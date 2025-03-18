Сколько платили за службу легионерам в Древнем Риме, и на что они тратили свои кровные

Римляне построили огромное государство, которое просуществовало несколько столетий. Достижения данной цивилизации оказались настолько велики и ослепительны, что идея «римского мира» будоражила умы представителей самых разных народов и культур даже после того, как Вечный город был разграблен, и по разоренному форуму бегали разве что волки.
1. Когда легионерам начали платить?
Во времена ранней Республики легионерам вообще не платили. |Фото: Pinterest.
Во времена римского царства и республики легионерам никто вообще не платил. По сути, легионы были формой мобилизационной армии, де-факто народным ополчением. Сначала туда набирали только граждан. Однако по мере развития республики в легионах все больше росла доля так называемых «союзников», основная масса которых в до имперский период была представлена выходцами из коренных племен Италии – италиками. В легионы шли по призыву. Уклониться от службы человек не мог. Служили буквально все половозрелые свободные мужчины. По законам республики это была именно обязанность.
Важную роль в жизни солдата имел грабеж и взятие трофеев. ¦Фото: livejournal.com.
Впрочем, тогда от службы римляне и их союзники не бегали, так как любое военное предприятие было хорошим способом поправить свое собственное и родовое материальное положение. Если военный поход венчался успехами, то легионеры и союзники получали возможность мародёрствовать, грабить и обращать пленников в рабство. Все это в царскую и республиканскую эпоху было основной формой воинского довольствия. Иными словами, зарплату себе легионеры платили сами. Само собой, солдаты получали не всю военную добычу. Большая ее часть полагалась командирам и Республике, т.е государству.
Первым ввести систематическую оплату службы попытался Цезарь. |Фото: bsu.by.
На закате республики в первом веке до нашей эры легионеры все сильнее привязываются к отдельным полководцам. В ту эпоху легионы возглавляют наиболее состоятельные граждане римского государства, которые не стесняются тратить собственные средства на фактически подкуп легионеров. В том числе из этого в конечном итоге и выльется серия гражданских воин в поздней республике.
Довершил дело отца - его приемный сын. |Фото: perstni.com.
Первым на постоянной основе систематическое денежное довольствие в римском войске попытался ввести Гай Юлий Цезарь. Однако, завершить реформы он по уважительным причинам (в виде десятка ножевых ранений) не успел. Когда же очередная гражданская война в Риме подошла к концу, благостное начинание Гая Юлия воплотил в жизнь его приемный сын и преемник – Октавиан Август.
2. Как платили легионерам?
Зарплата выплачивалась несколько раз в год. |Фото: perstni.com.
Начиная с правления Октавиана Августа, легионерам платили по три раза в год. Чаще всего выплаты привязывались к каким-то крупным религиозно-государственным праздникам Рима. Помимо нескольких выплат, на протяжении года у легионеров копилось что-то вроде пенсионного фонда. После выхода со службы войну полагалась еще некоторая сумма за каждый год службы в легионе. Размер жалования и пенсионной выплаты определялся также должностью и званием легионера.
В последствии легионерам начнут платить по 4 раза в год, а на закате империи выплаты будут делать уже по 5-6 раз в год. При этом никто не отменял для легионеров право забирать трофеи с поверженных врагов и грабить населенные пункты противника в ходе завоевательных походов. Само собой, как и во времена республики, часть добычи полагалась военачальнику и государству. Полагались легионерам и денежные премии за успехи на службе и всевозможные подвиги.
3. Сколько получали легионеры за службу?
Зарплата зависела от многих факторов. |Фото: crafta.ua.
Данный вопрос ответа в общем виде не имеет. В разное время легионерам платили по-разному. В номинальном выражении зарплаты легионеров и союзников росли с каждым десятилетием из-за инфляции. Само собой в фактическом выражении (покупательской способности) зарплаты, как и в наше время, к лучшему почти не менялись.
Во время становления «золотой эпохи» Рима в годы правления уже неоднократно упомянутого Октавиана Августа простому легионеру полагалось 225 денариев в год. Всаднику вспомогательной алы полагалось 250 денариев в год. Легионному всаднику – 300 денариев. Преторианская гвардия, охранявшая высокопоставленных лиц, получала в год по 750 денариев на одного человека. Меньше всего платили ауксилариям (союзникам) – 75 денариев пехотинцу и 150 денариев коннику. При этом в зависимости от звания довольствие могло быть полуторным, двойным, тройным. Центурионы – младшие полевые офицеры получали в 3-5 раз больше, чем простые солдаты.
Служить шли за пенсионные выплаты, землю и право гражданства. |Фото: ya.ru.
В последующие годы выплаты под действием инфляции росли. Среднегодовой рост инфляции в империи составлял 1-2% в год. Что касается пенсионных выплат, то у простого легионера за 25 лет службы она составляла во времена Октавина – 3 000 денариев. Правда, большинство легионеров выходило на досрочную пенсию намного раньше. В таком случае денег они получали меньше, но становились обладателями статуса эвоката – ветерана и имели возможность быть завербованными в легион обратно в случае нужды. Со времен поздней республики в Риме старались отправлять легионеров на досрочную пенсию в статусе эвокатов через 3-4 года. Делалось это для того, чтобы в обществе всегда был резерв опытных бойцов на случай большой войны. Этакая «срочная служба» и «запас» на минималках.
4. Много или мало получали римские легионеры?
Легионеры получали не так уж много. |Фото: pixabay.com.
Во времена Октавиана Августа поденная оплата неквалифицированного римского пролетария (городского работника) составлял 1 денарий. Таким образом, в годовом выражении римские легионеры зарабатывали существенно меньше, чем средний римский работник. В то же время они имели ряд государственных преференций и возможность оказаться в удачном военном предприятии, где легионер сможет захватить трофеи (пограбить). При этом в первые годы службы часть годовой зарплаты легионеров удерживалась государством в счет снаряжения, которое они получали.
Выйдя на пенсию и получив землю легионер мог позволить себе пару-тройку рабов и начать бизнес. |Фото: ya.ru.
Что же касается цен, ежедневная норма хлеба для одного человека в Риме при Октавиане обходилась примерно в 2 сестерция. 1 денарий – это примерно 8-9 сестерциев. Для сравнения, здоровый раб, способный к работе на поле, стоил порядка 300 денариев. Образованный раб, знающий грамоту, стоил от 500 денариев. Таким образом за год службы легионер не смог бы позволить себе даже 1-го раба. Услуги у дешевой проститутки в лупанарии стоили примерно 0.3-0.5 денария.
5. На что римские легионеры тратили свои деньги?
На развлечение римляне тратиться любили. |Фото: reddit.com.
А на что люди тратят деньги сегодня? Во-первых, легионерам приходилось покупать себе еду. Правда, эти траты со времен Октавиана им более-менее компенсировали за счет легионной казны. Во время службы многие войны покупали себе дополнительное снаряжение: кинжалы, лучшую броню, дополнительные элементы защиты вроде наручей или наголенников. Тратились солдаты и на развлечения: уличные мимы, вино, проститутки, азартные игры.
При этом большинство легионеров откладывало деньги и добычу, чтобы поправить положение своего рода. Хотя легионеры и получали существенно меньше работников в городах, ключевая проблема была в том, что работы на всех чаще всего не хватало. Рабовладельческая экономика делала труд подавляющего большинства свободных граждан абсолютно не рентабельным ни для государства, ни для олигархов. В результате чего свободные и даже именитые люди пополняли ряды озверевшей от бедности черни. Одним из наиболее верных спасений от такого положения в обществе и была воинская служба.
Воинская служба и раздача земли ветеранам позволяли расселять города заполненные бедными пролетариями без работы. ¦Фото: vk.com.
Армия была не только способом поправить свое материальное положение, но и отличным социальным лифтом. А самое главное, что со времен поздней республики легионерам за службу полагалась земля. Данная политика приобрела наиболее масштабное звучание. Суть была в том, чтобы через военную службу «утилизировать» нищий городской пролетариат, перенаправив его в сельскую местность. Вышедшие со службы деньгами и земельным наделом эвокаты тут же подтягивали на свою новую дачу многочисленную родню, покупали рабов и становились землевладельцами. Таким образом государство решало сразу несколько проблем с обороноспособностью державы и занятостью (а значит и благосостоянием) населения.
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