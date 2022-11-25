5 поступков, которые совершают как ни в чём ни бывало, забывая о том, что они нарушают права других

В настоящее время одной из самых актуальных тем на планете является равенство всех людей в правах и недопустимость любых форм дискринимации и нарушения свобод другой личности. Данный материал собрал 5 поступков, которые не кажутся зазорными тем, кто их совершает, вот только они целиком и полностью складываются из нарушения прав и свобод других.
1. Посадка человека 56 размера одежды на двойное сиденье в общественном транспорте
А чё? / Фото: yandex.ru
Полные люди часто говорят о том, что к ним относятся с неуважением, что процветает институт фэтфобии. Давайте оставим за скобками тот факт, что пандемия коронавируса раз и навсегда объяснила всем жителям Земли, что лишний все - это всё-таки заболевание, и поговорим о том, как полные люди могут сами очень регулярно и невозмутимо нарушать права людей неполных. Итак, давайте себе представим общественный транспорт в период часа пик после рабочего буднего дня, когда огромное количество людей едет домой.
Представили? Итак... Человек 56 размера одежды садится на двойное сидение и, таким образом, занимаем сразу два сиденья. А рядом может стоять человек 44 размера одежды 50 лет от роду, который очень устал после рабочего дня на ногах, да к тому же имеет варикоз или страдающий от метео-болей в суставах. Выходит, права отдохнуть по пути на работу этот человек не имеет вовсе? Каков выход? Человек 56 размера должен занимать одиночное сидение. Тем самым он проявит уважение ко всем окружающим и не нарушит ничьих свобод.
2. Использование гаджета со звуком в общественном месте
Вы правда не заработали на наушники за 400 российских рублей?! / Фото: playboyrussia.com
Современное общество - это совокупность активных работающих людей, а также пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и людей любого возраста, страдающих от постоянных стрессов. Можем ли мы говорить о том, что наушники для мобильного телефона - это предмет, который может себе позволить абсолютно любой человек? Да, можем. Тогда как можно объяснить, что приличные и платежеспособные на вид люди едут в общественном транспорте и принимают на свой мобильный каскад месседжей при включенном на полную звуке? Или смотрят видео/слушают музыку с гаджета со звуком на полную?
Это действие нарушает свободу других людей, которые, возможно, очень устали или восприимчивы к звукам. В транспорте может ехать очень уставший человек, которому пипикающий каскад звука мессенджера может стоить отсутствия отдыха после рабочего дня. А если очень кратко: использование гаджета со звуком - это отсутствие культуры и уважения к окружающим. Невозможно понять целесообразность этого действия при копеечности стоимости наушников для телефона.
3. Покупка храпящим человеком билета на ночной поезд в купе/плацкарте
И пусть весь мир... не спит! / Фото: yandex.ru
Принцип истинной, а не притянутой за уши толерантности заключается в том, что уважающий себя и других человек никогда не станет делать по отношению к другим то, чего бы не хотел, чтобы сделали с ним. Приведем классический пример. Пассажир поезда ночного следования в купе возмущен тем, что напротив едет пассажир с младенцем, который заплакал среди ночи и разбудил его, прервав сон и создав угрозу разбитости на следующей день. мать младенца извиняется и способствует тому, чтобы ребенок уснул.
Далее. Пассажир засыпает и начинает утробно храпеть. Ребёнок просыпается от храпа, плачет, снова будит пассажира. Какова мораль? Если вы знаете, что храпите, по покупая билет на ночной поезд вы нарушаете права всех, кто будет находиться на соседних полках. Вот только в данном случае ребенок не знает, что плача он нарушает чужие свободы. А взрослый храпящий человек это знает априори. Делаем выводы! Каждый человек имеет право на сон. Если это право нарушает другой заведомо, то он не прав.
4. Чавканье в общественных местах
Чавканье раздражает ВСЕХ (!) людей с интеллектом выше среднего. / Фото: alev-biz.livejournal.com
В голливудском формульном фильме «Мисс Конгениальность» есть такая сцена: простоватый организатор конкурса красоты спрашивает конкурсантку: «Чем будете удивлять? Неужели есть с закрытым ртом?» Чавканье является результатом низкого уровня культуры в первую очередь родителей того, кто чавкает. И уже во вторую очередь чавкающего. Если родители до 5 лет не научили ребенка есть с закрытым ртом, то это вызывает очень много вопросов к культурному уровню семьи. Но даже если родители были настолько безразличны, всё равно есть шанс научиться тому, что хорошо, а что плохо, самому. Чавканье в общественном месте - недопустимо. Вызывающие омерзение монотонные звуки - то, что вызывает стресс у огромного количества людей. Прилюдно чавканье сопоставимо с громким выпуском газов или вовсе справлению нужды на публике.
5. Надсадно кашлять в транспорте, но не покидать его
Правы ли вы, что болеете не дома в пандемию?.. / Фото: kodelak.ru
Пандемия коронавируса наконец-то дала миру понять, что такое «респираторный этикет». Почему-то до пандемии было зазорно смотреть неодобрительно на тех, кто кашляет или чихает беспрестанно в общественном транспорте. Теперь всё не так однозначно. А ведь культурный человек, который имеет ярко выраженные симптомы ОРЗ, старается остаться на некоторое время дома или не посещать общественных мест. Высоко организованный человек с симптомами ОРВИ и вовсе пойдет пешком. А если симптомы просто накрыли в транспорте, делом чести будет транспорт покинуть, а не подвергать других людей риску. Во время острых симптомов медицинская маска не поможет избежать распространению вирусов капельным путём. Уважайте и берегите себя и окружающих!
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