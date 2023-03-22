Как команданте Фидель Кастро стал «королем мороженого»

После победы Кубинской революции в 1959 году США ввели против Острова Свободы первые торговые санкции. Однако это не касалось импорта на Кубу продовольственных продуктов. В 1961 году американские власти предприняли попытку подрыва коммунистического режима и дестабилизации в регионе, высадив в заливе Свиней диверсионное формирование – «Бригаду 2506». Этот план США потерпел фиаско, и уже в следующем 1962 году Америка начала блокаду острова, объявив практически полное торговое эмбарго.
Продовольственные санкции
С первых дней введения международных санкций руководителю Кубы Фиделю Кастро вместе со своими министрами пришлось решать ряд сложных вопросов, главным из которых был продовольственный. Остров Свободы не располагал достаточными ресурсами для обеспечения своих потребностей некоторыми продуктами. Например, молочными.
Фидель Кастро и министр промышленности Кубы Эрнесто Че Гевара. 1962 год / Источник: bbc.com
Из-за своего географического положения Куба находится в тропической зоне. Жаркий и влажный климат этих широт никак не предполагает успешного производства молока и молочных продуктов. Еще раньше все попытки фермеров и промышленников изменить ситуацию терпели откровенное фиаско.
Европейские породы коров, которые завозились на остров, из-за тропического климата долго не жили, да и удои с этих животных были на порядок меньше, чем в естественной среде обитания – в Старом Свете. Единственными представителями молочного скота, которые более-менее адаптировались к местным условиям, оставались индийские коровы зебу. Однако этих животных из-за весьма низких удоев вряд ли даже с натяжкой можно назвать молочными.
На Кубе до сих пор держат коров и быков породы зебу. Правда, большинство из них используют как тягловый транспорт или как источник мяса / Источник: haizafon.live
Но именно вопрос обеспечения Кубы молочными продуктами, пожалуй, больше всего остального волновал Фиделя Кастро. Ведь как бы это странно не звучало, но лидер Кубинской народной революции был, вероятнее всего, одним из самых больших во всем мире фанатов мороженого.
Кастро – фанат мороженого
Все, кому хоть раз приходилось лично встречаться с camarada Castro (товарищем Кастро), отмечали, что кубинский лидер питает огромную страсть к холодному молочному десерту. Еще до победы революции, когда Фидель со своими солдатами в джунглях скрывался от властей и занимался партизанской деятельностью, друзья тайно время от времени привозили ему туда торт-мороженое.
Больше всего на свете Фидель Кастро любил мороженое / Источник: twitter.com
Позже, когда революция на Кубе победила и Фидель сформировал свое правительство, частые перерывы в его заседаниях «на десерт» стали вполне обыденным делом. Друг Фиделя, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, однажды вспоминал, как кубинский лидер после обеденного приема пищи «закусил» восемнадцатью шариками любимого пломбира.
Габриэль Гарсия Маркес и Фидель Кастро были хорошими друзьями / Источник: persons-info.com
Знали об этой слабости вождя Кубинской революции и его заклятые враги – американцы. Среди многочисленных неудачных попыток «убрать» Кастро, которые предприняло ЦРУ, часть из них была планами отравить любимый пломбир «островного коммунистического диктатора».
Канадские коровы в обход эмбарго
В условиях жесточайшего продуктового эмбарго и невозможности импорта молока и молокопродуктов от производства мороженого Кубе довелось бы навсегда отказаться. Однако Фидель Кастро даже слышать ничего подобного не желал. Подключив «тайные каналы» (скорее всего, СССР) кубинцы смогли приобрести несколько сотен коров одной из самых молочных на планете пород – голштинской. Животные были приобретены в Канаде.
Фидель Кастро на молочной ферме / Источник: facebook.com
Кубинские климатические условия абсолютно не подходили этим коровам. Однако за дело взялись местные и приглашенные советские животноводы. Спустя некоторое время путем скрещивания различных пород крупного рогатого скота кубинцам удалось добиться вполне стабильного молочного производства. Однако неудачи все же были ощутимы.
Большинство канадских коров погибли уже в первый год пребывания на Кубе. Некоторые селекционные работы приводили к бесплодию животных, а также к высокой смертности потомства из-за генетических мутаций некоторых «коровьих» болезней. Однако все это было ничем по сравнению с главным успехом кубинских животноводов-селекционеров.
Фидель Кастро на селекционной ферме в окрестностях Гаваны / Источник: spiegel.de
В 1982 году кубинская «буренка», которой дали кличку Ubre Blanca («Белое Вымя»), за один день сумела произвести рекордный 241 фунт (110 литров) молока. В этом же году за весь период лактации (305 дней) корова произвела 55 090 фунтов (примерно 24 269 л) молока, попав тем самым в Книгу рекордов Гиннесса.
Но не это было главным достижением Кубы, хотя и рекорд Ubre Blanca продержался более 10 лет. В заочном «состязании» кубинская корова опередила американскую рекордсменку по кличке Arlene («Арлин»). Для Фиделя Кастро это было настоящей победой над «проклятыми империалистами».
Фидель Кастро и Никита Хрущев / Источник: interfax.ru
Однако все это случилось потом. А в середине 1960-х Куба наконец-то могла заявить, что она получила собственное товарное молоко, которое полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка в этом продукте. Далее у Кастро был еще один весьма хитрый план – открытие в столице Кубы Гаване самого большого в мире кафе-мороженого.
Легендарное кафе-мороженое «Коппелия»
Проект был более чем амбициозным. Однако Фидель Кастро прекрасно знал, кому можно его поручить. Руководителем проекта кубинский лидер назначил Селию Санчез – своего товарища и соратницу по революции. Выбор на camarada Sanchez пал не случайно – ранее она уже возглавляла успешный проект по возрождению табачной промышленности Кубы после ухода с острова иностранных компаний.
Селия Санчез была боевым соратником Фиделя Кастро / Источник: twitter.com
И вот сейчас Селие предстояло в предельно короткий срок – всего за 6 месяцев – построить в кубинской столице огромное заведение, которое смогло бы одновременно обслуживать до тысячи любителей холодных молочных десертов. Проект был настолько амбициозным, что даже его архитектор Марио Хирона до последнего считал успех маловероятным.
Вывеска кафе-мороженого Coppelia в Гаване / Источник: travelask.ru
И все же в 1966 году, 4 июня, на гаванской улице Vedado состоялось торжественное открытие самого большого в мире кафе-мороженого. Селия Санчез получила эксклюзивное право дать имя этому заведению. Женщина назвала его Coppelia («Коппелия») – в честь своего любимого балета французского композитора Лео Делиба. До сегодняшнего дня на вывеске кафе «Коппелия» красуются женские ноги в пуантах балерины.
Мороженое «по-фидельски»
В первые годы работы ассортимент мороженого в кафе Coppelia действительно был рекордным. Посетителям предлагали на выбор 26 разных вкусов, каждый из которых мог быть подан в 25 сочетаниях. По личному приказу «команданте Кастро» цена за один шарик холодного молочного десерта была установлена в размере 1 песо.
Леонид Брежнев и Фидель Кастро / Источник: humaninside.ru
Парадокс, но даже американцы, которым удалось побывать в легендарном кафе, признали – мороженое в «Коппелии» великолепное. Несмотря на то, что «коммунистическое». Таким образом Coppelia стала одним из самых популярных и даже, можно сказать, культовых заведений кубинской столицы.
Сегодня кафе-мороженое «Коппелия» – это то место, куда гаванские юноши обязательно хоть раз пригласят своих девушек на свидание, а настоящий любящий сын в выходной день поведет свою маму. Несмотря на то что ассортимент кафе сейчас не такой обширный, как раньше, все желающие могут заказать любимое мороженое самого Фиделя Кастро – Ensalada. Заплатив всего 1,25 $, вы получите пять шариков холодного молочного десерта с разными вкусами.
Фидель Кастро на перерыве «на десерт» / Источник: twitter.com
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