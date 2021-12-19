Как можно легко и быстро очистить золото в домашних условиях

Золото – это красивый материал для изготовления украшений, часов и других аксессуаров. Оно издревле ценится людьми и с каждым годом только повышается в стоимости. Это металл, обладающий особыми свойствами. Он не подвержен коррозии и имеет широкий спектр возможностей промышленного применения.

Золото – очень мягкий металл. Для прочности в него добавляют лигатуры – различные примеси: палладий, никель, платину, медь, серебро и другие металлы. К примеру, 985 проба означает, что чистого золота в нем 98,5%. У изделий с более низкой пробой доля примесей, соответственно, выше.

Золото относится к благородным металлам по причине того, что оно устойчиво к окислению под действием неблагоприятной среды (кислота, щёлочь и т.п.). Это чистый металл, за которым легко ухаживать.

Ювелирные изделия из золота практически не вызывают аллергию у людей с чувствительной кожей. Этот металл долговечен, практичен, красив. Многие люди долгое время даже не задумываются над тем, как можно очистить золото в домашних условиях и вернуть ему блеск и красоту.

Устойчивость металла к загрязнениям

Благодаря устойчивости к окислению, на чистом золоте в обычных условиях не появляется матовая плёнка или почернение. Однако изделия с низкой пробой могут подвергаться этим явлениям.

Кроме того, украшения и аксессуары из золота могут загрязниться от долгой носки и контакта с косметикой и другими веществами. В частности, некачественная косметика может быть с содержанием ртути, которая повреждает золото.

Чистить золотые изделия нужно очень редко. Этим они выгодно отличаются от вещей из других материалов. Золотые украшения можно носить ежедневно, причём некоторые даже спят и моются в них (если дизайн позволяет). Никакого вреда для золота вода не представляет. Ювелирные изделия могут только погнуться или поцарапаться при неправильной эксплуатации.

Способы очистки украшений без вставок

Выбор способа очистки изделия зависит от вида загрязнения. Вычистить грязь гораздо проще, чем вывести почернение.

Очистка от грязи

Очистить золото от грязи можно с применением подручных средств. Самый простой способ – сухое натирание ворсистой тряпочкой, к примеру, кусочком флиса и байки. Если так регулярно очищать украшения, то они не будут нуждаться в применении других средств.

Для более глубокой очистки украшений из золота можно воспользоваться мыльным раствором или зубной пастой (порошком). В качестве приспособления возьмите:

мягкую зубную щётку;

специальную небольшую щёточку;

ватные палочки;

кусочек ткани, не оставляющей ворсинок.

Лёгкими движениями почистите изделие и затем насухо протрите салфетками или бумажным полотенцем.

В случае сильного загрязнения золотые изделия кипятят в мыльном или содовом растворе с последующей чисткой мягкой щёточкой.

Также можно использовать сахарный раствор. Для этого 1 столовая ложка сахара растворяется в стакане тёплой воды. Украшения необходимо положить в этот раствор на несколько часов, а затем промыть их проточной водой и высушить.

Избавляемся от почернения

В некоторых случаях золото чернеет (окисляется). Как и чем можно устранить такой дефект? От черноты можно избавиться следующими способами.

Об очищающих свойствах «Кока-Колы» уже многое написано. Этот известный напиток, оказывается, настолько едкий, что способен всего за полчаса очистить золотые изделия. После такой процедуры украшения просто сияют. Однако такой метод не применим к золотым часам и к другим предметам, которые не отличаются влагостойкостью. Да уж, способ действительно хороший. Но теперь представьте, что происходит с желудком человека, который пьёт «Кока-Колу». Изжога, раздражение и язва ему точно обеспечены.

Луковый сок также хорошо удаляет налёт с золота. Небольшой кусочек шерстяной ткани смочите соком и тщательно обработайте украшения.

Почистить загрязнения возможно с помощью взбитого яичного белка. Фланелевой тряпочкой с таким средством нужно протереть требующие очистки предметы.

Избавиться от почернения золота можно с помощью тряпочки, смоченной в столовом уксусе. В неё необходимо завернуть украшения и оставить на 15 минут, а затем смыть средство с помощью тёплой воды. Для низкопробных золотых изделий такой способ лучше не использовать.

Для очистки хорошо подойдёт смесь из нашатырного спирта (4 капли), стирального порошка без отбеливающих компонентов (половина столовой ложки) и воды (1 столовая ложка). Фланелевой тряпочкой с этим составом натирается предмет. Смывать смесь нужно через 30 минут.

Также можно использовать другую смесь. Смешайте 3 чайный ложки нашатырного спирта, 2 столовые ложки перекиси водорода, 1-2 капли жидкого мыла и 1 стакан воды. Поместите в этот раствор украшения и оставьте на несколько часов. Будьте аккуратны при использовании растворов с нашатырным спиртом. Не забывайте надевать перчатки и марлевую повязку.

Если менее вредные вещества не помогают, то можно воспользоваться чистым нашатырным спиртом. В него нужно полностью погрузить украшения на 10 минут, а затем промыть под проточной струёй воды. Перед процедурой наденьте перчатки, респиратор или марлевую повязку, чтобы защитить дыхательные пути.

Также можно купить и использовать специальные средства с абразивными веществами для очищения благородных металлов. Комплекты таких средств снабжены контейнерами для золота и серебра, специальными щёточками, корзиночками, ситечками и даже пинцетами. При их использовании нужно соблюдать меры предосторожности (не допускать попадания на кожу и в глаза).

Как видите, очистка качественных золотых изделий обычно не требует больших усилий, а результат этой процедуры порадует обладателя такой ценной вещи.

Помните, что механическое воздействие при очистке стирает верхний защитный слой и понемногу истончает металл. Кроме того, побочным эффектом чистки в домашних условиях может быть химическая реакция подручного средства с металлом. Поэтому не желательно использовать для этих целей агрессивные чистящие средства для плит, раковин и т.п.

Чистка изделий со вставками

Золото зачастую служит обрамлением для жемчуга, драгоценных камней и других вставок, которым нельзя контактировать с вышеуказанными чистящими средствами. Такие изделия нужно очищать только способами, которые допустимы к конкретному виду вставки. Старайтесь чистить металл отдельно, не прикасаясь к вставке.

Перед чисткой изделий со вставками нужно убедиться, что они не приклеены на ювелирный клей. Такие украшения нельзя погружать в жидкости.

Помимо этого, при очистке золотых изделий с камнями нужно стараться, чтобы вставки не выпали. Проверяйте целостность украшений после замачивания таких предметов. Мойка под струёй воды тоже должна сначала производиться в какую-либо ёмкость, чтобы задержать детали в случае их выпадения.