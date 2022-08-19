Гробница Тутанхамона: 20 ретро фотографий одного из величайших открытий века

Гробница Тутанхамона.

1. Говард Картер

Знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году открытие гробницы Тутанхамона.

2. Гробница Тутанхамона

Гробница фараона Тутанхамона находится в Египте на западном берегу Нила около древней столицы - города Фивы .

3. Посетители гробницы

Посетителями были первые лица Египта.

4. Члены экспедиции

Возле входа в гробницу.

5. Печать на дверях в гробницу

Гробницу охранял не замок, не механизм, а веревка и печать, которые оказались нетронутыми

6. Проникновение в гробницу

Говард Картер открывает двери в усыпальницу фараона.

7. Исследование гробницы

Первые шаги к открытию.

8. Внешний саркофаг Тутанхамона

Этот саркофаг был деревянным и покрыт позолотой.

9. Мумия фараона

Говард Картер впервые рассматривает мумию фараона

10. Статуя Тутанхамона

Одна из находок гробницы.

11. Говард Картер и лорд Карнарвон во время вскрытия гробницы Тутанхамона

Первооткрыватели гробницы.

12. Извлечение предметов из гробницы

Археологи Говард Картер и Артур Каллендер извлекают и упаковывают предметы из гробницы.

13. Меры по консервации статуи Тутанхамона

Артур Мейс и Альфред Лукас консервируют статую Тутанхамона, охранявшую вход в погребальную камеру фараона.

14. Первые туристы

Весть об открытии быстро облетела любителей древности.

15. Статуи стражников

Две статуи магических стражей у дверей усыпальницы.

16. Вход в гробницу Тутанхамона

Благоустроенная местность для посещения гробницы туристами .

17. Роспись гробницы Тутанхамона

Изображение бога Осириса.

18. Перемещением мумии фараона Тутанхамона из его каменного саркофага

Современные исследование мумии фараона.

19. Ступни ног фараона

Стопа левой ноги была сильно повернута внутрь; на одном из пальцев стопы не хватало кости; кости самой стопы были поражена некрозом – омертвением тканей.

20. Смоделированный образ фараона Тутанхамона

Созданный на основе реконструкций лица, сделанных с помощью компьютерного сканирования мумии фараона.