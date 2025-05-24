8 проверенных лайфхаков, как обычные вещи решают необычные задачи

1. Ключ от жестяной банки

Необычное применение ушка от жестяной банки.

2. Форма для выпечки

Форму для кексов можно использовать во время пикника и не только.

3. Прищепки

Прищепки могут выполнять функцию держателя зубных щеток.

4. Бумажные полотенца

Из бумажных полотенец можно сделать фильтр.

5. Косметическая кисточка

Кистями для макияжа можно чистить клавиатуру.

6. Заколка для волос

Невидимки отлично подойдут для любителей чтения.

7. Пилка для ногтей

С помощью пилки для ногтей можно подточить не только ногти, но и...

8. Горлышко пластиковой бутылки

Теперь поговорим о горлышке от бутылки.