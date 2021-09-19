Как научиться рисовать восковыми мелками на ткани, используя наждачку, фен или утюг

Как можно использовать восковые мелки не только для привычных рисунков.

1. Оригинальный рисунок на футболке

Рисунок на футболке из восковых мелков.

Натираем восковые мелки на мелкую терку.

Закрепляем футболку прищепками.

Сверху кладем трафарет с выбранным рисунком.

Меловую крошку высыпаем на трафарет.

Гладим утюгом футболку.

Снимаем пергамент и трафарет.

Рисунки мелками на наждачной бумаге.

Вырезаем рисунки и кладем на футболку.

Отличный результат.

2. Как сделать мелки с переходами цвета

Необычные мелки.

Мелки в силиконовой форме.

Мелки в силиконовой форме.

Мелки в духовке переплавляются.

Мелки в силиконовой форме.

3. Как нарисовать картину-радугу

Рисунок, созданный при помощи мелков.

Заготовка для будущего рисунка.

Мелки нужно приклеить к холсту при помощи пистолета с горячим клеем.

Рисунок, созданный при помощи фена .