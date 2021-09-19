Как научиться рисовать восковыми мелками на ткани, используя наждачку, фен или утюг

Как можно использовать восковые мелки не только для привычных рисунков.
Восковые мелки хороши не только для рисования, их можно использовать и для различных видов творчества. Например, ими можно нанести стильное изображение на футболку, да так, что оно не будет смываться при стирке. Или создать роскошную картину, использовав для рисования фен вместо кисти.
1. Оригинальный рисунок на футболке
Рисунок на футболке из восковых мелков.
Нанести рисунок на футболку при помощи восковых мелков не очень сложно. Отличный результат получится даже у тех, кто совсем не умеет рисовать. Вначале нужно подготовить трафарет: для этого скачайте из Интернета любой понравившийся рисунок, распечатайте на бумаге, а затем - вырежьте аккуратно ножницами.
Натираем восковые мелки на мелкую терку.
Теперь подготовьте мелки: натрите на мелкой терке несколько штук различных цветов, крошки перемешайте до однородной массы.
Закрепляем футболку прищепками.
Сверху кладем трафарет с выбранным рисунком.
Футболку, которую хочется украсить, прикрепите прищепками к картонке, разгладьте ткань, чтобы не было заломов. Приложите трафарет на выбранное место, вырезанную сердцевинку засыпьте цветным порошком.
Меловую крошку высыпаем на трафарет.
Следующий шаг - накройте изображение сверху пергаментом и прогладьте аккуратно горячим утюгом. Рисунок готов, осталось аккуратно снять пергамент и убрать трафарет.
Гладим утюгом футболку.
Снимаем пергамент и трафарет.
Второй способ предполагает использование не только мелков, но и наждачной бумаги. Нарисуйте мелками желаемый рисунок, например, разноцветные перья или листья. Вырежьте кусочки наждачной бумаги с изображениями и расположите их на однотонной футболке (под ту часть футболки, где планируется разместить рисунок, подложите снова лист картона).
Рисунки мелками на наждачной бумаге.
Вырезаем рисунки и кладем на футболку.
Теперь переверните наждачку рисунком к ткани, накройте пергаментом и прогладьте сверху утюгом. Рисунок, нанесенный мелками, копируется на ткань и выглядит превосходно.
Отличный результат.
2. Как сделать мелки с переходами цвета
Необычные мелки.
На сайте Novate.ru мы публикуем много информации для творчества и вдохновения. Если хочется разнообразить художественный процесс, можно из обычных мелков сделать более интересные, переплавив несколько штук различных оттенков - в один. В этом случае можно рисовать мелками, а в результате на бумаге будут оставаться интересные сочетания цвета с легкими переходами из одного оттенка в другой.
Мелки в силиконовой форме.
Мелки в силиконовой форме.
Чтобы это сделать, нужно мелки рассортировать по основным цветам, покрошить на мелкие кусочки, засыпать содержимое в силиконовые формы и поставить в духовку на четверть часа при температуре 110 градусов. На свой вкус вы можете сделать мелки, которые будут сочетать в себе несколько близких оттенков, например, от небесно-голубого до темно-синего. Если в вашей коллекции только базовые цвета, сочетайте их тоже, тогда результат будет более непредсказуемым, а цветовые переходы - смелыми.
Мелки в духовке переплавляются.
Когда мелки остынут, они будут вновь твердыми, и ими можно будет рисовать или раскрашивать.
Мелки в силиконовой форме.
3. Как нарисовать картину-радугу
Рисунок, созданный при помощи мелков.
Чтобы нарисовать романтическую картину-радугу, понадобится целый набор мелков, но и результат превзойдет все ожидания. Какой персонаж окажется под зонтиком, решать вам. Вы можете нарисовать его или найти готовый рисунок в Интернете. Остается только вырезать и раскрасить черной краской. В нашем примере - это девочка с щенком.
Заготовка для будущего рисунка.
Клеим фигурку девочки на холст. Сверху при помощи пистолета с горячим клеем прикрепляем мелки, располагая их по цветовому спектру. Девочку «закрываем» от «дождя» полукруглой крышкой (это может быть пластиковый судок, пиала или даже обыкновенная крышка).
Мелки нужно приклеить к холсту при помощи пистолета с горячим клеем.
Вот сейчас начинается самое интересное. Берем фен и разогреваем мелки горячим воздухом. Они начинают плавиться стекая по холсту, вот эта получившаяся радуга будет нам нужна. Остается подождать немного, когда меловая краска подсохнет, снять колпачок с фигурки девочки и картина готова. После полного высыхания ее можно вешать на стену, она станет украшением любой комнаты.
Рисунок, созданный при помощи фена.
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