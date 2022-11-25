5 поступков, которые совершают как ни в чём ни бывало, забывая о том, что они нарушают права других

1. Посадка человека 56 размера одежды на двойное сиденье в общественном транспорте

А чё? / Фото: yandex.ru

2. Использование гаджета со звуком в общественном месте

Вы правда не заработали на наушники за 400 российских рублей?! / Фото: playboyrussia.com

3. Покупка храпящим человеком билета на ночной поезд в купе/плацкарте

И пусть весь мир... не спит! / Фото: yandex.ru

4. Чавканье в общественных местах

Чавканье раздражает ВСЕХ (!) людей с интеллектом выше среднего. / Фото: alev-biz.livejournal.com

5. Надсадно кашлять в транспорте, но не покидать его

Правы ли вы, что болеете не дома в пандемию?.. / Фото: kodelak.ru