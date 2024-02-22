Топ 10 самых популярных напитков в мире

Газированная вода – постоянный любимец, который стал неотъемлемой частью ежедневных трапез, вне зависимости, что это - обед, перекус или ужин. Как правило, безалкогольный напиток включает в свой состав воду, ароматизатор и подстластитель, которым выступает сахар или кукурузный сироп. Поскольку газированный напиток содержит в себе львиную долю сахара, то его можно включить в список 10 блюд, недопустимых для хорошей фигуры.



Порой напиток можно заменить питьевой водой, которая обладает рядом преимуществ. Но сегодня мы представляем вашему вниманию 10 самых популярных безалкогольных напитков.





10. 7-UP



За производство этого напитка взялась компания Чарльз Лейпер Григ в 1929 году. Напиток, в состав которого входят лимон, лайм и сода, сегодня производится Dr Pepper Snapple Group и Pepsi Co, компанией, популярной во всех частях земного шара. Раньше он назывался Bib-Label, но из-за объединения компаний, название решили заменить на 7-up.

9. SQUIRT



В его состав входит:



газированная вода,



концентрированный сок грейпфрута,



бромированные растительные масла,



лимонная кислота,



натуральные ароматизаторы,



консерванты,



кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы,



глицериновый эфир канифоли.



Напиток введен на рынок епископом Хербом - создателем напитка. Сначала он хотел создать лимонад. Ингредиенты напитка не претерпели изменения.

8. ШИПУЧИЙ НАПИТОК A&W



Задумывались ли вы над тем, что значит аббревиатура A&W? На самом деле, это совместная компания Роя Аллена и Френка Райта (Frank Wright), и мы можем заметить, что аббревиатура A&W представляет собой первые буквы их фамилий. Напиток пользуется популярностью не только в Канаде.

7. SUNKIST



Напиток появился в 1979 году и представлял собой сочетание ароматов лимона и апельсина. Эта интересная идея принадлежит Марку Стивенсу, помимо этого он сотрудничал с Coca-Cola Company.

6. SPRITE



Безалкогольный напиток, производящийся Coca-Cola Company, не содержит кофеина, он бесцветный, содержит в себе лимон и лайм. Впервые выведен на рынок США в 1961 году. Является постоянным соперником 7-up.





5. ШИПУЧИЙ НАПИТОК IBC



Популярный напиток, производства Независимой Пивоваренной Компании, которая начала свою деятельность в 1919 году. Из-за высоких цен и расходов, компания развалилась и обанкротилась, в 2008 году ее приобрел Dr Pepper Snapple Group.

4. ЗНАМЕНИТЫЙ СТАРЫЙ ШИПУЧИЙ НАПИТОК BARQ’S



Самый первый в истории безалкогольный напиток, известный в качестве американской газировки. Один из напитков производства компании Coca-Cola. У него два вкуса – французская ваниль и крем-сода. Он был главным конкурентом A&W из-за отличного вкуса и приятного запаха.

3. ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ CANADA DRY



Продукт, произведенный компанией Dr. Pepper Snapple Group, выведенный на рынок в 2008 году. Своим происхождением обязан Техасу, но обслуживает множество рынков в Канаде, Японии, на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. Он принадлежит компании Canada Dry Ginger и семейству Джона Дж. Маклафлина.

2. DR. PEPPER



Уникальный и узнаваемый аромат, отличающийся от остальных известных газированных напитков. Создан в 1885 году Чарльзом Альдентоном из Уэйко, штат Техас. В 1904 году напиток начал продаваться в Соединенных Штатах. Сейчас он импортируется в Южную Америку, Азию, Австралию и Европу.

1. COCA-COLA



Компания начала бизнес в 1886 году, и ей до сих пор удается занимать лидирующие позиции, несмотря на новые и дешевые газированные напитки, которые сегодня пользуются популярностью у покупателей. Она главный соперник компании Pepsi, получившей в 1980 годах первое место в рейтинге популярных безалкогольных напитков.