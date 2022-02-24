Декоративные подушки своими руками: задаем настроение любому интерьеру

Как внести ноту разнообразия в интерьер, не прибегая к ремонту или серьезным покупкам?
Все очень просто: нужно создать декоративные подушки своими руками, и они станут ярким акцентом в вашей квартире или загородном доме.
Даже просто меняя наволочки на них, вы сможете задавать тон всему пространству – от нежного или игривого до строгого и сдержанного.
Интересная идея рисунка на диванной подушечке
Яркая наволочка, связанная крючком, придаст интерьеру праздничный вид
Красивая декоративная подушка, сшитая без помощи швейной машинки
Совет! Покупать дизайнерские подушки (стоят они, между прочим, недешево) совсем не обязательно: достаточно вооружиться необходимыми материалами и задействовать фантазию.
Декор подушечки из маленьких помпонов
Подушечка с простейшим декором вязальными нитками
Насыщенные оттенки и принты на подушках создадут праздничную атмосферу в доме
Предлагаем вам подборку интересных идей по созданию оригинальных декоративных подушек своими руками и надеемся, что вскоре эти милые новоселы заиграют красками в вашем интерьере и привнесут свою долю хорошего настроения в дом.
Необычная подушка в стиле крупной вязки, которая не нуждается в декоре
Льняная наволочка с аппликацией из детских носочков
Вязаная наволочка на подушку с разноцветным принтом
Декоративные подушки своими руками: тонкости материалов
Если вы решите сделать декоративную подушку своими руками от и до, вам нужно будет запастись не только идеями, но и всем необходимым для ее создания.Прежде всего нужно определиться с материалом. Для этой цели можно использовать ткани, предназначенные для обивки мебели, а также хлопок, лен и даже иногда трикотаж (осторожно: материал довольно капризный). Кроме того, для создания подушки отлично подойдет джинса, фетр, флис и холщовая ткань.
Красочная подушечка из ярких фетровых лепестков
Композиция в виде британского флага: сочетание джинсы с красным ситцем
Роскошные меховые и кожаные подушечки
Стильные и оригинальные вязаные подушки
Совет! Пошив подушек из старой любимой одежды – это тоже отличная креативная идея.
Интересное решение применения старых вещей
Гармоничное сочетание тканей в декоре домашних аксессуаров
Оригинальные подушечки из ненужной одежды
Без комбинации разных тканей в данном процессе вы вряд ли сможете обойтись, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ткани, которые не тянутся, не стыковались со стрейчевыми, иначе после набивки может получиться не подушка, а нечто бесформенное. Если вы умеете вязать, то этот навык станет отличным бонусом, ведь вязаные подушки выглядят довольно стильно и необычно. Да, и пробуйте использовать мех: короткий ворс или длинный – решать вам, лишь бы он не сыпался.
Подушечка крупной вязкой для любителей рукоделия
Применение старой одежды для декора мягкой мебели
Чем набивать подушку?
Сразу стоит отметить, что вату для набивки лучше не использовать – она собьется довольно скоро. Возьмите лучше синтепон. Правда, если пользоваться подушкой по прямому назначению, то он тоже немного потеряет в объеме.
Разновидность декоративных подушек, используемых в повседневной жизни
Украшение кровати – декоративные подушки в пастельных тонах
Красивая подушечка с буфами, набитая синтепоном, прослужит долгое время
Совет! Идеальным вариантом для набивки станут синтепон или файбертек, которые можно приобрести в магазине тканей. Материалы эти уникальны в своем роде, ведь они не сбиваются, не слеживаются, абсолютно гипоаллергенны и, кроме того, сохраняют пышность и объем даже после стирки.
Диванная подушка в пляжном стиле
Маленькая декоративная подушка, служащая подставкой для планшета
Яркая пышная подушка из маленьких лоскутов
Инструментарий
Для работы вам понадобятся:
- Иголки;
- Нитки – их нужно подбирать под цвет и толщину ткани. Кроме того, могут понадобиться нитки для вязания или мулине, когда дело дойдет до выполнения декоративных швов вручную или создания кисточек, украшающих подушку;
- Ножницы;
- Мел (ручка, карандаш, маркер или мыло, чтобы перенести выкройку на ткань);
- Запаситесь также бумагой для моделирования выкроек и прочими предметами для шитья, которые вы обычно используете.
- Подберите все необходимые инструменты для вязания или вышивки, если решите заняться ими.
Простой симпатичный узор на подушке из пуговиц
Белую подушку можно украсить небольшими цветами из мягкого текстиля
Подушечка из мешковины с мелким узором
Обратите внимание! Конечно, здорово, если у вас дома есть швейная машинка, но если она отсутствует – не огорчайтесь. Пошить подушку можно и вручную, только времени потребуется больше.
Легкий ненавязчивый узор, который можно выполнить без швейной машинки
Декор диванной подушки с помощью кисточек, пришитых по краям
Яркие наволочки, украшенные мелкими разноцветными бутонами
Наволочки на декоративные подушки своими руками
Из обычной подушки вполне можно сделать декоративную, использовав для этого собственноручно созданную наволочку. В этом случае декоративность ее никак не уменьшится, а вот хлопот с пошивом будет намного меньше.
Мех
Декоративная подушка (наволочка) из меха своими руками создается за несколько часов. Для этого можно использовать как искусственный мех, так и натуральный.
Обратите внимание! Мех материал специфический, поэтому для работы с ним нужны специальные навыки и инструменты – на обычной швейной машинке такую наволочку не сшить.
Огромным преимуществом такой наволочки является возможность создания ее из кусочков, так она будет выглядеть еще оригинальней. Не нужно забывать, что швы на мехе необходимо делать прочные и плоские, тогда элементы подушки не разлезутся.
Джинса
Еще один благодатный материал для создания наволочки – это джинсовая ткань. Декоративная наволочка для подушки своими руками из старых джинсов – это оригинально и стильно. Основные преимущества:
- Возможность использования материала повторно. То есть для пошива не нужно закупать новую материю, вполне подойдут старые джинсовые вещи. Потертость придаст изделию шарм.
- Скорость создания. Джинсу можно прошить и вручную (хотя это и нелегко, особенно если деним плотный), и на швейной машине.
- Наволочка из денима будет выглядеть оригинально.
- Из кусочков штанин можно создать оригинальное изделие в технике пэчворк, за счет того что расцветка джинсы разнообразная, и можно даже составить целую художественную композицию.
Декор и дизайн
Ну а если основа (то есть уже готовая подушка) у вас есть, а создавать вы будете наволочку, запаситесь всевозможными разнообразными материалами и побольше – тут уже выбор зависит только от вашей фантазии. Так, любительницы вышивать могут использовать свои навыки для создания совершенно уникальной подушки. Разнообразие техник – гладь, крестик, декоративные швы – и широкий ассортимент цветов ниток позволяют создать свое маленькое произведение искусства. Кстати, интересный эффект при вышивании узора дает сочетание тонкой и толстой пряжи для вязания. Только для этого вам понадобится толстая игла.
Ручная вышивка на льняной подушке
Красивая идея декора для любителей вышивать крестиком
Креативная идея надписи на подушках своими руками
Лоскутная наволочка для подушки круглой формы
Идеи для дизайна
- Подушки, выполненные в технике пэчворк (лоскутная, мозаичная техника), оживят любой интерьер.
- Пестрые, яркие, радужные – они станут свидетельством экстравагантности хозяйки дома и прекрасным его дополнением. Подбирайте ткани ярких цветов, гармонично сочетайте их и насыщайте дом красками!
- Тканевые цветы на подушках внесут в интерьер комнаты нежность, романтичность и изысканность.
- Многослойные, разных цветов – от нежных пастельных до ярких красочных – и разных фактур цветы как символ женской красоты расскажут о романтичной натуре хозяйки и создадут соответствующее настроение. Подбирая ткань для создания цветов, отдайте предпочтение тем, которые не сыплются, так как обычно края таких цветков не обрабатываются. Огромное количество потрясающих идей оформления подушек можно воплотить с фурнитурой для ткани. Стразы, пайетки, заклепки, бисер, пуговицы и косая бейка для обтачки – все это вполне доступно, а смотрится на подушках просто роскошно!
- Аппликация – это яркий, интересный способ декора, при помощи которого вы создадите абсолютно оригинальную и необычную подушку. Тканевые аппликации можно пришивать вручную, на машинке или приклеивать. Подушка с таким украшением внесет в домашний интерьер ощущение уюта и гармонии.
Вязаные подушки станут стильным акцентом интерьера и наполнят его ощущением обволакивающего тепла, что особенно актуально в холодную пору года. Связанные крючком или спицами, эти теплые «жильцы» не только радуют глаз, но и дарят приятные тактильные ощущения. Кстати, украшение подушек связанными крючком салфетками – еще один оригинальный способ декора. Эти нежные ажурные подушечки выглядят очень изящно, изысканно и оригинально.
Маленькая диванная подушечка в стиле пэчворк
Подушечка нестандартной формы украсит любой интерьер
Оригинальная подушка из лоскутов и аппликации
Обратите внимание! Декоративные подушки своими руками в виде сердца связать совершенно не сложно, для этого нужно иметь минимальные навыки вязания и желание. Выглядит такая подушка стильно и оригинально.
Декоративная подушка из маленьких мягких сердечек
Большая подушка из ярких лоскутов ткани
- Подушки с ручной росписью – настоящий домашний шедевр. Все, что понадобится для его создания, – это краски для росписи ткани и шелк. Ну и, конечно, вдохновение. Прекрасные цветы, бабочки, сказочные персонажи или городские панорамы – все это теперь может красоваться на вашей подушке вместо банальной наволочки в цветочек. А если талант художника за вами не замечен – не беда. На этот случай есть специальные трафареты, позволяющие наносить любые рисунки на тканевые поверхности. Экспериментируйте!
Совет! В тренде подушки необычных форм. Обычными прямоугольными и квадратными вы вряд ли удивите гостей, а вот подушки в виде суши или поленьев произведут настоящий фурор! А еще подушки в виде пазлов, деталей тетриса, в виде кексов и конфет… Да всего, что окружает нас в жизни! Создав такую подушку, вы точно вызовете восторг своих гостей и прослывете большим оригиналом.
Ну и, конечно же, милые, славные детские подушечки. Удивите своих малышей, создав собственноручно подушку в виде забавной зверушки или любимого мультперсонажа. Вот увидите: эта подушка станет у ребенка любимой, а что еще может быть приятнее для родителя? Таким образом, тепло ваших рук, вашей души и сердца будет согревать и оберегать малыша во время сна и отдыха. Конечно, для создания таких декоративных подушек своим руками понадобятся схемы, ведь тут на импровизации далеко не уйти, а для ребенка хочется сделать лучшее.
Аппликация на маленькой подушечке в виде домика
Подушки в рождественском стиле
Небольшие аппликации из цветов для кроватных подушек
Ажурная романтическая подушечка пастельных тонов
Создаем подушки своими руками: этапы, идеи, особенности
Задаваясь вопросом, как сделать декоративную подушку своими руками (см. видео), многие останавливаются на этапе выбора идеи. Каждая из них оригинальна. И кажется, что воплотить их в жизнь сложно, но это совершенно не так. Все реально: нужно только немного усидчивости и желание создать настоящий шедевр для декора дома или своего малыша, который отблагодарит восторгом и отличным настроением.
Наволочка на подушечку, сделанная своими руками
Необычный рисунок на подушечке украсит любой интерьер
Милая подушка с изображением овечки из пуговиц
Гламурная наволочка с пайетками для диванной подушки
Декоративная подушка с рисунком и ажурной лентой
Декоративные подушки в детскую своими руками
Варианты создания декоративных подушек именно для детской комнаты ограничиваются тематикой игр для развития. Задача такой подушки не просто декорировать пространство комнаты, но и привлекать внимание ребенка, даже обучать его. Например, сделанные своим руками декоративные подушки-буквы помогут в изучении алфавита. Пока малыш еще небольшой, он будет ими играться, а потом учиться. В игре знания осваиваются намного легче.
Подушка-игрушка для вашего малыша
Узор из помпонов на детскую подушку лучше пришивать, а не приклеивать
Украшаем подушечку аппликацией из ткани в пастельных тонах
Декор белой наволочки надписью из разноцветного текстиля
Декоративные подушки с рисунком из мелких лоскутов ткани
Варианты подушек для детской:
- Милые животные. Это могут быть совушки или котики, собачки, герои мультфильмов. Причем деток привлекают больше всего не стандартные прямоугольные или квадратные подушки, а фигурные. Если собачка, то у нее должен быть выпуклый носик, ушки, лапки.
- Сердца, звезды, облака. Такие мягки и уютные подушечки будут уместны в комнате ребенка постарше. Они привнесут уют и теплоту.
- Стилизованные подушки. Так, если комната выполнена в морском стиле, то мама может сшить подушку-якорь, если комната принцессы – подушечку в виде доброй феи и т.д.
- Объемные подушки. Дети любят все большое, и если сын или дочь смогут уложить огромную мягкую (например, меховую или с помпонами) подушку на пол и там отдыхать – это тоже станет для них интересной игрой.
- Подушки с вышивкой в технике пэчворк.
Оригинальная подушечка с вязаной наволочкой на пуговицах
Фирменные нашивки придадут подушкам эксклюзивность
Наволочка для подушечки из старой кофты
Красивая ажурная вязка с яркими элементами
Подушка, украшенная винтажными вязаными салфетками
Романтическую спальню дополнят нежные плетеные аксессуары
Комбинирование вязки и текстиля при создании ярких круглых подушек
Декоративные подушки-игрушки своими руками
Тут фантазия может разгуляться! Основные преимущества подушек-игрушек в том, что они легкие и безопасные, ведь мама тщательно подбирала материалы и крепко сшивала элементы.
Идеи для создания таких игрушек могут быть самыми разнообразными: от персонажей любимых мультиков и сказок до уже упомянутых букв.
Схема пошива мягкой игрушки-подушки
Милые детские подушечки в виде совушек
Любимая игрушка малыша в виде маленькой подушечки
Обратите внимание! Декоративные подушки-буквы, сделанные своими руками, могут украсить не только детскую, но и взрослую комнату. Например, комплекты в виде слов «любовь», «семья», «счастье» будут актуальными на диване или кровати. Такое решение – оригинальное и стильное.
Мягкий алфавит, сделанный своими руками
Что касается подушек-букв для детской, то если есть время, можно сшить весь алфавит, и сделать это не сложно, для этого нужно:
- Подобрать ткани, причем разные ткани. Лучше всего, чтобы они отличались не только по цвету, а и текстуре. Например, фетр и хлопчатобумажная, ткань в рубчик и вязаная и т.д. Это будет развивать тактильные ощущения малыша.
- Запастись необходимыми инструментами.
- Сделать выкройки для каждой буквы. Причем важно, чтобы они были в одном размере.
- Перенести выкройку на ткань, наметать, сшить и набить подушку.
Один из простых способов разнообразить интерьер – нанести специальной краской рисунок на наволочку декоративной подушки
Красивый цветочный рисунок – прекрасная идея для декора диванной подушки
Роспись подушек через трафарет
Декоративные подушки-цветы своими руками
Объемные цветы в интерьере выглядят оригинально. Причем особенность именно этого типа подушек для украшения состоит в том, что их действительно можно создать из любого материала. Имеется в виду и цвет, и его тип.
Декоративная подушка-цветок может быть:
- Достоверной – то есть иметь характерные цвета для того или иного цветка. Если это ромашка, то серединка ее желтая и лепестки белые, если роза – то красная, белая или розовая с четко выделенными лепестками.
- Схематическая – за основу подушки взята идея цветка. То есть в нем есть лепестки и серединка, но лепестки могут быть очень объемными, гипертрофированными. Цвета и ткани используются самые разнообразные – характерные и не очень. Пример: розочка с лепестками в горошек или полосочку. Фантазию можно отпустить в «свободное плавание», ведь достоверность не принципиальна, главное – привлекательный вид.
Обратите внимание! Оригинально выглядят подушки-цветы из блестящих материалов – атласа, шелка, органзы.
Декор подушки мелкими цветами, сплетенными крючком
Декоративные подушечки в виде звезд
Подушечка нестандартной формы украсит любой интерьер
Декоративные чехлы на подушки своими руками
Стилизация чехлов под цветы, букеты – это оригинальное решение. Чехлы, они же наволочки будут отличным украшением. Идеи декоративных чехлов:
- Один большой цветок на контрастном фоне. Каждый лепесточек вырезается, обрабатывается его край, на основе пришивается серединка и лепестки. Такая объемная подушка будет акцентом в комнате.
- Букет. Можно нашить на наволочку несколько цветков в виде букета. Самые простые в реализации – бутоны роз.
- Цветочная поляна. Для того чтобы ее «посадить», нужна довольно большая основа, то есть готовая подушка. Тут лучше использовать мелкие цветочки и дополнять их листьями, травой, можно даже жучками. Все зависит от стилистики помещения, для которого создается подушка.
- Вышитые цветы. Причем вышивку можно сделать плоской (гладью или крестиком) или лентами.
«Вкусные» мягкие подушечки в виде долек арбуза
Декоративные подушки в стиле прованс своими руками
Прованс – это стилистика французских деревень. В нем воплощается отдых от суеты города, единение с природой. Основные черты:
- Свобода;
- Открытое светлое пространство;
- Естественные цвета;
- Натуральные материалы;
- Ненавязчивые мотивы.
Казалось бы, все просто, но подушку для декора создать для этого стиля не так легко. Основное, что нужно знать при подборе материала и стиля:
- Ткани – светлые, натуральные. Оптимально – лен, хлопчатобумажная ткань.
- Оформление – рюши, вязаные элементы, бордюрчики, вышивка, аппликация, воланы.
- Формы – квадрат, прямоугольник, круг, валик.
- Для этого стиля характерны цветочные мотивы, картины природы.
Декоративные подушки своими руками с буфами тоже можно сделать. Но важно подобрать цвет материала. Естественно, при наличии буфов дополнительные элементы декора не нужны. Основные цвета:
- белый;
- голубой;
- лавандовый;
- розовый;
- бежевый;
- светло-зеленый.
Аппликация в стиле прованс на диванной подушечке
Необычная мягкая книга, которой можно украсить диванчик для отдыха
Льняная подушечка, оформленная в стиле прованс
Вывод
Как видим, идей для создания декоративных подушек своими руками великое множество. Выбирайте, вдохновляйтесь и творите маленькие чудеса с большим сердечным теплом!
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