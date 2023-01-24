Жажда жизни: как и зачем пить воду

Вода — важнейший для любого человека ресурс, но контролируют уровень гидрации организма очень немногие. Мы решили разобраться в вопросе, и собрали свод простых правил как и где правильно пить воду, которые нужно знать каждому.









Забудь, что знал

Сухая статистика

Признаки сухости

Вторичные признаки потерь

Что и как пить

Дефицит воды в природе