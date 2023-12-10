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Зачем наносить зубную пасту на окно автомобиля

Зимой каждый автомобилист сталкивается с проблемой запотевания стекол, что вызывает целый ряд неудобств. Происходит это из-за особенностей зимней погоды — высокой влажности воздуха, дождя и снега, а также из-за большой разницы температур между салоном автомобиля и улицей.



Однако предотвратить проблему можно максимально просто и быстро.



Все что нужно — нанести небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань и протереть ей стекла с внутренней стороны автомобиля.



Зубная паста оставит на стекле тончайшую незаметную пленку, которая будет эффективно справляться с поставленной задачей.
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Зубная пастаавтомобиль

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