13 малоизвестных вакансий, узнав о которых, захочется немедленно бросить свое дело

Профессии, о которых мечтает каждый.
Как это часто бывает, мы оканчиваем какое-нибудь учебное заведение, а затем устраиваемся по какой-нибудь вакансии и безрадостно изо дня в день трудимся. Однако в мире существуют профессии, о которых можно только мечтать. Например, воспитатели панд или дегустаторы шоколада. Узнав об этих вакансиях, тут же захочется бросить свое дело.
1. Дегустатор шоколада
Дегустатор шоколада на шоколадной фабрике.
Приходить на работу и целый день дегустировать новые виды и сорта шоколада - мечта любого сладкоежки. А для профессионального дегустатора шоколада - это рутина. Однако, чтобы получить столь привлекательную профессию, сначала придется отучиться в высшем учебном заведении и получить несколько научных степеней в областях кулинарии и пищевой промышленности.
Что касается должностных обязанностей, дегустатор должен оценить внешний вид, аромат и вкусовые качества продукта. После дегустации сотрудник выносит свое профессиональное заключение по поводу дегустируемого образца, дает советы по замене некоторых ингредиентов. Кроме того, часто дегустаторы занимаются сравнительным анализом продукции различных фабрик и производителей, а также участвуют в работе над новыми компонентами и вкусами. Стоит отметить, что «сладкий» труд неплохо оплачивается. Средняя зарплата дегустатора шоколада составляет 50-70 тысяч долларов в год.
2. Бета-тестер компьютерных игр
Работа - играть в компьютерные игры.
Пока одни мечтают поскорее прийти домой и засесть за компьютер, на котором установлена любимая игра, другие ежедневно занимаются этим на работе. Просиживать часы за компьютером, проходя уровни новой игрушки, - одно из основных заданий бета-тестера. В процессе игры сотрудники могут выявлять баги, ошибки и нестыковки в игре, оценивать управление, графику и другие важные нюансы. Труд бета-тестеров оплачивается почасово, средняя плата составляет 10 долларов.
3. Обнимальщик
Профессия «обниматель».
Подавляющее большинство жителей Японии - законченные трудоголики, у которых не хватает времени на личную жизнь. Что бы хоть как-то решить проблему нехватки человеческого тепла и внимания, в стране появились заведения, где работают обниматели. Это всегда миловидные парни и девушки, которые встречают гостей, предлагают им прилечь в удобную кровать, приносят какао и крепко-крепко обнимают.
Немного позднее профессия появилась и в США. Там обнимальщика можно вызвать к себе домой, для совместного просмотра фильма или утешения. Стоит отметить, что для представителей профессии интимная близость строго запрещена. Оплата за услугу составляет в среднем 60 долларов в час. Среди клиентов обнимальщиков вдовы, пожилые люди и те, кто пережил болезненный разрыв или потерю близкого человека.
4. Путешественник
Профессиональный путешественник.
Благодаря популяризации социальных сетей любители путешествий могут неплохо зарабатывать. Можно завести свой блог и работать на себя, но лучше заключить контракт с любым туристическим порталом. В таком случае все расходы будет оплачивать компания.
Например, портал Life World Experience ищет 12 человек (6 мужчин и 6 женщин 20-35 лет), которые будут путешествовать по Европе, Азии и Африке, вести путевые заметки и участвовать в благотворительных акциях. За это добровольцы будут ежемесячно получать вознаграждение в размере 2500 евро.
Также компания Canon нуждается в человеке, который согласится отправиться в кругосветное путешествие. В ходе путешествия доброволец должен будет делать снимки красивых мест, вести свой туристический блог и в конечном итоге собрать 365 историй.
5. Лежебока
Человек, который два месяца будет лежать на диване.
Французский Институт космической медицины ищет добровольцев для проведения эксперимента по изучению действия микрогравитации на организм человека. В ходе эксперимента добровольцы должны будут провести в постели два месяца. Справлять нужду и принимать пищу тоже придется исключительно в горизонтальном положении.
Принять участие в эксперименте могут все здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, без вредных привычек. За два месяца, проведенные в постели, организаторы эксперимента готовы заплатить участникам по 16 тысяч евро.
6. Дегустатор жевательной резинки
Испытатель жевательных резинок.
Несмотря на то, что многие функции сейчас выполняют машины, остаются вещи, которые способен сделать только человек. Например, определить стиль упаковки, описать вкусовые качества и консистенцию. Кроме того, дегустатор жевательной резинки должен выразить свое мнение по поводу микса вкусов и реакции вкусовых рецепторов.
7. Таггер
Таггер компании Netflix.
Большинство людей проводят свободное время за просмотром фильмов и сериалов, даже не подозревая что кто-то получает за это реальные деньги. Речь идет о сотрудниках компании Netflix, выпускающую массу хитовых сериалов, мультфильмов и шоу. Так вот, в штате компании есть люди, которые целыми днями смотрят сериалы, мониторят их популярность и составляют теги. Позднее с их помощью другие пользователи смогут легко найти нужный продукт.
8. Стилист еды
Стилист для съемок еды.
Если вы владеете мастерством презентации блюд, знаете, как сделать так, чтобы яблоки не потемнели, листья салата блестели, а мороженое не таяло, значит профессия фуд-стилиста для вас. Сейчас многие рестораны и частные предприниматели обращаются за помощью к людям, умеющим красиво презентовать еду. Именно они помогают в создании красивых фотографий, которые все мы позднее наблюдаем в социальных сетях.
9. Тестировщик матрасов и постельного белья
Тестировщик постельных принадлежностей.
Все мы детьми любили прыгать на диванах и кроватях, из-за чего не раз получали от взрослых. Однако, мало кто знает, что в мире существует такая профессия, как тестировщик матрасов. Такие люди по долгу службы обязаны прыгать на матрасах, чтобы определить качество изделий и его способности держать форму. Конечно, фабрик, где матрасы тестируют таким образом, очень мало, в основном те, где производятся матрасы ручной работы.
Еще одна интересная профессия предполагает сон на производимых образцах, постельных принадлежностях. Сотрудник получает образцы для исследования и просто ложится спать, а на утро описывает свои ощущения и дает рекомендации по поводу того, что можно изменить.
10. Пилот дрона
Оператор дрона.
Играть с дронами любят не только мальчики, но и мужчины. А благодаря уникальным возможностью производить качественную съемку с высоты птичьего полета, есть возможность зарабатывать играючи. Стать оператором дрона может каждый, кто умеет управлять джойстиком и умеет пользоваться экшен-камерой.
11. Смотритель острова
Смотритель райского острова.
Смотритель острова Гамильтона - вакансия, о которой мечтает каждый. В обязанности смотрителя входит жизнь на шикарной вилле, которая находится в райском местечке, занятия дайвингом, посещение достопримечательностей и шикарных заведений. Все эти действия сотрудник должен выкладывать в блог, который будет привлекать туристов. Бонусом за этот «непосильный» труд станет хорошая зарплата в размере 150 тысяч долларов. Неплохо, не правда ли?
12. Няня для панд
Смотритель для панд.
В Китае существует целый культ панд. В этой стране находится большой центр по реабилитации и уходу за этими милыми мишками. Если вы любите животных, можете устроиться работать в заповедник и нянчить детенышей панд.
В обязанности няни входит кормление, увеселение и ласковое обращение с маленьким пандами. Кроме того, воспитатель получит бесплатное жилье, питание, служебный автомобиль и 32 тысячи долларов в год.
13. Дегустатор пива
Знаток пенного напитка.
Если вы любите пиво, ощущаете малейшие изменения вкуса и можете с закрытыми глазами отличить один сорт от другого, - работа дегустатором пива предназначена именно для вас. Конечно, это не означает, что каждый день вы будете напиваться до потери пульса, но небольшое количество качественного алкоголя вам гарантировано. Кроме того, вы получите возможность первым пробовать все новинки и получать за это деньги.
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