Продавец ворованных надгробий, который стал одним из богатейших в мире людей: 10 фактов о Пабло Эско

Пабло Эскобар в кругу семьи.
Пабло Эскобар – один из богатейших людей в мире и один из самых страшных преступников. Он ставил превыше всего свою семью, помогал бедным и при этом был главой картеля Медельина. Чистый капитал кокаиновой империи Эскобара оценивался примерно в 30 миллиардов долларов к началу 1990-х годов, а его самого называли Дон Пабло, Эль Падрино («Крестный отец») и Эль-Зар-де-ла-Кокаина («Король кокаина»). В этом обзоре рассказ о его невообразимом богатстве и порой абсурдных поступках.
1. Путь от бедности до невоборазимого богатства
Пабло Эскобар - самый известный наркобарон.
Пабло Эмилио Эскобар родился 1 декабря 1949 года в колумбийском городе Рионегро (департамент Антьокия) и был третьим из семи детей в семье. В детстве он был тихим ребенком, который часто «уходил» в собственные мысли. Как-то его старший брат, Роберто Эскобар, сказал: «Мой брат всегда думал о чем-то». Будущий кокаиновый магнат родился во время Ла-Виоленсия, гражданской войны в Колумбии, происходившей с 1948 по 1958 год. Она велась между Колумбийской Консервативной партией и Колумбийской Либеральной партией и стоила жизни 200 тысячам человек. Семьи, которые выжили, оказались в нищете. Естественно, Эскобар хотел лучшей жизни для себя, поэтому начал делать деньги самостоятельно. Он начал продавать старые надгробные плиты, воруя их из забытых или заброшенных могил, удаляя имена с них и затем перепродавая. Незадолго до того, как Эскобар обнаружил, что торгуя кокаином можно получить намного больше денег, он уже начал создавать свою собственную организацию.
2. Его картель поставлял 80 процентов кокаина в США
D 1980-х 80 % всего кокаина в Соединенных Штатах поставлялись Пабло Эскобаром.
Медельинский картель был партнерством между такими торговцами наркотиками, как Пабло Эскобар, Гонсало Родригес Гача, Карлос Ледер, Хорхе Луис Очоа Васкес и Хуан Матта-Бальестерос. Однако Пабло всегда был на вершине преступной организации. Как пояснил бывший сотрудник Агентства по контролю над наркотиками США (DEA) Хавьер Пена, «Эскобар был чем-то вроде генерального директора, очень харизматичным, очень сильным, очень требовательным». Тех, кто отказывался сотрудничать с Эскобаром, попросту уничтожали.
У него была поговорка: «Plata o plomo», которую примерно можно перевести как «Возьми мое серебро или прими мое руководство». В конце концов, спрос на кокаин в США превзошел спрос на кофе, поскольку картель завозил контрабандой более 15 тонн кокаина в США в день. К концу 1980-х годов Медельинский картель владел 142 самолетами, 20 вертолетами, 32 яхтами и 141 домами и офисами. На вершине его могущества 80 % всего кокаина в Соединенных Штатах поставлялись Пабло Эскобаром и его картелем.
3. $ 2 500 в месяц на резинки для денег
$ 2 500 в месяц на резинки для денег.
В 1980-х годах картель Эскобара приносил доход около 420 миллионов долларов в неделю, или около 22 миллиардов долларов в год. Это была целая куча денег. По словам брата Пабло, Роберто Эскобара, картель тратил около 2 500 долларов в месяц на только на резинки, которыми перетягивали стопки наличных денег. Эскобар стал кем-то вроде Робин Гуда в некоторых частях Колумбии. Он использовал часть своего состояния для строительства кварталов, школ и больниц. Он также финансировал медицинские расходы для бедных, поэтому неудивительно, что Пабло считали героем многие люди.
Наркобарон был фанатом футбольной команды Atletico Nacional в Медельине, которую он финансировал и посещал многие ее игры. После смерти Пабло Эскобара в 1993 году на кладбище на окраине Медельина собрались более 20 000 человек, чтобы почтить его память.
4. В списке самых богатых людей Forbes в течение 7 лет
В 1987 году журнал Forbes опубликовал свой первый номер, в котором были перечислены 100 самых богатых миллиардеров мира, и в их числе был Пабло Эскобар. Сам Эскобар, который владел 40 процентами картеля, и Хорхе Луис Очоа Васкес с его 30 процентами (которые, впрочем, он делил со своими братьями), были единственными двумя колумбийскими миллиардерами, которые вошли в список Forbes. Конечно, не стоит забывать, что у них было большое преимущество в гонке богачей, поскольку они не платили налоги. Forbes оценил собственный капитал Эскобара в 1987 году более чем в 2 миллиарда долларов.
В списке самых богатых людей Forbes в течение 7 лет
Несмотря на наличие трех федеральных обвинений в США (за распространение кокаина, отмывание денег и заказные убийства), Эскобар смог сохранить свое имя в списке Forbes в течение семи лет. В первом выпуске журнала, в который включили наркобарона, Forbes так описал Эскобара: «Хриплый человек ростом 167 см, обычно одевающийся в футболку для регби, летние брюки и кроссовки, Эскобар является ярким примером колумбийского «пайза» (житель северо-запада Колумбии) и хастлером (человек, занимающимся нелегальной деятельностью, но не являющийся гангстером)».
5. Потери 2 миллиардов долларов в год нипочем
В каждом бизнесе всегда есть потери - даже в торговле кокаином. Однако потери Эскобара были «на другом уровне», как рассказывал его брат и бухгалтер Роберто, написавший биографию Пабло. Он писал: «Пабло имел так много, что каждый год мы списывали 10% денег, потому что их просто съедали крысы, повреждала вода или просто теряли». Грубо говоря, примерно 2 миллиарда долларов шло на обед для грызунов. Эскобар доверял свое состоянию старшему брату, но тот вскоре не оправдал доверия.
По данным The New York Times, пять разных организаций привели к низложению «Царя кокаина»: Картель Кали, Los PEPES (сокращение от «Люди, преследуемые Пабло Эскобаром»), правительство Колумбии, правительство США и его собственный брат Роберто. Сын Эскобара Себастьян Маррокин написал в своей книге «Пабло Эскобар: мой Отец»: «Мой дядя Роберто Эскобар, официальный информатор DEA, активно помогал врагам отца».
6. У него были домашние бегемоты, жирафы и слоны
Когда о деньгах можно не задумываться, список вещей, на которые их можно потратить, просто безграничен. Пабло Эскобар начал собирать экзотических животных, включая бегемотов, жирафов, антилоп, страусов и слонов. Личный зоопарк наркобарона находился в его колониальном поместье, известном как «Асьенда Наполес» (Hacienda Napoles), в котором также можно было найти частный аэропорт, арену для боя быков и картинг-трек — и все это на 5000 гектарах земли.
После смерти Пабло Эскобара стоимость содержания зоопарка была слишком большой, и многих экзотических животных перевезли в другие зоопарки. Однако 24 бегемота сбежали и поселились на реке возле поместья. Со временем они размножились и сегодня являются крупнейшей популяцией диких бегемотов за пределами Африки.
7. Он платил своим пилотам $ 500 000 за один рейс
Когда каждый день нужно перевезти контрабандой 15 тонн кокаина (примерно столько весят два африканских слона), это может быть настоящим логистическим кошмаром. Сначала грузы перевозил между Колумбией и Панамой сам Эскобар. Затем, когда дела пошли вгору, с помощью целого авиапарка самолетов, в том числе Learjet, наркобарон смог перевозить кокаин прямо в США. Самолеты не возвращались домой пустым; их битком набивали деньгами для картеля. Работа на Эскобара гарантировала впечатляющую зарплату. Летчики, летающие в США, загружали кокаином шины самолета и могли получить за один рейс до 500 000 долларов.
Другой метод, который использовали пилоты, - это вымачивание джинсов в жидком кокаине, перевозку брюк на законных основаниях, а затем выпаривание препарата в пункте предназначения. Чиновников подкупали, а тех, кого нельзя было подкупить, убивали. Хотя Пабло Эскобар был героем для многих людей, он, как полагают, несет ответственность приблизительно за 4 000 смертей.
8. 2 миллиона долларов долларов, чтобы согреть свою дочь
Одна из самых сумасшедших историй о Пабло Эскобаре и его богатстве заключается в том, что он сжег 2 миллиона долларов, потому что его дочь мерзла. Его сын, Себастьян Маррокин, рассказал журналу «Дон Жуан», что, когда его семья скрывалась от федеральных агентов, Эскобар регулярно завязывал всем глаза, садил в машину и отправлялся в новое убежище. Таким образом, если бы даже поймали кого-нибудь из членов его семьи, тот не смог бы определить, где скрывались остальные.
Паранойя Эскобара подпитывалась его самым большим страхом - провести остаток своих дней, запертым в американской тюремной камере. По словам Себастьяна, когда они жили в укрытии в горах Медельин, у его младшей дочери Мануэлы развилась гипотермия. Однажды утром, когда Мануэле было особенно плохо, Эскобар развел костер из двух мешков с 2 миллионами долларов, чтобы согреть девочку.
9. Он провел год в своей собственной роскошной тюрьме со спа
В 1991 году, устав от постоянных преследований, Пабло Эскобар заключил соглашение с колумбийскими властями. Условия наркобарона заключались в том, что он отправится в тюрьму на пять лет; однако эта тюрьма будет построена по его собственным требованиям и будет находиться рядом с домом его семьи. С его требованиями согласились. Тюрьму для Эскобара строили полгода, и она получила название «Ла Катедраль». Неофициально ее называли «Клуб Медельин», поскольку внутри можно было найти джакузи, футбольное поле, дискотеку, бассейн, частный бар и даже телефонные и факсимильные линии, чтобы Пабло мог продолжать свое дело и управлять тем, что осталось от его рушащейся империи.
«Тюрьма» была идеальна для Эскобара, который боялся как убийц, так и экстрадиции в США. Его девизом в то время было: «Лучше могила в Колумбии, чем камера в США». В 1992 году колумбийское правительство решило перевести Эскобара в настоящую тюрьму. Во время передачи наркобарона произошла перестрелка между колумбийскими солдатами и сподвижниками Эскобара, и Пабло сбежал.
10. Его деньги все еще спрятаны где-то в Колумбии
2 декабря 1993 года, после 16 месяцев в бегах, Пабло Эскобар погиб во время перестрелки на крыше дома с полицией Колумбии. До сих пор неясно, что случилось с остатками его ошеломляющего состояния. Его богатство состояло из четырех категорий: очевидные активы (такие как наличные деньги, автомобили и дома), скрытые активы (тайники в пещерах или домах), удаленные скрытые активы (деньги, отмытые через банки и зарубежные предприятия в других странах) и потерянные активы (о которых никто не знал, кроме самого Эскобара).
Колумбийское правительство смогло найти сокровища на сумму 100 миллионов долларов, в том числе слитки чистого золота, бочки с наличными деньгами и драгоценными камнями, а также запасы пулеметов. По словам бывших агентов DEA, на колумбийской земле спрятано еще более 1,3 миллиарда долларов, причем только члены картеля Эскобара и сам покойный наркобарон знали их точное местонахождение.
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