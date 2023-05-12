7 секретов повседневных вещей, которые не помешало бы узнать еще вчера

На первый взгляд простое назначение, но есть и несколько секретов.

1. Застежки рюкзаков

Полезное дополнение многих современных рюкзаков. /Фото: trollno.com

2. Подголовник автомобиля

Подголовник на сидении отвечает скорее за безопасность, чем за удобство. /Фото: ae01.alicdn.com

3. Черный треугольник над иллюминатором самолета

Загадочные черные треугольники над иллюминатором расположены там не зря. /Фото: elcomercio.pe

4. Круглые наклейки на фруктах

Наклейки на фруктах играют значительную информационную роль. /Фото: g4.dcdn.lt

5. Щетки на эскалаторе

На эскалаторе сбоку есть особые щетки, которые многие не замечают. /Фото: pbs.twimg.com

6. Пена для ванны

Пена для ванны обладает не только эстетической функцией. /Фото:assets.wemystic.com

7. Поля тетрадей

Всем известный внешний вид тетрадей на самом деле имеет иное назначение. /Фото: avalon.fabiosacdn.com