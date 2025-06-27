10 неожиданных способов поиска внеземной жизни, которые могли бы привести к успеху





Поиски внеземной жизни.



В 1950 году лауреат Нобелевской премии физик Энрико Ферми озвучил свой знаменитый "парадокс Ферми": если во Вселенной есть развитые цивилизации, то где они и почему не наблюдается никаких следов их существования? Ученые изначально предположили, что разумная жизнь должна быть похожей на человека.Однако, если это предположение неверно, то все попытки поиска инопланетной жизни не имеют смысла. Человеку наверняка необходимо изменить образ мышления и изобрести новые способы поиска братьев во Вселенной.