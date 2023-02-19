Как устроен древний холодильник ячхал. Откуда Саладин брал напитки со льдом в пустыни в 50° жару

Как в древности удавалось хранить продукты

Вяление рыбы. / Фото: tehnoyug.com

В деревнях были погреба, где хранили продукты. / Фото: litnet.com

В чем особенность древнего холодильника ячхал и кто его создал

Персидские инженеры изобрели древний холодильник ячхал. / Фото:ancient-origins.net.

Как был устроен ячхал. / Фото: punkufer.dnevnik.hr.

Как строили ячхал, есть ли ему аналоги в мире

Для стен использовали только саманный кирпич. / Фото:punkufer.dnevnik.hr.

Дополнительное охлаждение создавали бадгиры. / Фото:sdo-regional.ru

Принцип работы ячхала, и где султан Саладин брал лед для своих напитков

Внутри ячхала сохранялась минусовая температура. / Фото: iran-sv.blogspot.com

Султан Саладин и его любовь к воде с кубиками льда. / Фото:artstation.com