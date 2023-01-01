Куда попадет пуля из пистолета, которую выпустили строго вверх

Сначала пуля наберет максимально возможную высоту. |Фото: squarespace.com.

А потом будет падать с отклонением, почти как сигнальная ракета, только быстрее. |Фото: severpost.ru.

Падающая с неба пуля не такая опасная, как летящая вдоль земли. |Фото: vnevole.net.

Но ловить падающие пули незащищенной головой точно не стоит. |Фото: securlabor.com .