Доктор, который объехал на велосипеде весь мир и лечил пациентов в 73 странах

За последние шесть лет 35-летний британский врач Стивен Фэйбс (Steven Fabes) побывал в 73 странах на шести континентах. Весь этот долгий путь Фэйбс проделал на велосипеде, что позволило ему заглянуть даже в самые отдалённые уголки Земли, где в его помощи нуждались бедные люди. За время путешествия, которое недавно подошло к концу, Фэйбсу довелось работать с широчайшим спектром заболеваний, и в будущем доктор планирует написать книгу, чтобы рассказать о своём бесценном опыте.







Доктор Стивен Фэйбс в Северо-Капской провинции, ЮАР.

За последние шесть лет он проехал на велосипеде 53 285 миль. Его миссия заключалась в оказании медицинской помощи бедным людям.







Уюни – самый большой солончак на Земле, который находится в Боливии.



Авантюрист по натуре, медик Стивен Фэйбс пересел с метро на велосипед в 2010 году. С тех пор он проехал расстояние, более чем в два раза превышающее длину окружности земного шара.







Доктор Фэйбс возле Больницы святого Томаса в Лондоне.

Врач собирается проехать на велосипеде через шесть континентов, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда Merlin.







Доктор Стивен Фэйбс покорил шесть континентов: Европу, Африку, Южную, Центральную, Северную Америку, Австралию и Азию. Одновременно он вёл блог под названием «Cycling the 6», в котором рассказывал о своём путешествии.







Фэйбс любил своих друзей, работу и жизнь в Лондоне, но, несмотря на это, его душа просила приключений, и однажды, попивая пиво в местном пабе, он принял решение отправиться с миссией.







Малави.



Во время своего путешествия он не только получил бесценный опыт, попрактиковавшись в лечении огромного разнообразия медицинских случаев, но и пережил приключения, о которых даже не мечтал.







Непал.



Приняв решение отправиться по миру с миссией, Фэйбс собрал необходимые вещи, прихватил с собой палатку и, понадеявшись, что состояние здоровья позволит ему вынести такой образ жизни, отправился в Европу и на Ближний Восток незадолго до начала войны в Сирии.







Изначально доктор планировал жить на 10 долларов США в день, но через три года у него закончились деньги.







Несмотря на постоянно нависавшую над ним опасность и неудобства дорожной жизни, доктор Фэйбс умел извлекать положительные эмоции из своего путешествия.







Путешествуя на велосипеде, Фэйбс смог свернуть с проторенных дорог и посетить отдалённые регионы, куда редко добираются западные туристы.







За время своего путешествия Фэйбс собрал более 20 тысяч фунтов стерлингов для благотворительной организации Merlin и поделился знаниями с теми, кто нуждался в помощи.







Чтобы сэкономить, доктор Фэйбс ночевал в палатке, хотя иногда позволял себе остановиться в гостинице или у друзей.







Доктор Фэйбс любуется лагуной Сан-Игнасио на полуострове Калифорния в Мексике.







Жизнь доктора была полна опасностей. Бывало, в его палатку забирались ядовитые пауки и скорпионы, а в Перу ему угрожали пистолетом.







В Азии к Фэйбсу присоединились роллеры.







Доктор Фэйбс едет по горному перевалу на границе между Чили и Аргентиной, который открыт только 35 дней в году.







На Ближнем Востоке доктору пришлось сменить своё велоснаряжение на соответствующую местную одежду.







Этих детей Фэйбс повстречал в Южной Америке.







Одна из самых приятных сторон его миссии – это возможность заглянуть в самые отдалённые уголки мира, где ему пришлось работать с широким спектром медицинских случаев.







Путешествие Фэйбса длиной в шесть лет подошло к концу, и теперь он планирует вернуться к медицинской практике в Великобритании и написать книгу о полученном опыте.



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