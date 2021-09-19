История одного фейка: Как люди поверили, что макароны растут на деревьях

«Нет ничего вкуснее собственноручно выращенных спагетти». Именно такой фразой однажды начался трехминутный сюжет по BBC. Автор сюжета рассказал, что мягкая зима в этом году и ранняя весна благоприятствовали раннему урожаю макарон в швейцарском городке Тичино. В это время слова ведущего сопровождались видеосюжетом, в котором семья фермеров собирает с веток деревьев длинные плети спагетти, укладывает их в корзины и несет сушиться под лучами полуденного солнца.
Сбор спагетти.
Благодаря тщательной селекции, объяснил ведущей, все макароны вырастают ровно до определенной длины. Ведущий также заметил, что швейцарцы и итальянцы растят макароны по-разному, так как в Италии это чаще всего огромные густо засаженные плантации. Заканчивался сюжет тем, что люди на экране садились за стол и пробовали «первый урожай спагетти».
Макаронные деревья.
Даже тот факт, что этот сюжет вышел в День дурака — а дело было 1 апреля 1957 года — многих людей совершенно не смутил. Люди начали бомбардировать и саму компанию ВВС, и местные магазины растений с требованием привезти им саженцы макаронных деревьев или рассказать хотя бы, где их можно взять. Более того, даже сам директор телерадиостанции ВВС был среди тех, кто наивно поверил этому сюжету. «А я и не знал, что спагетти растут на деревьях!» — воскликнул он своей жене, которая в ответ на это принесла ему энциклопедию, где написано, откуда на самом деле берутся макаронные изделия.
Растут ли макароны на деревьях?
Это может показаться глупым и смешным, если не задумываться о том, что и современные люди не всегда знают о происхождении своей еды. Особенно показательными в этом плане были программы Джейми Оливера, который пришел в группу детей и показывал им целые овощи, а те не знали, как они называются.
Паста на вилке.
Что же касается той программы в 1957 году, это также показывает, насколько люди доверяют сказанному по телевидению. Сюжет был показан в программе «Панорама», которая всегда считалась исключительно серьезной, а ведущий — это был Ричард Димблеби (Richard Dimbleby) — был одним из самых уважаемых телеведущих. Именно он освещал Высадку в Нормандии с июне 1944 и коронацию Елизаветы II в 1953 году. И если в респектабельной программе уважаемый журналист говорит, что спагетти растут на деревьях, то, видимо, так оно и есть.
Ричард Димблеби (Richard Dimbleby).
Идея сюжета про макароны принадлежала оператору программы «панорама» Чарльзу де Йегерю. Когда он учился в школе, а учился он в Австрии, его учителя часто говорили своим ученикам «Разве можно быть такими глупыми? Вы, небось, думаете, что и макароны растут на деревьях?» В Великобритании, конечно, такого никто не говорил — в это стране гарниром в блюдах служил картофель и капуста, как и в большинстве северных стран.
Сбор урожая спагетти.
Надо сказать, что первоапрельские шутки еще не раз удавались на славу — так, что люди искренне верили сказанному. Так, в 1998 году Бургер Кинг объявил о новом блюде — левостороннем бургере. Этот бургер, согласно пресс-релизу, поворачивали на 180 градусов налево, чтобы приправы пропитали только одну из сторон, что придавало бургеру более интересный вкус. И люди требовали левосторонние бургеры в ресторанах! В 1967 году в Мельбурне повторили шутку про макароны — ведущие местного телевидения рассказали об иммигрантах с Сицилии, которые растят в Австралии макаронные деревья. А в 1980 году BBC снова «надул» своих телезрителей, объявив о том, что на Биг Бене заменят циферблат на электронное табло.
Это тот самый ролик, заставивший поверить британцев в существование макаронных деревьев:
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