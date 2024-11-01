50 фактов о том, что алкоголь полезен не только вреден, но и полезен

Все мы любим встречаться с друзьями в баре. Или напиваться с ними дома. Но каждый раз вы чувствуете себя виноватым: ведь алкоголь якобы очень вреден.
Но больше не нужно заниматься самоистязанием: алкоголь — в нужных количествах, разумеется, — вполне себе полезен для здоровья. Да, это правда! Вот какие научные факты мы нашли в подтверждение.
Пиво
1. Регулирует уровень холестерина. Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
2. Укрепляет мозг. Исследования показывают, что люди, которые пьют пиво в умеренных количествах, менее склонны к развитию слабоумия и болезни Альцгеймера.
3. Помогает согреться. В пиве есть ячмень, который при попадании в тело улучшает циркуляцию крови и уменьшает заторы в кровеносных сосудах. Так что в следующий раз, когда сильно замерзнете на улице, пейте теплое пиво!
4. Содержит волокна и витамины. Пиво богато фолиевой кислотой, ниацином, пантотеновыми кислотами, рибофлавином, витаминами В6 и В12. Два последних крайне важны для здоровой кожи.
5. Предотвращает камни в почках. Регулярные потребители пива имеют на 40% меньший шанс пострадать от камней в почках.
6. Укрепляет кости. Целый ряд исследований показал, что два бокала пива по 0,33 в день способны укрепить плотность костной ткани. Но будьте осторожны: все, что сверх этой нормы, ваш скелет только разрушает!
Водка
7. Ускоряет потерю веса. В рюмке водки содержится всего 64 калории. Проблемы возникают только тогда, когда люди смешивают ее со сладкими соками или газировкой. Мы же предлагаем вам запивать водку обычной водой или содовой. Можете добавить в нее лимон или листья мяты.
8. Регулирует кровяное давление. Две рюмки водки в день снижают ваши шансы получить сердечный приступ. Но все, что свыше этой нормы, напротив, его повышает.
9. Снимает стресс. Алкоголь — отличное успокоительное: замедляет активность головного мозга и центральной нервной системы, делает вас расслабленным. Когда дело доходит до снятия напряжения, водка — самое эффективное средство.
10. Снижает температуру. Если человек с высокой температурой сделает на лбу, руках, ногах и груди компресс из водки, это позволит ему сбить ее.
11. Улучшает пищеварение. Добавление небольшого количества водки в пищу может сотворить чудеса с вашим пищеварением.
12. Успокаивает зубную боль. Просто возьмите в рот немного водки и подержите ее у нужного зуба. Будет одновременно и дезинфекция и «заморозка».
Виски
13. Укрепляет мозг. В виски полным-полно эллаговой кислоты — химического вещества, которое улучшает когнитивные функции и предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Однако, потреблять его тоже нужно в умеренных количествах, ибо в противном случае эффект будет обратным.
14. Защищает ваше сердце. Более ста различных исследований показали, виски — лучший «охранник» для вашего здоровья (в сравнении с другими видами алкоголя). Два стаканчика в день — и риск столкнуться с сердечным приступом уменьшается на 50%!
15. Предотвращает развитие рака. Эллаговая кислота — мощный антиоксидант, который к тому же предотвращает развитие рака. Она уничтожает свободные радикалы, которые и становятся главной причиной появления этой страшной болезни.
16. Повышает иммунитет. Виски помогает бороться с простудными заболеваниями и инфекциями.
17. Предотвращает диабет. Виски уменьшает ваши шансы на получение диабета на 30–40%. Дело в том, что он улучшает способности тела по части управления глюкозой.
18. Помогает сбрасывать вес. В виски нет углеводов и очень мало калорий. А еще этот напиток улучшает пищеварение и подавляет аппетит, защищая вас от переедания.
Ром
19. Имеет целебные свойства. Есть одна неизвестная вам причина прочно ассоциировать ром с моряками. Руководство Британского военно-морского флота приняло решение каждому из своих матросов ежедневно давать порцию рома. Он защищает их от цинги — болезни, вызванной дефицитом витамина С.
20. Увеличивает продолжительность жизни. Умеренное употребление рома (1–2 порции в день) продлевает жизнь на 2–5 лет.
21. Предотвращает проблемы с мышцами. Ром помогает уменьшить боль в мышцах и предотвращает остеопороз. А еще укрепляет минеральную плотность костной ткани.
22. Лечит простуду. Ром обладает мощными антимикробными свойствами. Отлично избавляет от насморка!
Текила
23. Снижает уровень сахара в крови. Текила производится из агавы, которая стимулирует производство организмом инсулина. Так что у тех, кто пьет этот чудесный напиток, уровень сахара в крови обычно снижается.
24. Регулирует уровень холестерина. Исследования показывают, что волокна агавы снижают также уровень холестерина и триглицеридов в крови. Текила также регулирует процесс всасывания жира стенками вашего кишечника. Поэтому после нее вы никогда не чувствуете вздутия живота.
25. Содержит пробиотики. Пробиотики — это «здоровые» бактерии, нужные нашему организму. Они управляют многими процессами в нашем теле — от пищеварения до иммунитета.
26. Защищает еще от этих трех болезней, а именно: от остеопороза, деменции и диабета.
Джин
27. Содержит ряд лекарственных ингредиентов. Это и ягоды можжевельника (помогают при кашле, перегрузках, почечной недостаточности и проблемах с менструацией), и множество лекарственных трав (кориандр, шалфей, корень дягиля, розмарин и т. д.)
28. Защищает от малярии. Сочетание джина с тоником было придумано англичанами как профилактическое средство от малярии. И действительно работает. Что полезно знать перед тем, как отправиться на отдых в жаркие страны.
29. Защищает от артрита. Ягоды можжевельника помогают справиться с хроническими воспалительными процессами, вызванными артритом.
30. Борется с инфекциями. Защищает от бактериальных инфекций, попросту убивая их.
31. Защищает кожу здоровой. Все из-за антиоксидантов.
32. Улучшает пищеварение. Травы, содержащиеся в джине, высвобождают пищеварительные ферменты и желудочную кислоту. В результате вам проще переваривать пищу.
33. Способствует снижению веса. Как и водка или виски, джин содержит минимальное количество калорий. И предотвращает вздутие живота.
Вино
34. Сохраняет молодость. Содержащийся в вине ресвератрол спасает кожу от морщинистости.
35. Предотвращает рак. Несколько исследований показали, что вино снижает риск развития рака толстой кишки и рака молочной железы.
36. Снижает риск развития депрессии. От двух до семи бокалов вина в неделю значительно повышают ваши шансы сохранить ментальное здоровье.
37. Сохраняет ваше сердце здоровым. Про это все и так знают, но мы решили напомнить.
38. Защищает вашу память. Исследования показывают, что ежедневное употребление одного стакана вина улучшает вашу память и снижает риск развития старческого маразма.
39. Помогает вам жить дольше. Одно финское исследование показало, что люди, пьющие вино, имеют на 34% меньший риск преждевременной смерти.
Бренди или коньяк
40. Улучшает здоровье сердца. Бренди — это продукт перегонки вина, поэтому он обладает всеми теми же полезными свойствами, что и вино. В частности, этот напиток мешает появлению в организме бляшек, понижает кровяное давление и предотвращает сердечные приступы.
41. Замедляет старение. В бренды много меди, которая тоже оказывает сильное влияние на организм. Этот металл борется со свободными радикалами, вызывающими старение кожи и мозга.
42. Снижает риск развития рака. Вспомним про эллаговую кислоту! Ее полно в бренди!
43. Успокаивает кашель и простуду. В течение многих лет коньяк использовался как средство для борьбы с проблемами дыхательных путей. Ослабляет кашель, боль в горле и другие симптомы простудных заболеваний. Убивает бактерии, устраняет слизь, успокаивает раздраженные микробами участки тела.
44. Повышает иммунитет. Опять же, речь об антиоксидантах, убивающих вредные и болезнетворные микроорганизмы.
Шампанское
45. Позволяет сбросить вес. В настоящем французском шампанском обычно калорий намного меньше, чем в обычном красном или белом вине. Ну, а о других полезных свойствах виноградных напитков вы уже знаете.
46. Улучшает память. Исследования показывают, что после того, как люди немного выпьют шампанского, их пространственная и кратковременная память начинает работать намного лучше. Людям становится проще выполнять сложные задачи и расчеты.
47. Укрепляет здоровье сердца. Бокал шампанского в этом деле так же хорошо, как и бокал красного вина.
48. Содержит большое количество антиоксидантов. Бокал сидра вмещает их примерно столько же, что и стакан красного вина.
49. Отличная альтернатива для тех, кто не может пить пиво. Сидр сделан обычно из яблок, а не их зерновых культур, поэтому не содержит клейковины (в отличие от пива). Это делает его хорошим выбором для людей, у которых наблюдается целиакция или чувствительность к клейковине.
Но не спешите увлекаться
Эксперты рекомендуют женщинам ограничить потребление алкоголя одной порцией в день, мужчинам — двумя порциями. И, нет, вы не можете «держаться» всю неделю, а потом «со спокойной душой» надраться на выходных. Идеальный способ потреблять алкоголь — один бокал или одна-две рюмки раз в день за ужином.
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