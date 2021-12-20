Ребята при помощи грязи и палок, используя примитивный инструмент, построили себе дом и бассейн

Все это создано только с природных материалов и без применения инструмента.

1. Двое ребят построили вокруг своей хижины бассейн с мостиком

Вокруг хижины обычными палками вырыли глубокий ров.

Облицовочную плитку делали из песка и глины и обжигали на костре.

Вокруг хижины уложили дерн и наполнили бассейн водой.

2. Дом, построенный из грязи и бамбука

Каркас дома сделали из обычных веток.

Вот такой домик у них получился.

3. На крыше своей хижины в одиночку соорудил бассейн

Так выглядела его лесная хижина.

Облицевал стенки бассейна бамбуком.

В таком бассейне очень приятно поплескаться.

4. Как быстро построить загончик для свиней

Использую обычную палку, он выкопал вольер и облицевал специальным раствором.

Поросятам очень весело в таком вольере.

5. Колодец, из которого не надо воду таскать ведрами

Чтобы не бегать на родник за водой, они решили выкопать колодец.

Необычная конструкция позволяет поднимать воду наверх.

7. Дом, построенный из подручных материалов в пруду

Стоя в воде, они заколачивали сваи для установки платформы под дом.

Они сначала установили платформу и мостик, а потом строили дом из бамбуковых веток.

Интересный домик в пруду.

8. Подростки создали необычный бассейн в виде бабочки

Очень много дней и ночей они копали палками котлован.

Стенки бассейна облицевали специальным раствором, а дно сделали голубым.

9. Можно построить и развлекательные сооружения

Так начиналось строительство горки.

На бревна уложили тонкие бамбуковые палки, чтобы хорошо скользить.

10. Рыбный пруд вокруг домика кролика с водяными мельницами – прекрасное украшение подворья

Парнишка сам вырыл ров под пруд.

Оригинальное оформление клетки питомца и пруда вокруг.

11. Зона отдыха для всего поселения

Вокруг беседки решили делать огромный бассейн.

Да, в таком бассейне будет очень приятно искупаться.