9 особенностей полицейских машин, которые появились благодаря американцам

Первый полицейский автомобиль появился в США в 1899 году в Акроне, штат Огайо. Любопытно, что это была машина с электродвигателем. Максимальная скорость авто составляла 25 километров в час. Послужил закону электрокар, впрочем недолго. Уже во время народных волнений 1900 года авто сбросили в реку митингующие. С тех пор автопарк полиции США только пополнялся и становился все более совершенным.
1. «Умные» системы
Интересно, если ли на компьютере змейка? |Фото: wallhere.com.
Полицейские автомобили США уже достаточно давно комплектуются технологией DDACTS. Расшифровываеться данная аббревиатура, как «Подход к преступности и безопасности дорожного движения, основанный на данных». За названием скрывается база данных, а также система видеофиксации, которая передает отснятые кадры в высоком разрешении прямиком в Центр.
2. Стоять на месте
Без ключа не сдвинется с места. |Фото: liveinternet.ru.
Видели, как в голливудских фильмах угоняют полицейские машины? Так вот в действительности сделать это будет совсем не просто. Причиной тому является система «runlock». Уехать на машина полицейского можно, только если в руках есть подлинный ключ.
3. Рингтоны сирены
Используются разные звуковые сигналы. |Фото: webjosh.com.
Сирены для полицейских машин США производит предприятие «Extreme Tactical Dynamics». Уже достаточно давно вся продукция компании позволяет использовать огромное количество разных звуковых сигналов с одного устройства. Например, вопль используется для оповещения окружающих, а вот сигнал-пробойник задействуют во время погони.
4. Прикрытие
Двери бронированы. |Фото: yandex.kz.
Даже 9 мм патрон с легкостью пробьет автомобильную дверь и ранит (или даже убьет) сидящего в ней. Именно поэтому полицейские машины США имеют бронированные двери, которые способны выдерживать и дробь, и винтовочные выстрелы. Впрочем, такой прогресс был достигнут лишь в последние несколько лет. Еще недавно двери были бронированы неважно.
5. Форсаж
Машины полиции очень быстрые. |Фото: mirtesen.ru.
Полицейские автомобили США комплектуются разными двигателями, но чаще всего это мощные 3.5-литровые моторы. Большинство патрульных машин разгоняется до 100 км/ч за 5.7 секунды. При этом у автомобилей очень крутые тормоза.
6. Красный и синий
Мигалки не просто так. |Фото: otvet.mail.ru.
Почему мигалки полицейских автомобилей (не только в США) имеют красный и синий цвет? На самом деле все предельно просто. Красный у большинства людей ассоциируется с запретительным и привлекающим внимание сигналом. Синяя мигалка в свою очередь используется исключительно для людей-дальтоников.
7. «Первый класс»
В патрульных машинах США в задней части салона находится место для задержанного. Оно отгорожено решеткой от того места, где сидят офицеры. Двери в этой части салона нельзя открыть изнутри, а еще там нет обивки сиденья. Последнее сделано для того, чтобы эту часть салона было проще чистить.
8. K9
В машинах для хвостатых сотрудников отдельные места. |Фото: news.day.az.
На собак K9 в США тратятся колоссальные средства. Машины данного подразделения имеют специальные клетки, которые должны защитить животное от травм в случае ЧП. Кроме того, там имеется поилка, кондиционер, обогреватель и система вентиляции. Все для того, чтобы собака не умерла в жаркую погоду от теплового удара или наоборот – не замерзла.
9. Уход на пенсию
Просто расходный материал. ¦Фото: pxhere.com.
Полицейские автомобиль в США достаточно быстро становятся негодными для службы в силу объективных причин. За каждым патрульным закреплена своя машина. Если с ней что-то случается, автомобиль тут же меняют на новый. Кроме того, пробег полицейских авто исчисляют не в километрах, а в часах службы.
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