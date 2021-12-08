Мама-фотограф делает портреты дочки с цветами в разное время года

Фотоснимки малышки которые могут вызвать огромное количество положительных эмоций.
Как-то фотограф Роберта Баневиченна сфотографировала свою дочь с цветами в руках, и этот первый снимок стал для неё источником вдохновения для целой серии снимков. Всё, что было необходимо, чтобы сделать фотосессию, прогуляться с дочкой по окрестностям и не забыть взять с собой фотоаппарат. «Мне кажется, что цветы похожи на людей, ведь они тоже проходят различные этапы своего жизненного пути. А ещё они просто красивы,» - говорит Роберта.
1. «Маленькая лесная фея»
В лучах весеннего солнца.
2. «Неземное создание»
Прекрасный образ маленькой девочки, с нежным цветком красного мака.
3. «Невинное личико»
Неповторимый образ маленького создания с восхитительным венком из полевых цветов.
4. «Зимняя принцесса»
Мама, этой милой малышки, фотографирует свою дочурку в любое время года.
5. «Бездонный взгляд»
Красивый портрет маленькой девочки с букетом ярко – красных маков.
6. «Красная шапочка»
Прогуливаясь по окрестностям родного города, мама находит неповторимые пейзажи для съемок своей дочурки.
7. «Девочка с глазами цвета неба»
Маленькая фотомодель с букетом из ароматных и нежных цветков лаванды.
8. «Милый ангел»
Чудная малышка позирует для мамы в прекрасном вишневом саду.
9. «Весенний цветок»
Трогательный образ маленькой девочки, на весенней поляне с нежными нарциссами.
10. «Золото волос»
Малышка с восхитительными волосами под вишневым деревом.
11. «Лесная нимфа»
Фотоснимки этой маленькой девочки, сделанные ее мамой, вызывают очень много положительных эмоций.
12. «Тростиночка»
Красивая фотография нежного «ангела» с букетом полевой травы.
13. «Нежная улыбка»
Образ юного создания с восхитительно-нежной улыбкой.
14. «Хрупкое создание»
Так и хочется вдохнуть неповторимый аромат полевых ромашек, которые держит маленькая красавица.
15. «Ангельская улыбка»
Малышка кокетливо позирует своему «личному фотографу».
16. «Очаровательная крошка»
Нежная и трогательная, такую, свою дочурку видит мама, такую, ее видим мы!
17. «Выразительный взгляд»
Проникновенный взгляд юных глаз способный вызвать «мурашки» на вашем теле…
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