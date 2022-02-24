Декоративные подушки своими руками: задаем настроение любому интерьеру

Яркие наволочки, украшенные мелкими разноцветными бутонами

Наволочки на декоративные подушки своими руками

Из обычной подушки вполне можно сделать декоративную, использовав для этого собственноручно созданную наволочку. В этом случае декоративность ее никак не уменьшится, а вот хлопот с пошивом будет намного меньше.

Мех

Декоративная подушка (наволочка) из меха своими руками создается за несколько часов. Для этого можно использовать как искусственный мех, так и натуральный.

Обратите внимание! Мех материал специфический, поэтому для работы с ним нужны специальные навыки и инструменты – на обычной швейной машинке такую наволочку не сшить.

Огромным преимуществом такой наволочки является возможность создания ее из кусочков, так она будет выглядеть еще оригинальней. Не нужно забывать, что швы на мехе необходимо делать прочные и плоские, тогда элементы подушки не разлезутся.

Джинса

Еще один благодатный материал для создания наволочки – это джинсовая ткань. Декоративная наволочка для подушки своими руками из старых джинсов – это оригинально и стильно. Основные преимущества:

Возможность использования материала повторно. То есть для пошива не нужно закупать новую материю, вполне подойдут старые джинсовые вещи. Потертость придаст изделию шарм. Скорость создания. Джинсу можно прошить и вручную (хотя это и нелегко, особенно если деним плотный), и на швейной машине. Наволочка из денима будет выглядеть оригинально. Из кусочков штанин можно создать оригинальное изделие в технике пэчворк, за счет того что расцветка джинсы разнообразная, и можно даже составить целую художественную композицию.

Декор и дизайн

Ну а если основа (то есть уже готовая подушка) у вас есть, а создавать вы будете наволочку, запаситесь всевозможными разнообразными материалами и побольше – тут уже выбор зависит только от вашей фантазии. Так, любительницы вышивать могут использовать свои навыки для создания совершенно уникальной подушки. Разнообразие техник – гладь, крестик, декоративные швы – и широкий ассортимент цветов ниток позволяют создать свое маленькое произведение искусства. Кстати, интересный эффект при вышивании узора дает сочетание тонкой и толстой пряжи для вязания. Только для этого вам понадобится толстая игла.