Почему у козлов и коз такие странные прямоугольные зрачки

Домашняя коза – животное с двойным дном. Коза была одомашнена человеком одной из первых – примерно 9 тысяч лет тому назад вместе со свиньей и овцой. Раньше этих животных другом и помощником человека стала только собака. А потому нет ничего удивительного в том, что коза и козел плотно вошли в человеческую культуру: здесь тебе и языческие жертвоприношения, и древнегреческие сатиры, и не самая приятная слава козла в христианстве, где он прямо отождествляется с Лукавым. Козлы и козы красуются на многих средневековых гербах, а еще их именем называют нехороших людей. Но сегодня нас интересует не история домашней козы, а ее биология.
Прямоугольные зрачки не только у козы. |Фото: kot-pes.com.
Каждое утро, при взгляде на себя в зеркало каждый из нас как-то привык к тому, что зрачки глаз – круглые. Именно поэтому многие люди, не сталкивавшиеся близко с домашней козой, сильно удивляются виду их прямоугольных зрачков. Выглядит не только необычно, но даже немного жутко! Если присовокупить к этому тот ужасный нечеловеческий рев, который умеют издавать козлы, нет ничего удивительно в том, что в средневековой Европе это животное стали считать едва ли не дьявольским отродьем. Но все-таки: почему у домашней козы такой странный зрачок?
Такие зрачки позволяют видеть вокруг себя. |Фото: krasivosti.pro.
На самом деле среди млекопитающих необычные глаза далеко не только у козы. Напомним, что зрачок необходим глазу для поглощения света, который в последствии помогает сформировать изображение на сетчатке задней части глаза. Именно по этому причине, зрачок в глазу всегда темный. Вокруг темного зрачка находится цветная радужная оболочка. Сжатие и расширение обоих элементов глаза позволяет контролировать количество света, попадающего на сетчатку. Так, например, при слабом освещении зрачок у всех животных расширяется. Что же касается формы зрачка, то она продиктована эволюционными особенностями. Среди млекопитающих распространено три вида зрачков: круглые, вертикальные и прямоугольные/овальные.
У большинства хищников зрачки или круглые, или вертикальные. |Фото: Pinterest.
Прямоугольные и овальные зрачки в природе свойственны подавляющему большинству пасущихся травоядных млекопитающих. Козы в этом списке далеко не единственные: коровы, лошади, овцы, олени, лоси, антилопы, буйволы и даже свиньи. Список можно продолжать еще долго. Всех этих и многих других травоядных животных природа наделила прямоугольным зрачками для лучшего выживания. Подобная форма зрачков в купе с расположением глаз по бокам головы наделяет большинство травоядных отличным углом обзора. Чем шире видишь вокруг себя – тем меньше шансов, что к тебе подкрадется голодный хищник. Так, например, домашняя коза с учетом периферийного зрения видит на 320-340 градусов вокруг себя! Именно поэтому подойти к животному незамеченным очень непросто, даже сзади. Для сравнения: коты видят всего на 200 градусов вокруг себя, а человек на 180. При этом форма прямоугольного зрачка временно может превращаться в круглую. Чаще всего происходит это, когда животное оказывается в темноте.
Форма зрачка - результат адаптации. ¦Фото: kartinkin.net.
Что же касается вертикальных и круглых зрачков, то они чаще всего встречаются у хищников. Вертикальные зрачки свойственны преимущественно видам ведущим ночной образ жизни и охотящимся в темноте: многие кошачьи и большинство пресмыкающихся имеет именно такую форму. Круглые же зрачки свойственны для хищников ведущих преимущественно дневной или смешанный образ жизни: крупные кошачьи (львы и тигры), волки и конечно же люди.
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