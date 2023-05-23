Прессованные дрожжи для большого урожая огурцов

Существует немалое количество способов, позволяющих повысить урожайность огурцов. Однако мало кто знает, что улучшить можно не только плодоношение, но и вкус огурчиков, не прибегая при этом к использованию покупных химических препаратов.

Добиться отличного результата можно с помощью дешевого натурального средства — прессованных пекарских дрожжей.







Высадку рассады огурцов в открытый грунт следует осуществлять так, чтобы заглубить стебель по семядольные листочки.







Осуществляя посадку, положите на дно лунки одну столовую ложку прессованных дрожжей. Еще через месяц подкапайте небольшое количество дрожжей к корням кустиков. Прессованные дрожжи будут медленно отдавать всю свою пользу растениям и прослужат в почве не меньше месяца.







Дрожжи сделают растения более крепкими и устойчивыми к болезням и вредителям. Они будут стимулировать активный рост корневой системы, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.

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