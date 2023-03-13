20 горных козлов, которые игнорируют гравитацию

Головокружительные фотографии прогуливающихся по скалам горных козлов.

Источник фотографий: You-journal.ru





Эти животные живут в горах, где не слишком много растительности, и чтобы добыть себе пропитание, козы стали ловкими и бесстрашными. Горные козлы с легкостью преодолевают экстремальные подъемы, но, что удивительно, и спуски им по силам, хотя изящным или легким это животное не назовешь.



В горах диким козлам не страшны хищники, а питаются они растительностью, которую способны предоставить горы — мхами, лишайниками, кустарниками, травой. Особое лакомство — минеральные отложения.



У горных козлов копыта раздвоены, при этом в центре они мягкие, а по краям — жесткие и твердые, что позволяет им распределять свой вес и удерживаться даже на минимальных по площади горных выступах.



































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