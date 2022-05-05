Как и чем подкармливать редис для получения хорошего урожая

Редис — один из первых овощей, которые появляются на прилавках магазинов весной. Счастливые обладатели дачных участков часто выращивают его на грядках.
С уходом за растением проблем не возникнет — эта неприхотливая культура отлично плодоносит даже в нестабильных условиях.
Однако несмотря на предельно простые правила агротехники, растениям необходимо обеспечить полноценное питание, иначе урожай будет крайне скудным.
Необходимость подкормки редиса
Редис не зря считается лидером по росту и созреванию. Первые корнеплоды при полноценном уходе подают к столу уже через полтора месяца после посадки. Важный этап в выращивании этого овоща — подкормки питательными веществами. При внесении удобрений для редиски рекомендуется учитывать потребности культуры и состояние почвы.
Дефицит полезных элементов немедленно скажется на состоянии редиски: овощи будут расти мелкими, сухими, с волокнистой мякотью. Вместе с тем злоупотребление удобрениями для культуры не менее опасно, чем нехватка микроэлементов. Так, избыток фосфора в грунте приводит к выбрасыванию стрелки, а переизбыток азота к наращиванию зеленой массы.
Разумное использование удобрений для редиса позволяет получить отменный урожай. Корнеплоды будут плотными, гладкими и без пустот.
Когда нужно вносить удобрения
Первая подкормка редиса проводится перед посевом семян, при подготовке грядки. Вторая подкормка редиса проводится при появлении всходов. Третья подкормка рекомендуется при активном наращивании ботвы и корнеплода. Часто ее называют корректирующей – она позволяет устранить проблемы, появившиеся на стадии роста.
Если при перекапывании грядок внести в грунт полноценный набор полезных веществ, удобрять культуру в продолжение всего периода вегетации уже не нужно.
Виды удобрений для редиса
Практически для всех огородных культур рекомендуется использовать два вида удобрений — органические и минеральные. Важное условие — готовить питательные растворы строго по инструкции. Рассмотрим подробнее, когда и чем удобрять редиску.
Минеральные удобрения
Чаще всего для подкормки редиса дачники используют селитру или мочевину. Вносить удобрения можно как при подготовке грядок, так и на стадии первых листиков. Если удобрять землю осенью, лучше использовать селитру: она быстро растворяется и не вымывается водой. Весной рекомендуется вносить мочевину, так как она эффективно работает только в хорошо прогретом грунте.
При повторной посадке, которая проводится летом, также не обойтись без азотных удобрений, хотя вносить их лучше в комплексе с суперфосфатом. Важно соблюдать нормы при внесении азота — 15 г селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м.
Не рекомендуется просто разбрасывать гранулы или смешивать их с семенами. Чтобы удобрения не вступили в реакцию с кислородом, что приведет к потере азота, необходимо сразу же после внесения подкормки перекопать грядки.
Калийные удобрения рекомендуется применять при появлении нескольких листиков. Для налива плодов и чтобы редиска округлилась, на 1 кв. м понадобится 10–15 г калийной смеси.
Фосфорные удобрения можно вносить на любой стадии роста или при подготовке грунта. Для подкормки редиса в открытом грунте понадобится 20 г препарата на 1 кв. м. При перекапывании количество смеси можно увеличить в два раза.
Органические подкормки
В качестве подкормки для редиски в открытом грунте также можно использовать готовые органические удобрения. Они имеют преимущество перед минеральными подкормками: в их составе содержится полный комплект необходимых для роста овоща веществ (калия, цинка, азота, железа). Компоненты, входящие в состав органических удобрений, имеют натуральное происхождение и быстро усваиваются редиской.
Прежде чем подкормить редиску органическими средствами, рекомендуем изучить нормы использования. Не нужно экспериментировать, в инструкции указано оптимальное количество подкормки, необходимое для быстрого роста и активного наращивания корнеплода.
Подкормка редиса народными средствами
Вместе минеральными удобрениями рекомендуется использовать домашние средства. Применять приготовленные своими руками составы можно как на открытых грядках, так и в теплице.
Зола
Если под рукой не нашлось калийно-фосфорных удобрений, заменить их можно обычной древесной золой. Перед перекапыванием почвы требуется внести до 500 г золы на 1 кв. м. Если редиска плохо растет и не образует корнеплод, необходимо повторно применить золу, но уже в виде раствора.
Приготовление рабочего раствора:
Залить древесную золу (200 г) крутым кипятком (5 л).Настоять средство сутки.
Перед применением развести водой в пропорции 1:1.
Травяные настои
По количеству питательных веществ такие средства значительно уступают минеральным удобрениям или даже золе, но есть у них и преимущество — витамины и ферменты в составе.
Приготовить травяное удобрение для редиса просто:
Измельчить сорняки, крапиву, сложить в емкость для брожения, заполнив ее наполовину.
Залить доверху водой.Оставить бродить под прямыми солнечными лучами.
Перед применением приготовить раствор: на ведро воды добавлять 1–1,5 л настоя.
Помет
Чем подкормить редиску для активного наращивания корнеплодов? Отлично отзывается эта культура на внесение птичьего помета.
Чаще всего на основе помета готовят следующий раствор:
Смешать ведро воды и 1 кг помета.Настоять в продолжение недели, периодически помешивать.
Развести с водой в пропорциях 1:10.
На 1 кв. м рекомендуется вносить ведро настоя.
Дрожжи
Чем подкормить редиску для быстрого роста корнеплода? Отлично зарекомендовала себя дрожжевая настойка. В ведре воды растворить 100 г дрожжей, хорошо перемешать. Обязательно настоять сутки.
Вносить дрожжевой настой можно как под корень, так и по листу. Нормы расхода такие же, как и для других народных средств.
Удобрение редиса в теплице
Растущие в теплице растения более деликатные и даже на щадящие растворы могут отозваться ожогом. Поэтому при подкормке редиса, растущего в закрытом грунте, рекомендуется соблюдать ряд правил. Основные секреты агротехники:
проводить подкормку в пасмурную погоду; не удобрять сухой грунт.
Если сразу после сбора урожая редиски запланировано повторное выращивание этой культуры, обязательно использовать комплексные удобрения. Количество подкормок при этом можно увеличить.
Удобрение редиса в открытом грунте
Удобрение для редиски в открытом грунте просто необходимо. Хитрости успешного выращивания культуры:
следить, как развиваются растения, и если при перекапывании вносилось недостаточное количество питательной смеси, проводить повторную подкормку редиски в открытом грунте после всходов;
перед сбором урожая не злоупотреблять удобрениями — плоды будут водянистыми и безвкусными.
Успешно справиться с выращиванием редиски поможет грамотное использование удобрений. Своевременное внесение калийных, азотных, комплексных растворов — один из самых важных этапов в уходе за культурой, позволяющий выращивать крупные, сочные и здоровые корнеплоды.
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