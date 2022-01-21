Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

В мире много талантливых людей, работы которых вызывают восторг, но всё же лучший в мире художник – это, несомненно, природа. Она порой рождает такие шедевры, глядя на которые замираешь в восхищении. В этом обзоре фотографии деревьев, в реальность существования которых сложно поверить.









Радужный эвкалипт

Пильчатая вишня

Хлопковое дерево

Жаботикакба

Адениум – зловещая Роза Пустыни

Сейба

Драконово дерево (Драцена драконовая)

Колчанное дерево (Алоэ дихотомическое)

Баобаб (Адансония пальчатая)

Чилийская сосна (Араукария чилийская)

Закрученные деревья

Дерево Джошуа (Юкка коротколистная)

Ксанторрея (Дерево-трава)

Кровоточащее дерево (Африканский тик)

Манцинелловое дерево

Спатодея колокольчатая (Африканское тюльпанное дерево)

Киндиойская восковая пальма

Секвойя вечнозеленая

Фикус бенгальский

Ходячая пальма (Сократея голокоренная)

Свечное дерево (Парментьера съедобная)

Снежноцвет виргинский