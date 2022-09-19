«На тебе, мужик, изоленту!» или самые странные вещи, которые действительно можно купить в Интернете

Во всевозможных Интернет-магазинах, на просторах сетевых аукционов и в закоулках электронных досок объявлений сегодня можно купить абсолютно все, что только душе угодно. Причем некоторые товары, выставленные на продажу, действительно поражают воображение.











Что же, если вы недавно получили зарплату, и не знаете, куда девать свои кровные денежки, сегодня мы подготовили для вас подборку крайне странных, по большей степени абсолютно бесполезных, но довольно забавных товаров, которые пригодятся вам примерно так же, как пингвину изолента, но кто-то же это покупает, так что, почему бы, собственно, и нет.



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