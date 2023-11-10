Нет пюрешке и макаронам: 5 оригинальных гарниров для всей семьи

Совсем необязательно подавать гречку, рис или макароны на гарнир. Ведь в мире полным-полно разнообразных рецептов, которые помогут сделать любое блюдо гораздо ярче и интереснее на вкус. Не верите? Тогда вот вам подборка одних из самых оригинальных гарниров, перед которыми померкнет даже любимая многими жареная картошка.
1. Шпинат
Тушёный шпинат. \ Фото: assets.unileversolutions.com.
Из шпината можно приготовить не только лёгкий суп и овощной салат, а и весьма полезный, а главное очень вкусный гарнир, идеально сочетающийся как с морепродуктами, грибами, сыром, так и с любым видом мяса.
Ингредиенты:
• Шпинат – 2 больших пучка;
• Лук-порей – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально;
• Масло оливковое – для жарки;
• Сливки жирные – опционально.
Гарнир из шпината. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• Откинуть на дуршлаг;
• Как следует просушить;
• Произвольно нарезать;
• Лук мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с луком;
• Обжарить две-три минуты на смеси сливочного и оливкового масла;
• Добавить нарезанный шпинат;
• Тушить пять-семь минут;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Залить сливками;
• Тушить около пяти-шести минут;
• Готовый шпинат подавать в качестве гарнира.
2. Овощное рагу
Овощное рагу. \ фото: foodsharingvegan.com.
Рагу с ароматными обжаренными овощами одинаково хорошо как самостоятельно блюдо, так и гарнир.
Ингредиенты:
• Фасоль стручковая – 200 г;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Цукини или кабачки маленькие – 1-2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лук зелёный – 3-4 пера;
• Соевый соус – опционально;
• Арахис очищенный – 1 горсть;
• Масло оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Семена кунжута – опционально.
Гарнир из овощей. \ Фото: wellandgood.com.
Способ приготовления:
• Цукини или кабачки вымыть;
• Нарезать соломкой средней толщины;
• Фасоль нарезать небольшими кусочками;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Чеснок очистить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• Около тридцати секунд обжарить на оливковом масле;
• После добавить овощи;
• Слегка перемешать;
• Готовить на сильном огне до лёгкого золотистого цвета и яркого насыщенного аромата, периодически помешивая;
• Затем слить немного тёплой очищенной воды;
• Тушить на среднем огне;
• Арахис подробить до состояния крупной крошки;
• Добавить к овощам;
• Влить соевый соус;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Добавить измельчённый зелёный лук;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне до тех пор, пока не испарится жидкость;
• Готовое рагу разложить по тарелкам;
• Посыпать кунжутными семенами и подать к столу.
3. Свекла в глазури
Глазированная свекла. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Ещё одно блюдо, которое идеально подойдёт в качестве гарнира – глазированная свекла.
Ингредиенты:
• Свекла маленькая – 6-8 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Цедра апельсиновая – опционально;
• Уксус бальзамический – 0,5 стакана;
• Сахар – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Карамелизированная свекла. \ Фото: fromachefskitchen.com.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Просушить;
• Срезать хвостики;
• Сковородку или форму для запекания застелить фольгой;
• Выложить свеклу;
• Смазать оливковым маслом;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час-два (готовность проверять шпажкой);
• Запечённую свеклу остудить;
• Очистить;
• В сотейнике смешать бальзамический уксус с сахаром;
• На медленном огне довести до кипения;
• Готовить до тех пор, пока соус не начнёт загустевать;
• Свеклу нарезать дольками;
• Выложить на блюдо;
• Полить соусом и посыпать апельсиновой цедрой;
• Подать к столу.
4. Гороховое пюре
Гороховое пюре. \ Фото: thespruceeats.com.
Пюре необязательно должно быть картофельным, капустным или тыквенным. Его запросто можно приготовить и из зелёного горошка. Получается очень вкусный гарнир, который прекрасно дополнит как мясные блюда, так и овощные.
Ингредиенты:
• Горошек зелёный замороженный – 0,8 кг;
• Лук белый небольшой – 1 шт;
• Лук фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза – для подачи.
Пюре из зелёного горошка. \ Фото: i0.wp.com.
Способ приготовления:
• Горошек разморозить;
• После выложить в кастрюлю;
• Добавить очищенный лук, нарезанный на четыре части;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• Приправить слегка солью;
• Варить до полной готовности;
• После откинуть на дуршлаг;
• Выложить в чашу блендера;
• Заправить сливками;
• Перебить до однородной массы;
• Молоко подогреть чуть выше комнатной температуры;
• Влить в пюре, регулируя густоту;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Ещё раз хорошенько взбить;
• Гороховое пюре разложить порционно;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Подать к столу.
5. Капустный стейк
Стейк из капусты. \ Фото: images.purplecarrot.com.
Стейк из капусты, приправленный ароматными специями и сдобренный оливковым маслом – гарнир, который лучше всего сочетается с запечённым картофелем, грибами или же мясом.
Ингредиенты:
• Капуста белокочанная небольшая – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Фенхель семена – по вкусу;
• Смесь прованских трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Капустный стейк. \ Фото: californiagrown.org.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кусками толщиной около двух сантиметров;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Смешать с прованскими травами, солью, смесью молотых перцев, семенами фенхеля и небольшим количеством оливкового масла;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью натереть капусту со всех сторон;
• Выложить капустные стейки на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• После перевернуть и готовить ещё около двадцати пяти минут.
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