Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

В мире много талантливых людей, работы которых вызывают восторг, но всё же лучший в мире художник – это, несомненно, природа. Она порой рождает такие шедевры, глядя на которые замираешь в восхищении. В этом обзоре фотографии деревьев, в реальность существования которых сложно поверить.
Радужный эвкалипт
Гладкая кора эвкалипта состоит из множества тончайших слоев, которые имеют разные цвета и меняются на протяжении всей жизни удивительного дерева.
Пильчатая вишня
Блестящая красно-коричневая поверхность ствола смотрится особенно эффектно в зимнее время.
Хлопковое дерево
Ствол и ветви дерева покрыты очень большими колючими шипами.
Жаботикакба
Вечнозеленое дерево, обладающее каулифлорией – формированием плодов непосредственно на стволе и основных ветвях.
Адениум – зловещая Роза Пустыни
Все части растения ядовиты, причем настолько, что в давние времена им пропитывали наконечники стрел.
Сейба
Является одним из самых больших и самых высоких деревьев в тропиках Западного полушария.
Драконово дерево (Драцена драконовая)
Драцена в переводе с греческого означает «самка дракона».
Колчанное дерево (Алоэ дихотомическое)
В прошлом бушмены и готтентоты использовали выдолбленные ветви дерева как колчаны для стрел.
Баобаб (Адансония пальчатая)
Удивительное дерево не только самое толстое в мире, но и не имеет годичных колец.
Чилийская сосна (Араукария чилийская)
Дерево обладает настолько жесткими и колючими листьями, что птицы не садятся на его ветви.
Закрученные деревья
Деревья, которые отстаивают свое право на жизнь.
Дерево Джошуа (Юкка коротколистная)
Название дереву было дано группой поселенцев-мормонов, которые пересекли пустыню Мохаве в середине 19 века.
Ксанторрея (Дерево-трава)
Эти медленнорастущие деревья устойчивы к огню и живут до 600 лет.
Кровоточащее дерево (Африканский тик)
Дерево получило свое название из-за смолы красно-алого цвета, которая начинает сочиться при малейшем надрезе.
Манцинелловое дерево
Входит в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое опасное дерево в мире – ядовиты и смертельно опасны все части растения.
Спатодея колокольчатая (Африканское тюльпанное дерево)
Одно из самых красивоцветущих деревьев в мире входит в список опасных инвазивных видов, распространение которых угрожает биологическому многообразию.
Киндиойская восковая пальма
Самая высокая пальма в мире является национальным деревом Колумбии.
Секвойя вечнозеленая
Гигантское дерево Гиперион высотой 115,61 м является самым высоким деревом на планете.
Фикус бенгальский
Великий баньян – дерево с самой большой в мире площадью кроны находится в Индийском ботаническом саду в Хауре.
Ходячая пальма (Сократея голокоренная)
Эти необычные пальмы медленно передвигаются по земле, преодолевая до 20 метров в год.
Свечное дерево (Парментьера съедобная)
В плодах этого дерева имеется огромное количество растительных масел, благодаря чему их используют в качестве свечей.
Снежноцвет виргинский
Необыкновенно красивое дерево родом из США.
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