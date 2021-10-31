Три вкусные каши, которые на самом деле абсолютно бесполезны

Так вкусно, но совсем не полезно.

1. Манная каша

Ну и пускай, зато ведь так вкусно!

2. Рисовая каша

Не каша такая, рис такой.

3. Овсянка быстрого приготовления

Это вообще не каша.

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Ни рыба, ни мясо, ни каша.