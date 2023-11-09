Важные хитрости для скорой зимы

Зима не за горами. А значит, пора утепляться и думать о том, как пережить холода с максимальным комфортом. Предлагаем не надеяться на авось, а самостоятельно позаботиться о том, чтобы обувь всегда была сухой, пуховик – чистым, шерстяные носки – мягкими и уютными.







Делимся этими и другими полезными хитростями, которые точно пригодятся в минусовую температуру.



Хитрость 1: Быстро просушить обувь





Хитрость 2: Отмыть зимнюю куртку от пятен

Хитрость 3: Согреться за считанные минуты

Хитрость 4: Прогреть одежду

Хитрость 5: Убрать залоснившиеся участки на куртке

Хитрость 6: Правильно постирать и высушить шерстяные носки

Хитрость 7: Сделать обувь антискользящей

Рис отлично впитывает влагуА у вас было такое, что утром перед выходом на работу вы надеваете ботинки и понимаете, что они мокрые? Думаем, что да. Скорее всего, вы просто не очистили обувь от снега, вернувшись с работы, и она всю ночь простояла в луже. Чтобы избежать такого исхода, нужно обязательно приводить сапоги в порядок перед тем, как ставить их на полку (счищать снег, протирать сухой тряпкой и пр.), а также проводить профилактические мероприятия.Например, вы можете взять старые носки, засыпать в них рис, предварительно нагретый на сковороде, хорошо завязать и поместить в ботинки. Зерна вытянут влагу, хорошо прогреют внутреннюю часть обуви и вам останется лишь наслаждаться сухими сапогами. Кстати, если риса на кухне не оказалось или вам жалко тратить его на подобную процедуру, можете смело заменить крупу солью – от этого эффективность сушки не изменится.Для борьбы с пятнами нужно приготовить специальный составСтирка пуховиков – это всегда головная боль. Вручную не справишься, а после встречи со стиральной машиной наполнитель постоянно сбивается в комки. Конечно, всегда можно отнести верхнюю одежду в химчистку, но с каждым годом эта услуга стоит все дороже. К счастью, есть простой лайфхак, который поможет привести куртку в порядок минимальными усилиями. И дорогая бытовая химия для этого не понадобится.Возьмите глубокую миску, смешайте в ней 200 миллилитров воды, одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и половину столовой ложки нашатырного спирта (так как у нашатыря резкий запах, на время проведения процедуры надевайте маску). Дождитесь, пока все ингредиенты растворятся, смочите в жидкости мягкую тряпку из микрофибры, хорошо отожмите и протрите все пятна, которые найдете на пуховике. Они исчезнут, как по велению волшебной палочки! И никакой стиральной машины – все просто, быстро, без комков.Лучше греться на кухне возле плитыЕсли вы сильно замерзли, пока были на улице, по приходу домой сразу идите на кухню, включайте плиту и начинайте готовить. Это отличный способ быстро согреться. А если между этапами готовки выпить горячего чаю с медом или лимоном, то результат будет еще лучше. Вот так получится убить сразу двух зайцев: быстро согреться за счет активного движения и работы электрических/газовых приборов, а также приготовить вкусный ужин для всей семьи.Вы быстро оцените преимущество этого лайфхака, так как обычно после возвращения с работы мы переодеваемся, садимся перед телевизором и даем себе 30-40 минут на то, чтобы отдохнуть. Но потом заставить себя встать и отправиться на кухню невероятно сложно, лень-матушка никак не отпускает. А в случае, когда вы одновременно греетесь и готовите на кухне без промежуточного отдыха на диване, проблема исчезает сама собой.Еще один вариант, который помогает согреться даже жутким мерзлячкам – это массаж. Как вы знаете, мы чувствуем тепло, когда к конечностям приливает кровь, а улучшить ее поток помогают массирующие движения. Зимой больше всего мерзнут ступни, поэтому начинать нужно с них. Идеально, если у вас дома есть гидромассажная ванночка. Наберите в нее теплой воды, добавьте жидкого мыла и каплю эфирного масла для приятного аромата, и получайте удовольствие от массажа. В конце процедуры хорошо вытрите ноги полотенцем, чтобы они слегка покраснели, наденьте носки и наслаждайтесь жизнью в тепле и уюте.Прогрейте одежду горячим воздухом фена.Этот лайфхак больше всего пригодится тем людям, которым сложно согреться по ночам. Перед тем, как надеть пижаму или ночную сорочку, прогрейте вещи обычным феном. Нескольких минут под струей теплого воздуха будет вполне достаточно для того, чтобы одежда приобрела нужную температуру. Также можно прогладить ночную рубашку утюгом – эффект будет не хуже. Правда, эта процедура займет гораздо больше времени, чем в случае с феном.Используйте мицеллярную водуСамые проблемные места на теплой верхней одежде – это участки около молнии и карманов, именно там появляются загрязнения, которые сложно вывести. Полноценная стирка в таких случаях – слишком радикальный метод решения проблемы, тем более, что мы помним, чем заканчивается встреча курток и пуховиков со стиральной машиной. Поэтому для начала мы советуем воспользоваться более простым методом очистки.Возьмите ватный диск, смочите мицеллярной водой и пройдитесь по залоснившимся участкам. Средство для снятия макияжа отлично справится с загрязнениями, особенно если они не успели застареть. Просто, быстро и эффективно!Шерстяные носки будут мягкими после шампуняЕсли говорить о зимнем гардеробе, то одной из главных его составляющих являются, конечно же, шерстяные носки. Чем качественнее они будут, тем комфортнее вы будете себя чувствовать на улице, ведь не зря говорят, что ноги всегда нужно держать в тепле. К сожалению, шерсть – это очень капризный материал, который быстро теряет свой опрятный вид и перестает выполнять возложенные на нее функции.Чтобы вернуть носкам привлекательность, достаточно правильно их постирать и высушить. Возьмите таз или глубокую миску, подходящую для стирки, наполните ее водой и добавьте небольшое количество шампуня. Постирайте в этом растворе носки, а затем ополосните их вместе с кондиционером для волос. Вы удивитесь, но средства, которые мы привыкли использовать для мытья головы, быстро приведут носки в порядок – сделают их гораздо мягче и опрятнее.Что касается сушки, то лучше не использовать для этого батареи отопления, иначе шерсть станет жесткой. Слегка отожмите носки (но без фанатизма), заверните их в махровое полотенце и положите на стол на несколько часов. Когда ткань впитает в себя излишнюю влагу, разверните ее и оставьте носки «на свежем воздухе» до полного высыхания.Приклейте к подошве абразивную часть губки.Каток на тротуаре – зимняя история, которой уже никого не удивить. Коммунальные службы не всегда успевают посыпать лед песком, поэтому ходить приходится медленно и осторожно, чтобы избежать падений и травм. А если у вас скользкая обувь, аккуратным нужно быть вдвойне. Впрочем, можно применить одну хитрость и забыть о том, что ботинки скользят.Возьмите губку для мытья посуды, срежьте с нее жесткий абразивный слой и приклейте на подошву своей повседневной обуви, в которой сложно удержаться на льду. Лучше всего использовать для этих целей водостойкий клей, чтобы надежно зафиксировать губку. Вуаля – теперь вы в безопасности даже в жуткий гололед!