Продавец ворованных надгробий, который стал одним из богатейших в мире людей: 10 фактов о Пабло Эско

Пабло Эскобар в кругу семьи.

1. Путь от бедности до невоборазимого богатства

Пабло Эскобар - самый известный наркобарон.



2. Его картель поставлял 80 процентов кокаина в США



D 1980-х 80 % всего кокаина в Соединенных Штатах поставлялись Пабло Эскобаром.

3. $ 2 500 в месяц на резинки для денег

$ 2 500 в месяц на резинки для денег.

4. В списке самых богатых людей Forbes в течение 7 лет

В списке самых богатых людей Forbes в течение 7 лет

5. Потери 2 миллиардов долларов в год нипочем

6. У него были домашние бегемоты, жирафы и слоны

7. Он платил своим пилотам $ 500 000 за один рейс

8. 2 миллиона долларов долларов, чтобы согреть свою дочь

9. Он провел год в своей собственной роскошной тюрьме со спа

10. Его деньги все еще спрятаны где-то в Колумбии