми, кому удалось разработать подобного рода конструкцию для хранения продуктов. Гораздо позже уже были придуманы холодильные установки, которыми и по сей день пользуются в современном мире. Те, у кого во владении был ячхал, неплохо зарабатывали. Но сначала нужно было его построить, затратив время и какие-то средства, придерживаясь технологии.
1. Начинали работы с выкапывания ямы квадратной формы. Чем глубже яма, тем лучше она могла держать холод. Если ячхал предназначался для общественных хранилищ, то объем ямы мог достигать до 4-5 тыс. куб. м. Выстраивали стены из кирпича, пропитывая раствором, который способен был охлаждать.
2. Далее строили из кирпича наземную часть куполообразной формы, высота которой была 10-18 метров. Для ячхала использовали только саманный кирпич. Основные стены делали толстыми 2-2,5 метра. К верху они становились тонкими, а посередине купола находилось отверстие для беспрепятственного выхода теплого воздуха, скопившегося в ячхале.
Дополнительное охлаждение создавали бадгиры. / Фото:sdo-regional.ru
Чтобы создать дополнительную тень в жаркую погоду, в пустыне строили стену с южной стороны. Прямые солнечные лучи попадали в стену, а не на холодильник. Этот трюк персы применяли только для крупных ячхалов. Также строили и бадгиры для вентиляции.
Принцип работы ячхала, и где султан Саладин брал лед для своих напитков
Чтобы персидский холодильник мог хорошо охлаждать, нужна была вода или лед, а также бадгиры, которые строили снаружи прямо вплотную к сооружению. Глыбы льда доставляли из горной местности преимущественно в зимний период. Их рубили на куски и заполняли верхнюю часть ячхала. Если такой возможности не было, то использовали воду из акведуков, которая сильно охлаждалась ночью, поскольку температура достигала 0°C и ниже.
Внутри ячхала сохранялась минусовая температура. / Фото: iran-sv.blogspot.com
Бадгиры улавливали потоки ветра и направляли в нижнюю часть ячхала. Воздух проходил через глыбы льда, которые помещали в холодильник, и таким образом охлаждался. Получалась своеобразная вентиляция и дополнительное охлаждение продуктов холодными потоками воздуха.
Чтобы восполнять недостаток льда в пустыне, персы (и римляне тоже) научились добывать его особым способом. Таким методом пользовался и известный султан Египта и Сирии Саладин. Он очень любил бросать кубики льда в воду и утолять жажду в жаркое время. Напитки со льдом часто подавали на переговорах его собеседникам, что не могло не удивлять.
Султан Саладин и его любовь к воде с кубиками льда. / Фото:artstation.com
Этот способ был прост. Сначала выкапывали глубокую яму и плотно выкладывали ее соломой. Туда наливали воду и прикрывали листом металла, который имел блестящую поверхность и отражал лучи солнца. В ночное время металлический лист снимали. Из-за смены температуры (днем она достигала 50-70°C, а ночью ниже 0°C) происходило испарение. Вода подмерзала по краям ямы. Лед собирали и использовали сразу или отправляли храниться в ячхал.
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