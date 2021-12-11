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Как удалить пятна с потолка, если вас затопили

Если на вашем прекрасном белом потолке появились пятна, в том числе и после того, как вас затопили соседи сверху, не спешите расстраиваться. Ведь вернуть ему былую белизну и чистоту очень просто!
Эти 2 простых способа 100% помогут вам избавиться даже от самых коварных и сложных пятен на потолке.

Способ 1



Вам потребуются:

белизна;
емкость;
перчатки;
губка
При этом способе мы просто берем обычную губку для посуды, хорошо смачиваем ее в белизне и протираем проблемное место на потолке. Вам также нужно хорошо пропитать белизной пятна на потолке. Оставляем первый слой на 5 минут, после чего еще 2 раза с тем же промежутком повторяем нанесение белизны.
Как удалить пятна с потолка, если вас затопили
После третьего нанесения даем потолку высохнуть полностью, а затем радуемся результату.
Как удалить пятна с потолка, если вас затопили

Способ 2



Если первый способ не помог, так как пятна очень сложные, вам потребуется замаскировать их, однако закрашивать такие пятна, особенно после затопления, обычной водоэмульсионной краской бесполезно, так как пятна будут как бы просачиваться сквозь нее и вновь проявляться на потолке.
Вам потребуются:

масляная эмаль;
водоэмульсионная краска для потолков
Поэтому берем масляную эмаль и тонким слоем закрашиваем ею проблемные места. Даем эмали полностью высохнуть и создать масляную защитную пленку, через которую пятна уже не смогут просочиться.
Затем покрываем проблемное место водоэмульсионной краской для потолков — этот этап также необходим, так как со временем белая масляная краска начнет желтеть, а водоэмульсионная нет.
Как удалить пятна с потолка, если вас затопили
Вот и все, ваш белый потолок как новенький!
Как удалить пятна с потолка, если вас затопили
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как легко удалить любые пятна на потолке в том числе после затопления.


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