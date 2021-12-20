Ребята при помощи грязи и палок, используя примитивный инструмент, построили себе дом и бассейн

Все это создано только с природных материалов и без применения инструмента.
В последнее время начался настоящий бум в строительстве оригинальных домов, бассейнов всевозможной конфигурации и функциональности. Все это возводится с использованием только лишь глины, воды, бревен и бамбуковых палок. По просторам интернета гуляет очень много видеороликов, показывающих весь производственный процесс, но мы выбрали для вас самые разноплановые и интересные.
1. Двое ребят построили вокруг своей хижины бассейн с мостиком
Вокруг хижины обычными палками вырыли глубокий ров.
Двое ребят задумали сделать бассейн вокруг своей хижины, расположенной в лесу. У них это очень хорошо получилось, хотя они вместо привычного нам инструмента использовали только пару палок, чтобы копать землю, корзины, чтобы ее убирать и пару горшков, чтобы таскать воду.
Облицовочную плитку делали из песка и глины и обжигали на костре.
Вокруг хижины уложили дерн и наполнили бассейн водой.
Они умудрились бассейн даже облицевать плиткой собственного производства, а для удобства установили мостик. Как это происходило, вы увидите в последующем видео, которое за месяц набрало 70 миллионов просмотров!
2. Дом, построенный из грязи и бамбука
Каркас дома сделали из обычных веток.
Вот такой домик у них получился.
А эти молодые люди решили в лесу построить милую избушку с окном в виде сердечка. Естественно, были использованы только природные материалы и примитивные орудия труда. Романтичные ребята украсили фасад дома и само окно камнями, благодаря этому получился очень очаровательный домик. Как им это удалось, увидите в видео.
3. На крыше своей хижины в одиночку соорудил бассейн
Так выглядела его лесная хижина.
Этот молодой человек умудрился так обустроить свою хижину, построенную их бревен и глины, что даже владельцы вполне презентабельных бунгало могут позавидовать.
Облицевал стенки бассейна бамбуком.
В таком бассейне очень приятно поплескаться.
Он просто убрал лишнюю глину в центре крыши и, облицевав бамбуковыми палками, соорудил очень даже приятный маленький бассейн. При этом организовал шикарное место для отдыха, украсив дерном и оригинальным зонтиком из травы. На видео видно, какую работу проделал предприимчивый хозяин избушки.
4. Как быстро построить загончик для свиней
Использую обычную палку, он выкопал вольер и облицевал специальным раствором.
Поросятам очень весело в таком вольере.
Ну уж если есть в лесу дом и хозяйство, как же не использовать подручные материалы при строительстве загона для поросят. Ведь это бесплатный стройматериал, стоит только приложить руки и немного фантазии. Молодой человек в одиночку смог построить очень практичный открытый сарай для своих питомцев, обустроив его кормушками и даже мини-бассейном. Весь процесс работы и восторг поросят заснят на видео.
5. Колодец, из которого не надо воду таскать ведрами
Чтобы не бегать на родник за водой, они решили выкопать колодец.
Необычная конструкция позволяет поднимать воду наверх.
Ну а эти молодые люди настоящие рационализаторы, они сумели смастерить суперудобный колодец, из которого вода поступает наружу благодаря невероятной конструкции. Выкопав яму, они из обычного дерева, веревок и бамбука смастерили особую систему подъема воды. Как это работает, вы увидите в следующем видео.
7. Дом, построенный из подручных материалов в пруду
Стоя в воде, они заколачивали сваи для установки платформы под дом.
Они сначала установили платформу и мостик, а потом строили дом из бамбуковых веток.
Оказывается, есть до такой степени оригиналы, что решаются строить просто в воде. Двое из таких смельчаков построили домик прямо в пруду, использовав для этого только бамбук и глину.
Интересный домик в пруду.
У них получился не только оригинальный домик, но и весьма практичный мостик, ведущий к нему.
8. Подростки создали необычный бассейн в виде бабочки
Очень много дней и ночей они копали палками котлован.
Стенки бассейна облицевали специальным раствором, а дно сделали голубым.
После первого видео, выложенного в интернете, очень много появилось желающих сделать бассейн у себя во дворе. Каких только форм и конструкций не придумал народ. А эти ребята решили сделать его необычной формы - в виде бабочки. Дно бассейна они покрыли специальным голубым материалом, поэтому вода в нем выглядит просто великолепно. Только видеоролик сможет предать не только всю красоту сооружения, но тяжелый и кропотливый труд.
9. Можно построить и развлекательные сооружения
Так начиналось строительство горки.
На бревна уложили тонкие бамбуковые палки, чтобы хорошо скользить.
Уж если есть бассейн, почему бы не сделать еще и горку, чтобы было весело в него спускаться. Это была очень кропотливая работа с использованием длинных бревен, которые надо было укрепить практически под прямым углом, надежно закрепить бамбуковые палки, чтобы было безопасно спускаться. Но работа, которую вы увидите сами, была выполнена безупречно и получился оригинальный развлекательный аттракцион.
10. Рыбный пруд вокруг домика кролика с водяными мельницами – прекрасное украшение подворья
Парнишка сам вырыл ров под пруд.
Если есть такая возможность, почему бы не построить для своего любимого питомца не только оригинальную клетку, но и целый водный комплекс. Так, мальчишка решил украсить не только свой двор необычным прудом с водяными мельницами, но запустить туда живых рыб. Ведь это не только красиво, но и очень практично, сытный ужин всегда под рукой, потому что в любое время можно полакомиться выловленной рыбкой.
Оригинальное оформление клетки питомца и пруда вокруг.
Он не только выкопал вручную ров под пруд, но и очень оригинально оформил весь свой комплекс, смастерив из подручных материалов водяные мельницы, украсив всю территорию дерном и высадил кувшинки в воде.
11. Зона отдыха для всего поселения
Вокруг беседки решили делать огромный бассейн.
Чтобы каждому не копать бассейн возле дома, было решено соорудить большой водоем с необычной беседкой для отдыха в центре водного комплекса.
Да, в таком бассейне будет очень приятно искупаться.
Ребята работали только вдвоем, но сумели построить уникальный бассейн. Ведь как и все предыдущие созидатели, они использовали примитивные орудия труда и только природные материалы. Следующее видео покажет, как же создавалось это чудо.
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