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5 русских кладов

Думаете, поиски кладов занятие для безумцев? А вот и нет. На территории России только за последний век произошло столько событий, золотой запас всей страны переезжал столько раз, что найти реальный клад действительно может каждый.

5 русских кладов


К примеру, в 2014 году на набережной Ижевска рабочий наткнулся на царское золото при укладке дороги.

В прошло году водопроводчики нашли часть золота Стеньки Разина в подвалах суздальского монастыря — так чем вы хуже? Вот целых пять еще не найденных сокровищ, каждое из которых вполне может превратить вас в миллионера.

5 русских кладов

Клад Леньки Пантелеева


Что: примерно 300$ в золоте и драгоценных изделиях
Где: катакомбы в центре Санкт-Петербурга

Знаменитый питерский налетчик Ленька Пантелеев числится в памяти народа кем-то вроде локального Робин Гуда. Бывший чекист и в самом деле предпочитал грабить исключительно богатых нэпманов. Решив завязать с преступностью окончательно, Пантелеев за 2 месяца 1922 года организовал 35 крупных налетов. 12 февраля 1923 года на очередном «скачке» Ленька получил пулю от чекистов, но награбленные сокровища найти так и не удалось. Известно лишь, что все спрятано в местах постоянной дислокации банды — в подвалах Александро-Невской лавры и Лиговских катакомбах уже находили несколько бандитских схронов, но главное сокровище все еще где-то там.

5 русских кладов

Золото Колчака


Что: 200 тонн золота
Где: озеро Байкал, поселок Тайга

Колчак перехватил направленный в Казань золотой запас России и попытался перевезти его в Сибирь на поезде. Утаить такого путешествия было невозможно: на состав нападали раз десять и каждый раз ворам удавалось урвать кусочек сокровищ. Большевики отбили примерно половину всего золотого запаса, а еще примерно 200 тонн золота припрятано Колчаком в Сибири.

5 русских кладов

Сокровища Смоленского банка


Что: золото и драгоценности на 5$ миллионов
Где: Смоленская область, деревня Относово

Взятие немцами Смоленска оставалось лишь делом времени, и Красная армия постановила вывезти из городского банка остатки запасов. Колонна из 8 грузовиков двинулась в сторону Вязьмы, но попала под обстрел. До деревни Относово добрались 5 машин. Диггеры и кладоискатели уже перерыли большую часть ближайших лесов и не один раз встречали небольшие клады, явно из того состава. Большая же часть сокровищ так и остается лежать где-то в этой области.

5 русских кладов

Золотые кони хана Батыя


Что: золотые статуи коней
Где: Ленинский район Волгоградской области

Когда-то по приказу хана Батыя все собранное за год золото было переплавлено в двух коней, которые украшали вход в столицу Золотой Орды, Сарай-Батый. Хан Мамай получил драгоценных коней по наследству, но удержать сокровищ не смог. Проигранная Куликовская битва вынудила Орду отступать в спешке и везти с собой такой груз степные воины не могли. По одной из легенд, левого коня захоронили вместе с Мамаем, правого же уложили в курган неподалеку.

5 русских кладов

Затопленное золото


Что: 60 тысяч золотых рублей, «особо ценный груз»
Где: Уссурийский залив, между створом Трех камней, горой Варгли и бухтой Суходол

На борту судна «Варягин» находилось 60 тысяч рублей золотом и некий «особо ценный груз». По пути из Владивостока в бухту Суходол пароход наткнулся на старую мину и затонул. Из 250 пассажиров спаслись только 15 человек, включая капитана. Судно обнаружили еще в 1913 году и часть сокровищ подняли, но большая доля все так же лежит на дне. То есть – это гарантированное место, осталось только поднять!

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