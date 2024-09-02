11 крайне полезных комбинаций Microsoft Word, которые вы редко используете

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Microsoft word остаётся самым популярным текстовым редактором в мире. Каждый день миллионы людей наполняют его белые страницы текстом. Правда, большинство из нас пользуется «вордом» так же, как обыкновенным блокнотом. А ведь в редакторе предусмотрено немало функций для того, чтобы сделать работу с текстом куда быстрее и приятнее.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Работаете с официальными документами или ведёте дневник? Комбинация Shift+Alt+D вставит сегодняшнюю дату в текст.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Необходимо вставить в текст точное время? Комбинация клавиш Shift+Alt+T вам в помощь.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Ох уж, эта клавиша caps lock. Как часто вы случайно нажимаете её и, не замечая, печатаете часть текста заглавными буквами? Не беда. Выделите «крикливый» фрагмент и зажмите Shift+ F3. Это изменит регистр выделенного текста с заглавного на строчный.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Нужно быстро перейти на следующую страницу? Ctrl+ Alt + Page Down поможет.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
А Ctrl+Alt+Page Up вернет на предыдущую.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Комбинация Ctrl+Home позволит переместиться в начало документа.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Что делает Ctrl+End — догадайтесь сами.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Если вы случайно испортили свой список, то можете выделить текст вертикально. Для этого удерживайте Alt и используйте курсор мышки для выделения.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Если намудрили с выделением текста, пробелами и прочей красотой, Ctrl + Spacebar вернет текст в исходное форматирование.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
Нужно быстро создать новый лист – жмите Ctrl + Enter.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word
А чтобы повторить предыдущую команду, нажмите F4.
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