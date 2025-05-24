8 проверенных лайфхаков, как обычные вещи решают необычные задачи

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы использовать привычные предметы непривычным способом? У многих вещей есть скрытый потенциал, и ничто не мешает нам использовать его в свою пользу. При желании даже пластиковое горлышко от бутылки может сослужить неплохую службу. Только вот... как? Об этом и не только – в этом материале.
1. Ключ от жестяной банки
Необычное применение ушка от жестяной банки.
На случай, если у вас есть картина, но нет рамного крючка, осмотритесь по сторонам: мало ли, недалеко от вас притаилась жестяная банка? От неё вам потребуется ключ-кольцо, которое, к вашему сведению, составит достойную конкуренцию любому крючку.
Разумеется, это не все «теневыe» функции жестяных колец. К примеру, некоторые энтузиасты используют их для создания штор или сумок-авосек.
2. Форма для выпечки
Форму для кексов можно использовать во время пикника и не только.
Если вы – счастливый обладатель формы для выпечки, знайте: она может пригодиться вам не только в момент кулинарных экспериментов. Во время пикника в неё можно наливать соусы, помещать мелкие закуски или салаты. В ней же можно хранить порции блюд или нарезок. Ну а если вы – любитель мороженого, в ваших полномочиях залить форму фруктами, йогуртом и затем хорошенько подморозить вкусную субстанцию. Кому ближе садоводство, могут использовать форму в качестве горшочков для саженцев.
3. Прищепки
Прищепки могут выполнять функцию держателя зубных щеток.
Прищепки – полезная в быту вещь, но их функции не ограничиваются фиксацией вещей при сушке или креплением фотографий к гирляндам.используют прищепки в качестве держателей зубных щёток. Со стороны это выглядит оригинально и даже мило. А вы что думаете об этом лайфхаке?
4. Бумажные полотенца
Из бумажных полотенец можно сделать фильтр.
Бумажные полотенца можно использовать в качестве ситечка для чая. За счёт своей плотности они выдержат напор кипятка и не пропустят в стакан ни одного листочка. Как это сделать? Для начала заварите чай любым доступным способом, а когда будете вливать его в стакан – накройте ёмкость для питья импровизированной воронкой из бумаги.
5. Косметическая кисточка
Кистями для макияжа можно чистить клавиатуру.
Для того чтобы чистить клавиатуру, существуют разные приспособления: специальные щёточки, слаймы, жидкие средства для чистки. Но что, если я вам скажу... нет, напишу, что покупать это вовсе необязательно, если в вашем распоряжении есть старые кисти для макияжа. Принцип действия прост и интуитивно понятен: нужно пройтись кисточкой по клавиатуре и стряхнуть вероломные соринки.
6. Заколка для волос
Невидимки отлично подойдут для любителей чтения.
Неочевидно, но факт: невидимки для причёсок можно использовать в качестве закладок для книг. Благодаря своей форме они не деформируют страницы, а благодаря «цепкости» будет трудно потерять место, на котором остановился читатель.
7. Пилка для ногтей
С помощью пилки для ногтей можно подточить не только ногти, но и...
С помощью пилки для ногтей можно подточить не только ногти, но и... карандаши. Причём не только обычные, но и те, что принято хранить в косметичках. Кроме прочего, пилочка может помочь вам убрать катышки на одежде: достаточно просто потереть проблемную зону.
8. Горлышко пластиковой бутылки
Теперь поговорим о горлышке от бутылки.
Вот мы и добрались до таинственного горлышка от бутылки. Из него можно соорудить воронку для переливания жидкости. Для этого нужно просто срезать верх бутылки и открутить крышку. А ларчик-то просто открывался!
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