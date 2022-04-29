Лайфхаки, которые упрощали жизнь нашим бабушкам, а сегодня могут помочь и нам

Люди накапливают различные мудрости, советы и хитрости веками. И несмотря на то, что времена быстро меняются, многие из тех советов, что передаются из поколения в поколение, остаются актуальными, как и сотню лет назад.

Мы уверены, что не стоит «изобретать велосипед», если его уже давно придумали, поэтому отыскали и объединили мудрости, которыми пользовались еще во времена молодости наших бабушек и прабабушек.



Если нужно куда-то уехать и некому поливать цветы, можно воспользоваться следующим способом. Наполните емкость водой и поставьте ее выше уровня горшков с растениями, возьмите толстые нитки или шпагат, которые одним концом нужно погрузить в жидкость, а другой воткнуть в грунт. К концам нитей, которыми они помещены в воду, лучше привязать какие-то утяжелители, чтобы они случайно не выпали.

Если у вас дома есть красивые вазы, но вы опасаетесь, что однажды их кто-то случайно уронит, — засыпьте в них песок. Так они станут устойчивее и вероятность, что кто-то их случайно разобьет, будет меньше.

Чтобы очистить бутылки с узким горлышком изнутри, можно засыпать внутрь немного песка, залить его водой и взболтать.







Чтобы картофель при варке получился рассыпчатым, нужно добавить в воду вместе с солью щепотку сахара.

Когда он будет готов, воду нужно слить и ненадолго вновь вернуть картофель на огонь, периодически встряхивая.А для того, чтобы руки не пахли луком, нужно протереть их кусочком сельдерея, и тогда неприятный аромат пропадет.Чтобы не плакать при нарезке лука, можно взять в зубы небольшой ломтик хлеба, чтобы рот был приоткрыт и хлеб немного выступал. И только после этого натирать или резать лукЕсли вы хотите надолго сохранить яйца свежими, понадобится соль. Нужно взять емкость, насыпать ее туда и положить в нее яйца, чтобы соль покрывала их целиком. Так, благодаря отсутствию контакта с воздухом, их можно хранить дольше.При готовке иногда бывает нужно, чтобы крышка не закрывалась. Если нет специального приспособления, то можно использовать обычную деревянную прищепку. Нужно прицепить ее к бортику кастрюли, опереть на нее крышку, и тогда она не закроется.Мыть тонкое стекло в горячей воде стоит предельно аккуратно, чтобы оно не треснуло. Для того, чтобы этого не произошло, каждый предмет стоит класть в воду на бок, чтобы оно всей поверхностью с ней соприкасалось, тогда изделия останутся целыми.Чистить настоящее кружево стоит очень аккуратно. Для этого нужно разложить его на бумаге, засыпать ее порошком кальцинированной магнезии и так же накрыть сверху бумагой. Сверху положить что-нибудь тяжелое и оставить на пару-тройку дней. После этого хорошенько вытряхнуть — так кружевная вещь останется в первозданном виде и сохранит свою структуру.Вернуть немного увядшие цветы к жизни можно. Стебли нужно погрузить в емкость с горячей водой и оставить, пока она не остынет. После этого часть, которая стояла в воде, нужно срезать и поставить букет в холодную воду.Иногда подошва новой обуви сильно скрипит при ходьбе. Если вас сильно донимает звук, то можно избавиться от него, погрузив подошву обуви в масло, чтобы оно немного впиталось, и тогда скрип пропадет.Если дома что-то разбилось и нужно собрать все осколки, возьмите ненужную тряпку, намочите ее холодной водой, соберите их с ее помощью и выбросьте вместе с тряпкой.Если вы любите зажигать дома свечи, но у вас часто бывают проблемы с тем, чтобы аккуратно вставить свечу в подсвечник, попробуйте перед этим погружать ее в чашку с горячей водой. После того как воск размягчится, вы сможете легко ее вставить.Когда нужно нести полный кувшин жидкости, сделать это, не пролив, достаточно сложно. Но есть способ, как сделать это легче: нужно обхватить ручку четырьмя пальцами, при этом большой палец стоит зафиксировать, ухватившись за кромку кувшина.Если вас мучают грызуны, разложите по тому помещению, где они обитают, кайенский перец, мыши его не любят, и их количество должно заметно уменьшиться.Еще один домашний совет — использовать капустные листы как компрессы при ушибах. Лист нужно примотать к ноге, чтобы облегчить боль и снять отек. Но, конечно же, при серьезной травме нужно обязательно обратиться к врачу.Чтобы сахар не «каменел» и не образовывал комочки, нужно положить в емкость, где он хранится, кусочек хлеба. Он вытягивает влагу и не даст ему скомковаться.Картины, нарисованные маслом, покрываются пылью, но их можно легко очистить. Для этого нужно 1) протереть их чистой тканью; 2) взять картофель и разрезать его пополам, срезом протереть картину; 3) образовавшуюся пену удалить тряпкой, а загрязнившийся картофель срезать.