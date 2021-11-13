7 «жестких» примеров, как в разных странах пытаются контролировать функционирование интернета

Как контролирую интернет в разных странах.
В последнее время политики, бизнесмены и даже «медийные» личности все больше говорят о самых разных аспектах интернета и все реже слова о нем звучат в положительном ключе. Времена, когда интернет был слабо распространен и являлся, скорее, пристанищем «фриков» и гиков прошли. Вместе с массовостью Сети, начали появляться многочисленные и местами действительно серьезные проблемы. И совсем неудивительно, что целые государства задумались о регулировании Сети не только на своей территории.
1. Германия
Молчать нельзя говорить.
На сегодняшний день именно у Германии один из самых богатых опытов по контролю общения в Сети. Так, например, парламент страны принял закон, который обязывает крупные ресурсы оперативно удалять любые оскорбительные записи. В противном случае, такие ресурсы будет оштрафованы на кругленькую сумму. Под «раздачу» неоднократно попадали даже такие мастодонты интернет-бизнеса, как Facebook и Youtube. На чистку «грязного белья» в ФРГ дают ровно 24 часа.
2. Канада
Никаких плохих сайтов быть не должно.
Верховный суд Канады куда больше волнуют мошенники в Сети, что задевание чьих-то чувств. В стране приняли закон, по которому к интернет-ресурсам, которые были уличены в обмане своих клиентов или партнеров по бизнесу, закрывают доступ в поисковых системах. Также, поисковики должны прилагать максимальные усилия для борьбы с фейковыми сайтами предприятий.
3. Италия
Можно и так.
А вот в Италии Сеть стремятся не столько контролировать, сколько наделяют ее новыми «полномочиями». Не так давно в стране разрешили официально увольнять сотрудников компаний и предприятий через популярный мессенджер WhatsApp. Удивительный пример лояльного отношения к интернету! Впрочем, здесь же было принято сразу несколько законов по авторизации на интернет площадках и оскорблениям в интернете.
4. США
Скоро там совсем все плохо будет.
После ряда шпионских скандалов вокруг ЦРУ (не без помощи Эдварда Сноудена) сегодня уже трудно удивить кого-то тем, насколько «неочевидно» закрепощен интернет в Соединенных Штатах. Не так давно местные законодатели решили, что крестный поход против Сети должен поставить на колени и технологию блокчейн. Справедливости ради стоит заменить, что, несмотря на поднятую шумиху, широкого применения блокчейн за все эти годы так и не нашел.
5. Нидерланды
Флибустьеры не пройдут.
В Нидерландах не сильно переживают о толерантности в Сети, блокчейне и увольнениях. Зато большое внимание уделяют нарушению авторских прав. В стране появилась специальная интернет-организация BREIN, которая уже добилась закрытия более, чем 200 крупных продавцов, которые осмелились распространять контент нелегально.
6. Австралия
И не стесняются ничего.
Пока в самых разных странах пытаются не пустить спецслужбы в интернет, в Австралии агенты государственной безопасностиa просто не считаются ни с чьим мнением и не стесняются этого факта. Тамошние «шпионы» открыто заявили, что расшифровывают весь пользовательских трафик, который их заинтересует. На тайну переписки и прочие «высокие материи» всем «неожиданно» оказалось плевать. Объяснили все это гражданам более, чем тривиально – борьба с террористическими угрозами.
7. Европейский Союз
Скоро мы не узнаем наш интернет.
Наложить руку на интернет пробуют не только отдельные страны, но и целые политические образования. Например, ЕС с завидной регулярностью штрафует монополистов рынка за то, что они являются (вот неожиданность!) доминирующими компаниями в сегменте.
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