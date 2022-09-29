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Знаменитости тогда и сейчас в иллюстрациях Фульвио Обрегона

В прошлом году художник Фульвио Обрегон представил серию занятных иллюстраций «Я и другой я», на которых изображены знаменитые мужчины в юности и зрелости. Работы талантливого колумбийца стали настолько популярны, что он создал серию, посвященную известным женщинам. Легендарные личности из мира музыки, кино, политики предстают перед зрителем в двух ипостасях своего жизненного пути.

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Знаменитости тогда и сейчас в иллюстрациях Фульвио Обрегона

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