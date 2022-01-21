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Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

В мире много талантливых людей, работы которых вызывают восторг, но всё же лучший в мире художник – это, несомненно, природа. Она порой рождает такие шедевры, глядя на которые замираешь в восхищении. В этом обзоре фотографии деревьев, в реальность существования которых сложно поверить.

Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Радужный эвкалипт


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Гладкая кора эвкалипта состоит из множества тончайших слоев, которые имеют разные цвета и меняются на протяжении всей жизни удивительного дерева.

Пильчатая вишня


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Блестящая красно-коричневая поверхность ствола смотрится особенно эффектно в зимнее время.

Хлопковое дерево


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Ствол и ветви дерева покрыты очень большими колючими шипами.

Жаботикакба


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Вечнозеленое дерево, обладающее каулифлорией – формированием плодов непосредственно на стволе и основных ветвях.

Адениум – зловещая Роза Пустыни


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Все части растения ядовиты, причем настолько, что в давние времена им пропитывали наконечники стрел.

Сейба


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Является одним из самых больших и самых высоких деревьев в тропиках Западного полушария.

Драконово дерево (Драцена драконовая)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Драцена в переводе с греческого означает «самка дракона».

Колчанное дерево (Алоэ дихотомическое)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

В прошлом бушмены и готтентоты использовали выдолбленные ветви дерева как колчаны для стрел.

Баобаб (Адансония пальчатая)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Удивительное дерево не только самое толстое в мире, но и не имеет годичных колец.

Чилийская сосна (Араукария чилийская)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Дерево обладает настолько жесткими и колючими листьями, что птицы не садятся на его ветви.

Закрученные деревья


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Деревья, которые отстаивают свое право на жизнь.

Дерево Джошуа (Юкка коротколистная)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Название дереву было дано группой поселенцев-мормонов, которые пересекли пустыню Мохаве в середине 19 века.

Ксанторрея (Дерево-трава)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Эти медленнорастущие деревья устойчивы к огню и живут до 600 лет.

Кровоточащее дерево (Африканский тик)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Дерево получило свое название из-за смолы красно-алого цвета, которая начинает сочиться при малейшем надрезе.

Манцинелловое дерево


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Входит в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое опасное дерево в мире – ядовиты и смертельно опасны все части растения.

Спатодея колокольчатая (Африканское тюльпанное дерево)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Одно из самых красивоцветущих деревьев в мире входит в список опасных инвазивных видов, распространение которых угрожает биологическому многообразию.

Киндиойская восковая пальма


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Самая высокая пальма в мире является национальным деревом Колумбии.

Секвойя вечнозеленая


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Гигантское дерево Гиперион высотой 115,61 м является самым высоким деревом на планете.

Фикус бенгальский


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Великий баньян – дерево с самой большой в мире площадью кроны находится в Индийском ботаническом саду в Хауре.

Ходячая пальма (Сократея голокоренная)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Эти необычные пальмы медленно передвигаются по земле, преодолевая до 20 метров в год.

Свечное дерево (Парментьера съедобная)


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

В плодах этого дерева имеется огромное количество растительных масел, благодаря чему их используют в качестве свечей.

Снежноцвет виргинский


Природа умеет удивлять: самые необычные деревья

Необыкновенно красивое дерево родом из США.

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