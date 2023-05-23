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Прессованные дрожжи для большого урожая огурцов

Существует немалое количество способов, позволяющих повысить урожайность огурцов. Однако мало кто знает, что улучшить можно не только плодоношение, но и вкус огурчиков, не прибегая при этом к использованию покупных химических препаратов.
Добиться отличного результата можно с помощью дешевого натурального средства — прессованных пекарских дрожжей.

Прессованные дрожжи для большого урожая огурцов

Высадку рассады огурцов в открытый грунт следует осуществлять так, чтобы заглубить стебель по семядольные листочки.

Прессованные дрожжи для большого урожая огурцов

Осуществляя посадку, положите на дно лунки одну столовую ложку прессованных дрожжей. Еще через месяц подкапайте небольшое количество дрожжей к корням кустиков. Прессованные дрожжи будут медленно отдавать всю свою пользу растениям и прослужат в почве не меньше месяца.

Прессованные дрожжи для большого урожая огурцов

Дрожжи сделают растения более крепкими и устойчивыми к болезням и вредителям. Они будут стимулировать активный рост корневой системы, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.
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Огурцыдрожжи

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