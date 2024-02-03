Зачем класть фольгу в стиральную машину

Бытовые хлопоты зачастую отнимают у нас много времени и сил. Каждая хозяюшка стремится к тому, чтобы сделать максимум домашних дел за минимум времени. Для этого они часто прибегают к хитростям, которые помогают им легче справится с бытовыми вопросами.







Если вы тоже хотите облегчить себе выполнение домашних дел, скорее читайте наши советы на все случаи жизни. Тогда вы без труда сможете устранить следы тонального крема с любимой кофты. И узнаете, для чего руки нужно смазывать соком от мандаринов.



1. Готовим изысканную закуску по рецепту шеф-повара

2. Зеркало в ванной комнате больше не запотеет!

3. Легко устраним следы тонального крема с вашей одежды

4. Суперклей не останется на ваших руках

5. Шарик от фольги поможет при стирке

6. Соль поможет избежать брызг раскалённого масла

Готовим изысканную закуску по совету шеф-повараЕжедневно хозяюшки занимаются готовкой. Часто этот процесс затягивается на несколько часов. В стремлении удивить домочадцев изысканным блюдом они готовы тратить много времени и сил. А ведь есть одна закуска, которая практически не займёт вашего времени.Такой комплимент подают во многих ресторанах до основных блюд. Эта изысканная закуска нравится многим ценителям высокой кухни. А благодаря секрету от шеф-повара вы без труда сможете приготовить ее у себя на кухне. Речь идёт о замороженных желтках.Яйцо следует аккуратно перемотать пищевой плёнкой и отправить в морозилку на несколько дней. Затем отделите белки от желтков, проделав в скорлупе маленькую дырочку. Из белков можно сделать меренгу на десерт. Желток же следует аккуратно достать из скорлупы и подать в качестве закуски.Всегда чистые зеркала в ванной комнате!Выходя из душа, многие сталкиваются с проблемой запотевшего зеркала. Согласитесь, совсем не хочется в этот момент его мыть. Оказывается, есть очень простой и эффективный способ, как помочь вашим зеркалам и предотвратить запотевание.Все, что вам нужно сделать — протереть зеркала шампунем. Возьмите сухую тряпку и вылейте на неё буквально пару капель шампуня. После чего тщательно натрите зеркало тряпкой. В следующий раз, выходя из душа, вы сможете наслаждаться чистой зеркальной поверхностью.Пятна от косметики исчезнут без следаКаждая девушка хоть раз в жизни сталкивалась с проблемой отстирываемся тонального средства с одежды. Чаще всего это происходит с вещами, у которых высокий воротник. А учитывая, что тональные средства обладают высокой стойкостью, отстирать их бывает очень трудно. Но мы знаем одну хитрость, которая позволит вернуть вашим вещам чистоту и свежесть.Просто нанесите на пятно от косметики пену для бритья. Подождите минут пятнадцать. А после этого отправьте вещь в стирку на обычном режиме. Вы удивитесь, но пятно исчезнет без следа.Мандарины спасут от клеяПоделки с детьми или наглядное пособие для важного проекта подразумевает использования клея. Часто, чтобы быть уверенным в сохранности конструкции, мы берём супер клей. Но каждый, кто хоть раз его использовал, знает, насколько сложно отмыть его с рук. Бывали случаи, когда клей отрывали прямо с верхним слоем кожи.Если вы не готовы так рисковать, у нас есть более быстрое и безопасное решение. Просто протрите пальцы с клеем соком мандаринов. Удивительным образом он поможет избавиться даже от засохшего клея на вашей коже.Стираем синтетические вещи правильно!Владельцев домашних питомцев легко вычислить по шерсти на их нарядах. К сожалению, она находится по всему дому, вне зависимости от частоты уборки. Но мы знаем, как предотвратить ее оседание на ваших вещах.Стоит учитывать тот факт, что шерсть оседает на синтетические ткани. Поскольку именно они выделяют статическое электричество и буквально притягивают шерсть и пыль. Чтобы это остановить, нужно стирать синтетические ткани правильно. Для этого вместе с вещами в барабан стиральной машинки следует закинуть пару шариков из фольги. Удивительно, но это работает. После такой стирки на ваши вещи перестанет оседать шерсть.Больше никаких брызг!Жареные блюда любят многие из нас. Но раскалённое масло может доставить множество проблем. Учитывая, что многие блюда следует жарить без крышки, мы рискуем получить ожог от брызг масла.Чтобы этого точно не произошло, используйте наш совет. Просто высыпьте на дно сковороды соль. А уже после этого наливайте масло и приступайте к жарке. Благодаря соли масло больше не будет брызгать во все стороны.