7 «жестких» примеров, как в разных странах пытаются контролировать функционирование интернета

Как контролирую интернет в разных странах.

1. Германия

Молчать нельзя говорить.

2. Канада

Никаких плохих сайтов быть не должно.

3. Италия

Можно и так.

4. США

Скоро там совсем все плохо будет.

5. Нидерланды

Флибустьеры не пройдут.

6. Австралия

И не стесняются ничего.

7. Европейский Союз

Скоро мы не узнаем наш интернет.