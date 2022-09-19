«На тебе, мужик, изоленту!» или самые странные вещи, которые действительно можно купить в Интернете

Во всевозможных Интернет-магазинах, на просторах сетевых аукционов и в закоулках электронных досок объявлений сегодня можно купить абсолютно все, что только душе угодно. Причем некоторые товары, выставленные на продажу, действительно поражают воображение.
Что же, если вы недавно получили зарплату, и не знаете, куда девать свои кровные денежки, сегодня мы подготовили для вас подборку крайне странных, по большей степени абсолютно бесполезных, но довольно забавных товаров, которые пригодятся вам примерно так же, как пингвину изолента, но кто-то же это покупает, так что, почему бы, собственно, и нет.
Набор для выживания на случай зомби-апокалипсиса
Это, пожалуй, единственная более-менее полезная вещь из нашей сегодняшней подборки. В конце концов, фигня действительно случается, и если уж Диана Шурыгина вышла замуж, то кто знает, возможно, в один прекрасный день мы и правда проснемся в мире, населенном агрессивными зомби. И если от #9летстрогача дробовик, набор для чистки оружия, аптечка и бинокль вас, скорее всего, не защитят, то вот от полчищ живых мертвецов вы какое-то время все-таки сможете отбиваться.
Стоит все это счастье всего-навсего 24 тысячи долларов США, и, к огромному сожалению, продадут вам его только при наличии лицензии на огнестрельное оружье. Что же, принимая во внимание крайне «демократичную цену» сего комплекта, остается только надеяться, что он действительно способен спасти покупателю жизнь.
Брелок из причиндалов кенгуру
Какой бы пьяный мастер на все руки не создал эту замечательную поделку, проблем с воображением он явно не испытывал. Стоит эта прелесть около 39 долларов, но согласитесь, что может быть лучше, чем козырнуть перед понравившейся девушкой самыми настоящими пушистыми «бубенчиками» кенгуру? В общем, настоящая мечта таксидермиста.
Батарейки, которые работают на моче
Сколько уже было сказано о том ущербе и вреде, который обычные пальчиковые батарейки наносят окружающей среде. Что же, если вы очень переживаете о том, чтобы сохранить нашу чудесную экологию для будущих поколений, а заодно устали пачками скупать батарейки, которые садятся за пару дней, вот вам отличное предложение от ведущих японских ученых из компании «AquaPowerSystem». Батарейки, которые работают на моче. Бывают в формате AA иAAA. Для того чтобы подзарядить их, не нужно покупать хитроумные переходники и адаптеры, а достаточно просто немного «приоткрыть свой собственный краник». Кстати, продается сие чудо техники пока что только в Японии, однако, производители уверяют, что писать на батарейки скоро также смогут жители Европы и США.
Лечебные волосы с груди народного целителя
После того как один занимательный народный целитель выступил по телевизору с революционным методом лечения «силой земли» и огурцами в заднем проходе, удивляться всевозможным «маразмам» нетрадиционной медицины уже больше не приходится. Однако, согласитесь, очень хочется посмотреть на тех, кто действительно купил «лечебные волосы с груди», которые выставил на одном Интернет-аукционе некий мужчина, называющий себя «человеком Божьим» и «потомственным целителем». Если верить объявлению, помогает от любых болезней, а стоит пакетик этого «удовольствия» всего-навсего пару десятков долларов. В общем, если кому надо, теперь вы знаете, к кому обращаться.
Душа
Забавно, но объявления о продаже собственной бессмертной души в хорошие руки на сетевых аукционах типа eBay встречаются довольно часто. К огромному сожалению для многих таких продавцов, слуги Сатаны в Интернет, очевидно, заглядывают нечасто, ведь такие объявления, как правило, висят месяцами, а выкладывать зеленые банкноты за чью-то душу пользователи всемирной паутины почему-то как-то не спешат. В любом случае, если вам действительно некуда девать денег, а успехи Антихриста все никак не дают покоя, то вперед, покупайте, только не забудьте проследить за тем, чтобы бедный грешник действительно подписал контракт кровью, а то как-то несерьезно будет.
Почечный камень Уильяма Шетнера
Несомненно, среди нас найдется множество фанатов популярного «Звездного пути», но покупать камень из почек, пусть даже и любимого актера, за 25 тысяч долларов США это как-то слишком. В любом случае, Уильям Шетнер, сыгравший знаменитого капитана Кирка, все-таки умудрился продать такой вот «кусочек себя любимого» в Интернете за вышеуказанную нехилую сумму, после чего почечный камень звездного капитана начал гулять по всевозможным аукционам, переходя из рук в руки в среде коллекционеров.
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