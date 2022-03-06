С нами не соскучишься!

8 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...
  • Александр Николаевич
    "Какой актер умер во мне...!" - Подумала акула отплывая от Титаника с Ди Каприо в животе!😘Самые низкие пост...
  • Людмила Свириденко
    А разве это не песня "Битлз"?«Шизгара»: хит го...

Странные и необычные достопримечательности в Исландии

Столь драматично и постоянно меняющие ландшафт гейзеры, горячие источники и водопады делают эту страну одной из самых удивительных и необычных! И на этой суровой земле существует немало поистине красивых мест, которые достойны внимания каждого любителя природы!

Сегодня мы приглашаем вас в Исландию, страну, богатую невероятными местами и достопримечательностями!

10. Чёрный пляж, Вик (Vík í Mýrdal)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии


Если чёрный, как смоль, песок на этом пляже — недостаточно необычное для вас зрелище, тогда вы можете насладиться видом базальтовых скал в океане, которые, согласно легенде, когда-то были троллями.

Этот пляж находится в 180 км к юго-востоку от столицы, у деревни Вик, являющейся самым южным населённым пунктом Исландии. Чёрный песчаный пляж считается одним из самых красивых на нашей планете.

9. Голубая лагуна (Blue Lagoon), Гриндавик (Grindavík)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Этот потрясающий геотермальный SPA-курорт является одним из самых посещаемых мест в Исландии. Что делает его необычным? То, что он расположен на плато застывшей лавы. Впрочем, более подробно об этом месте вы можете узнать здесь.

8. Церковь Хадльгримюр (Hallgrímur), Рейкьявик


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Хадльгримюр — это лютеранская церковь, возведённая на вершине холма. 73-метровая колокольная придаёт ей этот величественный вид, не сравнимый ни с одной другой церковью!

Церковь Хадльгримюр является четвёртым по высоте сооружением Исландии. Её строительство длилось 38 лет — с 1945 по 1986 год.

7. Художественная ферма Самуэля Йонссона (Samúel Jónsson’s Art Farm), Брёйтархольт (Brautarholt)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Это не столько место, чтобы восхищаться искусством, сколько место, чтобы восхищаться любовью к искусству!

Когда-то здесь, в отдалённой долине Селардалюр (Selárdalur), жил фермер по имени Самуэль Йонссон. Перестав заниматься сельским хозяйством, он посвятил всё время своей истинной страсти — искусству.

С середины 1950-ых до самой своей смерти в 1969 году он создал несколько удивительных скульптуры, в том числе круг со львами, вдохновлённый почтовой открыткой из Альгамбры (Испания), которую он как-то увидел, церковь в натуральную величину и другие своеобразные творения, вылепленные из бетона, смешанного с песком с близлежащего пляжа.

После его смерти ферма и все творения фермера были заброшены, пока в дело не вмешалось государство, решив сохранить это необычное место. Хотя художественная ферма и находится в отдалённом районе, её стоит посетить, чтобы увидеть эти удивительные скульптуры и потрясающие пейзажи.

6. Каменные яйца в Мерри-Бей (Eggin í Gleðivík), Дьюпивогур (Djupivogur)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Эти 34 огромных каменных яйца являются точными репликами яиц 34 птиц, обитающих в этой области.

Художественная инсталляция была создана в 2009 году. Каждое яйцо отличается от остальных, но все вместе они образуют единое художественное целое.

5. Середина (Midlina), Южный полуостров


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Этот мост соединяет собой Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Это в буквальном смысле мост между Америкой и Европой, пытающийся удержать две литосферные плиты, движущиеся друг от друга со скоростью 2,5 сантиметра в год.

Мост Midlina медленно разделяет Исландию на две части, и на этом месте стоит побывать уже только ради этого факта!

4. Дерновые дома, Глёймбайр (Glaumbær)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Из-за сложного климата и дефицита строительных материалов в Исландии в IX-XX веках строились традиционные дома, укрытые дёрном. В настоящее время, когда существует центральное отопление, необходимость в строительстве таких домов отпала, а оставшиеся с тех времён землянки выглядят просто потрясающе!

3. Пещера Бури (Búri Cave), Лейтахрёйн (Leitahraun)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
По всей Исландии расположено немало пещер, но лишь одна выделяется на фоне всех остальных!

Одна из самых поразительных пещер в Исландии была когда-то создана бушующим потоком лавы. Пещера Бури — это огромная пещера в форме трубы, которая образована неравномерно остывающей магмой.

Обнаруженный сравнительно недавно, в 2005 году, лавовый тоннель Búri считается одним из самых значительных открытий в своём роде за последнее тысячелетие (благодаря своим размерам) и единственным в своём роде образованием.

2. Водопад Гюдльфосс (Gullfoss Waterfall), долина Хёйкадалюр (Haukadalur)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Водопад Гюдльфосс — самый величественный из всех водопадов! Его название в переводе с исландского языка означает «золотой водопад» и, видя, как осадочная порода под водой, отражаясь в лучах солнечного света, украшает его золотистым цветом, вы поймёте, почему водопад назван именно так.

1. Отель Ion Adventure, Несьяведлир (Nesjavellir)


Странные и необычные достопримечательности в Исландии
Ваше путешествие по странным местам Исландии не будет полным, если вы не остановитесь в одном из самых необычных отелей в мире! Что делает его столь уникальным? Отель расположен на вулкане! Но не волнуйтесь, он уже давно «спит»… так они думают…

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх