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Над Средним Западом США взорвался метеорит

Вчера ночью над Средним Западом США пролетел огромный и невероятной яркий метеор — настолько яркий, что его заметили жители сразу шести штатов и в канадской провинции Онтарио.

Над Средним Западом США взорвался метеорит

На высоте в 30 километров метеор взорвался со страшным грохотом, который привел всех в дикую панику.



Специалисты НАСА сумели сделать расчет, согласно которому диаметр метеорита составлял примерно 90 сантиметров. Странно, но небесное тело перемещалось сравнительно медленно — каких-то там 45,06 тыс. км/ч. Мощность взрыва оказалась равно 100 тоннам в тротиловом эквиваленте.

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