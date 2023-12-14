Как головка сыра помогла учёным решить средневековый филологический ребус, веками будораживший умы

Это историческое событие кажется причудливым, даже смешным. Обычный документ, не имеющий ни юридической, ни исторической ценности, стал вдруг самым ценным артефактом. Инвентарная опись сыров из кладовой монастыря сегодня хранится в архиве Леонского собора. Всё дело в том, что этот заурядный документ помог учёным разгадать филологический ребус, будораживший умы мужей науки веками. Он написан на прото-романском языке, предшественнике астурийско-леонского и задолго до кастильского. Датируется опись 10 веком и известна под архаичным и забавным названием Nodicia de kesos.
История Nodicia de kesos
Nodicia de kesos.
В леонском архиве и других архивах бывшего Королевства Леон есть почти пять сотен документов, предшествующих Nodicia de kesos. Многие из них существуют лишь в одном экземпляре. На самом деле, конечно, подобных документов больше тысячи. Большая часть из них родом из других монастырей в округе. Кроме того есть средневековье, записанное в Index verborum. Поэтому материала для сравнения и контекстуализации Nodicia de kesos предостаточно.
Документ хранится в Леонском соборе.
Документ состоит из импровизированной аннотации на оборотной стороне пергамента с уже написанным там ранее текстом. Такое использование с одной стороны значило, что первоначальный документ более не имел юридической силы, а с другой, указывал на экономию средств. Ведь пергамент был в то время вещью редкой и дорогой. В документе, который был написан позже, речь шла о пожертвовании в 959 году. Оно было сделано неким Эрменегильдо и его женой Читой из города под названием Ауктариос монастырю Розуэла. Обитель была посвящена святым Хусто и Пастору и расположена между Чосас-де-Абахо и Ардоном, недалеко от столицы Леона. Этого монастыря больше нет.
Автором интересующего учёных текста на обороте был брат Семено (Химено). Он являлся в то время деспенсеро (монахом, отвечающим за управление питанием в монастыре), который в нескольких строках записал список доставки сыров нескольким членам религиозной общины. Было описано, что члены общины занимались разного рода работами. Одни в виноградниках, другие рыли рвы, строили башни и так далее.
Монах, работающий в скриптории, с картины Жана Ле Тавернье (15 век).
Документ был написан на прото-романском языке. Если романские языки - это те, которые произошли от вульгарной латыни (той, на которой говорили в быту, отличной от классической, используемой в литературе). На ней общались в основном в провинциях Римской империи. Принесли её туда легионеры и позднее она приняла свои типичные формы в позднеимперский период. Прото-романский — это непосредственный предок этого наречия. Он входил в число промежуточных языков, переходных, которые начали диверсифицироваться между 6 и 7 веками.
Химено использует смешанный стиль с новшествами, такими как слова keso, mesa, ogano, tore или espiseron, сохраняя при этом некоторые латинские архаизмы, такие как alio или frater (другие только орфографически, в случае taliaron или uinia). Они делают расшифровку этого текста практически невозможной. Прото-романские документы часто весьма оригинальны, но Нодиция не ограничивается формальными понятиями. Тут множество отличий даже с текстом на обороте. Это некая свободная форма письма, в котором отсутствуют заранее установленные шаблоны, даже когда оно сохраняет некоторые предыдущие формы.
Эксперты говорят, что в раннесредневековых монастырских скрипториях (мастерских, где переписывались книги) документы обычно не писались напрямую. Там лишь делали основные заметки, позже их переписывали в полные тексты, придавая им юридическую силу. Обычно это делали на вощёных грифельных табличках, с которых впоследствии можно было текст стереть и использовать заново. Некоторые из них сохранились благодаря тому, что начали использовать другие методы. Например, писать на оборотной стороне свитка или пришитого к нему кусочка. Нодиция — яркий тому пример.
Вощёные таблички использовались уже в древние времена. Эта, со своим стилусом является копией римской.
Название, под которым документ известен, Nodicia de kesos, связано с тем, что таковы первые слова текста. Он состоит из двух столбцов и из него было сделано несколько транскрипций, не лишённых некоторых разногласий с точки зрения точности. В основном эти детали на перевод никак не влияют. При наличии воображения у того, кто читает, всё становится понятно.
Перевод загадочного текста о сыре
Профессор латиноамериканской филологии Леонского университета и член Королевской испанской академии Хосе Рамон Морала Родригес переводит это следующим образом: «Список сыров, которые использовал брат Химено: в работе монахов, в bacillar («новый виноградник») близ Сан-Хусто, 5 сыров; в другой, от аббата - 2 сыра; для хоганьо, 4 сыра; в Кастрильо, 1; в большом винограднике 2; … что отнесли в башню, 2; что они взяли в Кеа, когда накрывали стол, 2; 2, которые отвезли к Леону; … другой был у племянника Гоми … 4, который они потратили, когда король прибыл в Розуэлу; 1, когда сюда пришел Сальвадор».
Незатейливый текст Нодиции является одной из самых интересных вещей для учёных. Филологи говорят, что написание его ближе к романскому, чем к латыни. Тут много новаторских монофтонгизированных дифтонгов, различных форм без латинизированных дифтонгов. Есть варианты, когда говорится в третьем лице как от единственного, так и от множественного числа. Также используются такие новые слова как apate и sopbrino, и прочие новаторские филологические детали, которые понятны только специалистам.
Собор Санта-Мария, Леон.
Шрифт здесь отличается от типичного в подобных документах. Это полукурсивный вестготский. Тут нужно заметить, что вестготское письмо названо так потому что оно появилось в последний период вестготской Испании, но на самом деле оно произошло от римского унциала и полуунциала. На самом деле его канон не был зафиксирован до VIII века, когда эта империя уже перестала существовать. Шрифт дожил до XII века вместе с другими уже существовавшими или вновь появлявшимися типами: каролинским, готским и так далее.
Учёные также пока не решили вопрос с тем, какой язык предвосхитил этот протороманский язык. Правда некоторые историки это оспаривают. Потому как одни включают в число предков кастильский. Кастилия же на то время всё ещё была простым вассальным графством Леона. Потребуется ещё полтора столетия, чтобы она сначала отделилась, а затем стала единым королевством. К тому же самый старый докастильский документ датируется 11 веком, что делает Nodicia de kesos его предшественником, а не наоборот. Большинство экспертов считают, что этот язык является предшественником астурийско-леонского.
Расширение королевства Леон в начале 11 века.
Одним словом, этот монах Химено не мог даже представить себе, что его тривиальная заметка о каких-то сырах, написанная на том, что было под рукой, будет иметь настолько высокую ценность. Филологи её хранят как зеницу ока, ведь она имеет столь принципиальное значение для филологической истории.
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