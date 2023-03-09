С нами не соскучишься!

8 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Авто явно высосал из пальца, хотя хрен его знает, что он сосал) все в чем обвинил корейцев10 безумных сказо...
  • GISMbICH
    Атличные фотки! Белые пожарные едят зефир в пургу.Будни пожарных из...
  • Степан Капуста
    Не названа главная причина - упреки мужу в том, что он... ничего не делает для повышения благополучия семьи. А, вообщ...3 женских черты, ...

Копеечное удобрение для комнатных цветов

Цветоводы нередко сталкиваются с проблемой, когда комнатные цветы становятся слабыми, их рост замедляется, растения перестают радовать своим прекрасным цветением.
Очень часто на ослабленные растения нападают различные вредители, например, тля или мучнистый червец. Помочь растениям вернуться к жизни можно с помощью копеечного органического удобрения, которое готовится буквально за одну минуту.
Используя только картофель и гвоздику, вы сможете сделать отличное удобрение и инсектицид для всех растений домашнего цветника.

Копеечное удобрение для комнатных цветов

Эффективность этого органического удобрения обусловлена тем, что оно содержит большое количество витамина С, а также витамины группы В, которые необходимы для активного роста и развития всех растений. Более того, запах гвоздики отпугивает от растений не только насекомых, но и собак и кошек.
Для приготовления удобрения залейте картофель и 5 звездочек гвоздики 1 литром воды и измельчите с помощью блендера. Процедите средство через сито и используйте для полива растений под корень 1 раз в месяц.

Копеечное удобрение для комнатных цветов

Эффект будет заметен уже после первого применения органического удобрения: цветы начнут расти более активно, все вредители исчезнут. А использовав подкормку несколько раз, вы поможете комнатным цветам обильно зацвести.

Копеечное удобрение для комнатных цветов

Ссылка на первоисточник
Цветыудобрение

Картина дня

наверх