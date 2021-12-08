Мама-фотограф делает портреты дочки с цветами в разное время года

Фотоснимки малышки которые могут вызвать огромное количество положительных эмоций.

1. «Маленькая лесная фея»

В лучах весеннего солнца.

2. «Неземное создание»

Прекрасный образ маленькой девочки , с нежным цветком красного мака.

3. «Невинное личико»

Неповторимый образ маленького создания с восхитительным венком из полевых цветов .

4. «Зимняя принцесса»

Мама, этой милой малышки, фотографирует свою дочурку в любое время года.

5. «Бездонный взгляд»

Красивый портрет маленькой девочки с букетом ярко – красных маков.

6. «Красная шапочка»

Прогуливаясь по окрестностям родного города, мама находит неповторимые пейзажи для съемок своей дочурки.

7. «Девочка с глазами цвета неба»

Маленькая фотомодель с букетом из ароматных и нежных цветков лаванды .

8. «Милый ангел»

Чудная малышка позирует для мамы в прекрасном вишневом саду.

9. «Весенний цветок»

Трогательный образ маленькой девочки, на весенней поляне с нежными нарциссами.

10. «Золото волос»

Малышка с восхитительными волосами под вишневым деревом.

11. «Лесная нимфа»

Фотоснимки этой маленькой девочки, сделанные ее мамой, вызывают очень много положительных эмоций.

12. «Тростиночка»

Красивая фотография нежного «ангела» с букетом полевой травы

13. «Нежная улыбка»

Образ юного создания с восхитительно-нежной улыбкой.

14. «Хрупкое создание»

Так и хочется вдохнуть неповторимый аромат полевых ромашек, которые держит маленькая красавица .

15. «Ангельская улыбка»

Малышка кокетливо позирует своему «личному фотографу».

16. «Очаровательная крошка»

Нежная и трогательная, такую, свою дочурку видит мама, такую, ее видим мы!

17. «Выразительный взгляд»

Проникновенный взгляд юных глаз способный вызвать «мурашки» на вашем теле…