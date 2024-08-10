12 самых дорогих автомобилей, которые радуют взор ценителей скорости и прекрасного

Ferrari 250 GTO – самый дорогой автомобиль в мире. | Фото: forum.autoinscale.com.
В последние годы за старые классические автомобили на аукционах выкладывают сумасбродные суммы. Стоимость же самых дорогих новых машин и близко не подходит к ценам топовых ретро-автомобилей. Какие же машины стали самыми дорогими на планете – далее в обзоре.
1. Ferrari 250 GTO - $38 115 000
Ferrari 250 GTO – самый дорогой спортивный автомобиль в мире. | Фото: autocar.co.uk.
Для многих не станет неожиданностью название самого дорогого спортивного автомобиля, который когда-либо продавали на аукционе. Это Ferrari 250 GTO – модель, которая заслужила мистическую репутацию благодаря результатам предыдущих аукционов. В последний раз рекордная машина была продана за 38 миллионов долларов в 2014 году. Ранее на ней гонялись Джо Шлессер, Паоло Коломбо и Анри Орейе.
Модель является одной из лучших машин класса гран-туризмо 1960-х годов благодаря превосходному шасси и мощному 3,0-литровому двигателю V12. С 1962 по 1964 гг. на заводе Ferrari изготовили всего 39 экземпляров.
2. Ferrari 335 Sport Scaglietti - $ 35 700 000
Ferrari 335 Sport Scaglietti, которую пилотировали гоночные звезды 1950-х и 1960-х годов. | Фото: autocar.co.uk.
Этот Ferrari 1957 года - еще один рекордсмен, который в начале 2016 года стал известен как самый дорогой гоночный автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. До этого 40 лет он принадлежал частному коллекционеру. Огромную стоимость машины сформировала его богатая гоночная история. В 1957 году в Себринге ее пилотировали Питер Коллинз и Морис Тринтьян, а на знаменитой гонке Милле Милья за рулем этой Ferrari сидел Вольфганг фон Трипс.
3. Mercedes-Benz W196 - $29 600 000
Гоночный Mercedes-Benz W196, который в 1954 год пилотировал Хуан-Мануэль Фанхио. | Фото: autocar.co.uk.
Стирлинг Мосс управляет гоночным Mercedes-Benz W196 на Фестивале скорости в Гудвуде, 2014 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Этот серебристый Mercedes-Benz принимал участие в гонках Формулы-1 в 1950-е годы, и за его рулем выигрывал гонки пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио. Машина стала победителем в Гран-при Германии и Швейцарии 1954 года, а в 2013 году на какое-то время стала самой дорогой машиной в мире.
4. Ferrari 290 MM - $28 050 000
Ferrari 290 MM Хуана-Мануэля Фанхио. | Фото: autocar.co.uk.
Благодаря богатой гоночной истории в списке 12 самых продаваемых машин находятся различные модели этой марки. Гоночный 290 MM был построен в 1956 году и участвовал в гонке Милле Милья с Хуаном Мануэлем Фанхио за рулем. Пять чемпионских титулов аргентинца, несомненно, повышают престиж и ценность любого автомобиля. Также на цену повлияло количество машин 290 ММ. Их выпустили всего 4.
5. Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider - $27 500 000
Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider Стива МакКуина. | Фото: autocar.co.uk.
В 1950-х и 1960-х годах команда North American Racing Team (NART) проводила кампанию популяризации автомобилей Ferrari в США. Также они заказали серию специальных автомобилей и 275 GTB/4 S NART Spider – один из них. Конкретным экземпляров владел Стив МакКуин. Машина даже «засветилась» в кинофильме «Афера Томаса Крауна» с его участием.
6. Ferrari 275 GTB/C Speciale - $26 400 000
Ferrari 275 GTB/C Speciale - гоночная версия дорожного автомобиля. | Фото: autocar.co.uk.
Каждый Ferrari 275 – это замечательный автомобиль для повседневного использования, который стоит очень дорого. Модель GTB/C Speciale была спроектирована специально для гонок и получила легкий алюминиевый кузов. А 3,0-литровый двигатель V12 был настроен на заводе, чтобы выдавать дополнительные 70 л.с. Удивительно, но эта машина так и участвовала в гонках, но в 2014 году на аукционе за нее выложили 26,4 миллиона долларов.
7. Jaguar D-Type - $21 780 000
Британский гоночный автомобиль Jaguar D-Type, построенный специально для гонок в Ле-Мане. | Фото: autocar.co.uk.
Jaguar D-Type №15 – победитель Ле-Мана 1956 года. | Фото: it.pinterest.com.
Автомобили Jaguar D-Type выигрывали гонки в Ле-Мане три раза с 1955 по 1957 год. Конкретный автомобиль, ставший самым дорогим из них, одержал победу в 1956 году в составе шотландской гоночной команды Ecurie Ecosse. Позже он находился в частной коллекции, иногда принимая участия в показательных соревнованиях. Учитывая значительное гоночное прошлое, не удивительно, что участники торгов так высоко подняли цену на аукционе.
8. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - $19 800 000
Шедевр итальянских кузовщиков Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider. | Фото: autocar.co.uk.
Элегантный Alfa Romeo 1930-х годов. | Фото: coachbuild.com.
Потрясающая работа итальянских кузовщиков позволила прервать доминирование Ferrari в списке самых дорогих машин родом из Италии. Одного взгляда на машину достаточно, чтобы понять почему. Фирма Touring установила красивый обтекаемый кузов на шасси Alfa Romeo с рядным 8-цилиндровым 2,9-литровым двигателем с наддувом. Всего было изготовлено 12 машин, которые теперь очень высоко ценятся коллекционерами.
9. Ferrari 250 GT SWB California Spider - $18 500 000
Дорогой родстер Ferrari 250 GT SWB California Spider. | Фото: autocar.co.uk.
Модель 250 GT SWB Spider всегда имела мифический статус даже среди наиболее эксклюзивных Ferrari. Но этот автомобиль поднялся на совершенно новый ценовой уровень, когда складе во Франции обнаружили еще один экземпляр в рабочем состоянии. В 2015 году за него дали 18,5 миллионов долларов.
10. Ferrari 375-Plus Spider Competizione - $18 400 000
Гоночный Ferrari 375-Plus Spider Competizione, который занял второе место на гонке Милле Милья в 1954 году. | Фото: autocar.co.uk.
Сложно не заметить, что среди самых дорогих классических автомобилей преобладают Ferrari. Автомобиль 375-Plus не стал исключением, так как успешно выступал в гонках и занял второе место на Милле Милья в 1954 году. Неудивительно, что покупатели так сильно боролись за право купить автомобиль, когда он продавался в 2014 году.
11. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione - $18 150 000
Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione. | Фото: autocar.co.uk.
На высокую стоимость классических автомобилей влияет очень многое: редкость, внешний вид, гоночная история. С оглядкой на это, Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione полностью оправдывает свою цену. Было собрано всего девять экземпляров, кузов которых сделан из алюминиевого сплава. Участие в гонках, полностью известный список всех владельцев, а также множество наград на конкурсах делают автомобиль отличным объектом для инвестиций.
12. Ferrari 250 LM - $17 600 000
Ferrari 250 LM, спроектированная для Ле-Мана. | Фото: autocar.co.uk.
Буквы LM в названии этой Ferrari означают, что автомобиль построен для гонки в Ле-Мане. Это исторически знаковая машина: с модели 1965 года началась эра среднемоторных гоночных автомобилей. Всего построили 32 экземпляра, которые теперь считаются редкими и стоят очень дорого. В 2015 году за Ferrari 250 LM заплатили 17,6 миллионов долларов.
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