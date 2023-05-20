Дом-змея в Питере : Почему рекордно длинное сооружение построили в форме пресмыкающегося

Дом-змея, пожалуй, может возглавить рейтинг самых длинных жилых комплексов северной столицы. С какого расстояния на него ни посмотришь (хоть с высоты птичьего полета) – его длина в любом случае поражает. При этом он представляет собой не прямую линию, а, скорее, перевёрнутый вопросительный знак. Ну и, конечно же, он очень напоминает ползущую змею. Так и окрестили его местные жители – «Дом-змея». Ещё одно весьма подходящее название, придуманное питерцами – «Китайская стена».
Дом-змея грациозно изгибается и будто-бы куда-то ползёт. /Фото: Андрей Орехов.
Длинный дом на улице Пионерстроя, спроектированный специалистами мастерской № 18 Ленпроекта – на самом деле не цельное здание: он представляет собой пять отдельных блоков-секций, расположенных друг за другом и объединенных в «змею». Строили их в середине 1970-х годов, поэтому внешне эти «сектора» выглядят вполне типично для поздней советской эпохи. Блок-секции серии 1-ЛГ600А («корабль») с довольно широкими прямоугольными окнами выглядят лаконично, без украшательств и выполнены в едином стиле. В нескольких местах наружные стены выступают за пределы общей линии фасада, что дало проектировщикам возможность увеличить площадь комнат.
Фрагмент дома-змеи. /Фото: yadi.sk, пользователь domavspb
Любопытно, что все части Дома-змеи – не одинаковые. Есть и абсолютно прямые, есть и поворотные. Например, у «ячейки», которая официально обозначается как Пионерская, 7, корп. 1, в разных частях 9, 15 и 12 этажей и она имеет только три подъезда, а у соседнего блока (Пионерстроя, 7, корп. 2) – парадных тоже три, но этажей 9 и 15. Далее идет сектор, который адресно считается корпусом 3 дома 7, и у него также 9 и 15 этажей, зато подъездов – 13 (15 этажей только у последней парадной). Заканчивается «змея» зданием в форме трилистника, который с высоты птичьего полета смотрится как змеиная голова.
«Змею» венчает «голова»-трилистник. /Фото: Андрей Орехов.
Кстати, эта группа зданий признана шедевром инженерной мысли и прорывом в панельном строительстве. С архитектурной точки зрения Дом-змея очень выразителен, хотя добиться такого эффекта в индустриальном зодчестве 1970-х годов было не так-то просто.
Оригинальное для советского градостроительства архитектурное решение. /Фото:oli-da.livejournal.com
Считается, что изначально «змею» строили для того, чтобы она закрывала часть района от пронизывающих северо-западных ветров Финского залива. Согласно еще одной версии, «змею» построили по линии располагавшихся рядом траншей, ведь в Великую Отечественную войну недалеко от современной улицы Пионерстроя проходил передний край обороны Ленинграда. Изначально она даже носила название «улица Переднего Края», а в Пионерстроя была переименована как раз незадолго до возведения здесь Дома-змеи – в 1971-м.
Вереница секций растянулась на сотни метров. /Фото: yadi.sk, пользователь domavspb
Интересно, что по проекту система зданий, объединённых в Дом-змею, должна была быть еще длиннее, но по каким-то причинам в процессе реализации проекта ее решили укоротить. Впрочем, он и без того получился рекордно длинным – 700 метров.
Рядом с Домой-змеёй расположены озера, образованные рекой Сосновка, и кажется, что «пресмыкающееся» как бы оползает водоемы. Старожилы поговаривают, что в те годы, когда построили этот дом, в озерах даже водились карпы. Кстати, квартиры в Доме-змее стоят недёшево не столько из-за его архитектурных преимуществ, сколько из-за того, что многоэтажная городская застройка здесь органично сочетается с историческим природным ландшафтом
Озера расположены в районе так называемого хвоста Дома-змеи. /Фото:bn.ru
Текст: Анна Белова
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