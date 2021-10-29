9 особенностей полицейских машин, которые появились благодаря американцам

1. «Умные» системы

Интересно, если ли на компьютере змейка? |Фото: wallhere.com.

2. Стоять на месте

Без ключа не сдвинется с места. |Фото: liveinternet.ru.

3. Рингтоны сирены

|Фото: webjosh.com. Используются разные звуковые сигналы.|Фото: webjosh.com.

4. Прикрытие

Двери бронированы. |Фото: yandex.kz.

5. Форсаж

Машины полиции очень быстрые. |Фото: mirtesen.ru.

6. Красный и синий

Мигалки не просто так. |Фото: otvet.mail.ru.

7. «Первый класс»

8. K9

В машинах для хвостатых сотрудников отдельные места. |Фото: news.day.az.

9. Уход на пенсию

Просто расходный материал. ¦Фото: pxhere.com.