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Как справиться с нарушениями сна без походов к врачу и назначения препаратов

Как справиться с нарушениями сна без походов к врачу и назначения препаратов

Нарушения сна - это то, что категорически, ни в коем случае нельзя игнорировать. 

Замкнутый круг, при котором нервные срывы рождают бессонницу, а бессонница в свою очередь рождает новые нервные срывы, будет очень сложно прервать, если не позаботиться о проблеме вовремя. 

Материал расскажет, как без приема вызывающих привыкание препаратов справиться с систематическим нарушением сна.

Как справиться с нарушениями сна без походов к врачу и назначения препаратов

1. Никакой плотной еды на ночь!

 

Есть на ночь очень вредно по десяткам причин!

Есть на ночь очень вредно по десяткам причин!

Для начала давайте разберёмся, что происходит, если в последние 3-4 часа до сна человек не ел (идеальный вариант). В этом случае лёгкий и естественный для природных условий голод стимулирует выработку гормонов роста: организм начинает экономить и запасать глюкозу, перерабатывать жир, скопившийся в проблемных местах. Среди вышеупомянутых гормонов роста есть и мелатонин, от действия которого человек очень быстро засыпает, чтобы как можно скорее саккумулировать новую энергию и прилив сил. Соответственно, после обильного приема пищи на ночь мелатонин не вырабатывается, так как организм полностью заряжен едой, именно поэтому мы не и можем уснуть.

2. Поза трупа (шавасана) перед сном

 

Поза для полного расслабления и безмыслия.

Поза для полного расслабления и безмыслия.

Показанный на фото вариант такой древнейшей асаны йоги, как поза трупа, -древнейшего механизма расслабления и обретения покоя - подходит для выполнения в постели перед сном. Накрываться одеялом не рекомендуется, так как успокоительные свойства данной позы напрямую зависит от неприкрытых и развёрнутых вверх ладоней. Этому есть терапевтическое объяснение. Психотерапевты часто во время сеансов предлагают пациентам лечь на спину с закрытыми глазами и развернуть ладони вверх. 98% пациентов отмечают, что примерно через полминуты начинается легкое покалывание в ладонях: сосуды и капилляры ладоней начинают активно работать ввиду наступления столь нужного организму расслабления. В половине случаев подобное покалывание ощущается и в стопах. Возникает ощущение гармонии и покоя. При правильном выполнении позы трупа подбородок должен быть направлен к груди до появления чего-то вроде тройного подбородка. Ноги слегка разведены. Ладони должны располагаться в 15-20 сантиметрах от туловища. Тело полностью расслаблено.

Важная деталь: в шавасане нельзя засыпать! Как только практикующий почувствует, что погружается в сон, нужно медленно повернуться на бок или живот и отходить ко сну. Первыми признаками засыпание является начало аудиальных или сразу визуальных сновидений еще до погружения в сон. Засыпавшие в позе трупа нередко отмечали странную разбитость наутро. Эта поза веками учит расслабляться, но не засыпать.

3. Поза эмбриона

 

Расслабляющая поза.

Расслабляющая поза.

Поза младенца (имеется в виду эмбрион) относится к самым расслабляющим упражнениям, известных в мире фитнеса. На фото показан самый релаксирующий вариант позы младенца, при котором вниз устремлен не лоб, а один из висков (голова лежит на боку). Кстати, в отличии от ситуации с позой трупа, уснуть в данной позе не опасно. Многие родители отмечали, что в первые 6 месяцев жизни их малыш очень часто засыпал в этой позе, поскольку ребенок все еще помнит свое нахождение в утробе. Если вы уснете, то довольно скоро просто примете во сне другое положение. Эта поза является максимально расслабляющей, поскольку на уровне ДНК человек помнит период в утробе как о времени максимальной безмятежности и отсутствии принятия решений или выбора. Поэтому поза младенца помогает справиться с нарушениями сна.

4. Никаких гаджетов перед сном

 

Вот что рождает бессонницу.

Вот что рождает бессонницу.

Европейские учёные бьют тревогу: чем больше человек пользуется гаджетами в постели, тем выше риск возникновения острой или хронической бессонницы. Некоторые полагают, что пройти парочку уровней любимой видеоигры перед сном позволит расслабиться после рабочего дня дня. Норвежские ученые недавно опубликовали ряд исследований о том, как электромагнитное излучение гаджетов мешает хорошо высыпаться ночью. Кроме того, в напряжении находятся мышцы шеи и плеч, а именно их важно расслабить, чтобы заснуть! Использование разнообразных электронных гаджетов может непосредственно влиять на сон за счет увеличения психофизиологического возбуждения. Все важные новости или любая хоть сколько затронувшая вас информация в социальных сетях могут негативно влиять на необходимое нам ежедневно наступление сна. Даже безобидная игра типа «три в ряд» может увеличить сердцебиение и сбить сон.

5. Сон ТОЛЬКО в проветриваемом помещении

 

Здоровому сну без кислорода не приключиться. / Фото: medoboz.com

Здоровому сну без кислорода не приключиться. 

Отсутствие привычки проветривать помещение можно в целом назвать бичом постсоветского поколения. Очень сложно понять, в чем причина этого. Но сосредоточимся сейчас конкретно о режиме поступления воздуха, необходимом для наступления сна. Прохладный свежий воздух помогает заснуть, поскольку во время сна температура тела незначительно падает, что, по сути, и является условиям для наступления сна. Также в зимнее время года отличным дополнительным решением станет привычка выносить подушку на балкон на несколько минут. Окно ставится в режим микропроветривания, затем анализируется ситуация с расположением микросквозняка и шеи спящего, и если всё в порядке - пора отходить ко сну под тёплым одеялом в прохладном помещении. Благодаря свежему воздуху сон будет более глубоким, а днём не будет сонливости.

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