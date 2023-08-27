Зачем в Советском Союзе из ламповых патронов делали розетки

Многие из тех, кто застал советские времена уже в сознательном возрасте, должны помнить приспособление под названием патрон-розетка. В народе их называли «Жуликами», «Воровками» и некоторыми другими прозвищами. Когда-то патроны-розетки делали самостоятельно. Попробуем разобраться, для чего такое устройство нужно, как им пользовались в Советском Союзе.
Патрон переделанный под розетку. |Фото: auction.ru.
На самом деле самостоятельно догадаться, зачем нужен «Жулик», не так уж сложно. Название данного приспособления говорит само за себя. Патрон-розетка – это переходник, позволяющий превратить цоколь лампочки в розетку. В наше время такими устройствами все еще пользуются. Их как уже готовые (заводские) продают в магазинах электротехники, так и делают самостоятельно из подручных материалов. Чаще всего ими пользуются разного рода мастера, когда нужно подключить к сети инструмент, а розетки нигде по близости нет, зато есть освещение.
Жулик под 220 Вольт. |Фото: tucson-club.ru.
В Советском Союзе такие устройства также производились и продавались прямо в магазинах электротехники. Правда, «Жулики» заводского изготовления появились только в поздние 1960-е годы. До этого подобные устройство граждане мастерили самостоятельно из подручных материалов. Особенно популярны «Воровки» были после Второй мировой войны. Тогда граждане с их помощью воровали электричество… Сами устройства как таковые никто не запрещал. Однако, за использование «Жулика» могло серьезно прилететь по шапке от государства.
Установка столба линии электропередач в деревне. |Фото: pinterest.com.
Зачем же советским гражданам в принципе понадобились такие приспособления после войны? Дело в том, что значительная часть хозяйства в европейской части СССР была разрушена. Касалась эта проблема и электросети. Большая часть электростанций и инфраструктуры была уничтожена. В то же время основную часть промышленности удалось эвакуировать в начале войны в глубокий тыл. После войны проблема электричества стояла очень остро. Энергию в первую очередь потребляли заводы, так как без них было невозможно отстроить утраченное. Соответственно, домохозяйства получали электроэнергию по остаточному принципу.
После войны в деревнях приходилось по старинке пользоваться лампами. |Фото: ВКонтакте.
При этом в то время в домах не было счетчиков электроэнергии. Домохозяйства к сети подключались за абонентскую плату. Выход под лампочку стоил 10 копеек в месяц, выход под розетку - 50 копеек. Хотя электротехники у советских граждан после Великой Отечественной войны было не много, те, у кого она все-таки была, нередко хитрили. Они не покупали у государства выход под розетку. Вместо этого они брали выход под лампочку, который стоил в 5 раз дешевле. После чего подключали к нему тот самый переходник патрон-розетку и пользовались светом в свое удовольствие! А так как счетчики в то время отсутствовали, отследить таких нарушителей было непросто.
Патрон-розетка заводского производства. ¦Фото: ya.ru.
Конечно, отдельно домохозяйство не могло создать нагрузку на сеть, опасную для какого-нибудь завода. Но если бы свет таким образом начали воровать все – это стало бы проблемой для всего хозяйства страны. Поэтому за «Жулика» можно было «получить по голове» от милиции. Однако, когда в домах стали появляться счетчики, проблема потеряла актуальность.
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