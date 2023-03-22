Как команданте Фидель Кастро стал «королем мороженого»

Продовольственные санкции

Фидель Кастро и министр промышленности Кубы Эрнесто Че Гевара. 1962 год / Источник: bbc.com

На Кубе до сих пор держат коров и быков породы зебу. Правда, большинство из них используют как тягловый транспорт или как источник мяса / Источник: haizafon.live

Кастро – фанат мороженого

Больше всего на свете Фидель Кастро любил мороженое / Источник: twitter.com

Габриэль Гарсия Маркес и Фидель Кастро были хорошими друзьями / Источник: persons-info.com

Канадские коровы в обход эмбарго

Фидель Кастро на молочной ферме / Источник: facebook.com

Фидель Кастро на селекционной ферме в окрестностях Гаваны / Источник: spiegel.de

Фидель Кастро и Никита Хрущев / Источник: interfax.ru

Легендарное кафе-мороженое «Коппелия»

Селия Санчез была боевым соратником Фиделя Кастро / Источник: twitter.com

Вывеска кафе-мороженого Coppelia в Гаване / Источник: travelask.ru

Мороженое «по-фидельски»

Леонид Брежнев и Фидель Кастро / Источник: humaninside.ru

Фидель Кастро на перерыве «на десерт» / Источник: twitter.com