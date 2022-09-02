Как снимали фильм «Служебный роман»

Этот киношедевр Эльдара Рязанова вышел на экраны 40 лет назад и до сих пор пользуется невероятной популярностью у зрителей. И сюжет, и реплики героев все давно знают наизусть, однако большинству киноманов вряд ли известно о том, какие кадры не вошли в финальную версию фильма, и почему роли некоторых актеров пришлось сократить до нескольких эпизодов.











Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977



Пьесу под названием «Сослуживцы» Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским написали за 6 лет до того, как начались съемки. Изначально она предназначалась для театров, и по ней успешно шли спектакли более чем в 100 городах страны. Снять фильм режиссер решил после того, как увидел неудачный телеспектакль по этой пьесе.







Пробы на главные роли не проводили – режиссер заранее знал, кого он будет снимать в этом фильме. Поработать с Алисой Фрейндлих Рязанов планировал давно, но этим планам постоянно что-то мешало: на главную роль в «Гусарской балладе» ее не утвердили, от съемок в «Иронии судьбы» актриса отказалась. Но на этот раз режиссер был категоричен. «Я решил, что стану перекладывать эту пьесу для кинематографа лишь в том случае, если Калугину сыграет Фрейндлих… Фильм «Служебный роман» существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих», – писал Рязанов в книге «Неподведенные итоги».

Рязанов получил ее согласие, хотя съемки дались Алисе Фрейндлих очень тяжело. Ежедневно она вынуждена была метаться между театром и съемочной площадкой, между Ленинградом и Москвой . Все это время она фактически жила в поездах. Кроме того, по словам Рязанова, актриса проявила немалое мужество – ведь ей пришлось «обезобразить себя до такой степени, чтобы прозвище Мымра не казалось зрителям преувеличением».От работы с Алисой Фрейндлих режиссер получил огромное удовольствие и впоследствии говорил с восхищением: «Не подпасть под очарование Алисы Бруновны – женское, человеческое, актерское – было невозможно. Она стала любимицей всей нашей съемочной группы. Исключительная работоспособность, самоотверженность, увлеченность ролью, беззаветное служение искусству, полное отсутствие каких бы то ни было черт зазнайства или превосходства, наоборот, самоирония, врожденная деликатность, скромность, приветливость ко всем участникам съемочного процесса, душевная расположенность к людям – такова Алиса Бруновна в жизни».По поводу остальных актеров у Рязанова тоже не было никаких сомнений. Он заранее знал, кого хочет видеть в том или ином образе. А вот Олег Басилашвили сам себя представлял исключительно Новосельцевым и даже пытался переубедить режиссера в том, что он по натуре своей – вовсе не Самохвалов. Однако в результате признал правоту Рязанова, и эта роль стала одной из лучших в его фильмографии.А вот с исполнителями ролей второго плана пришлось сложнее. По сценарию, у секретарши Верочки был муж – его роль должен был исполнить актер Александр Фатюшин. С ним сняли несколько эпизодов, но актер заболел, и врачи запретили ему выходить на съемочную площадку. Поэтому муж у Верочки стал виртуальным, а все диалоги с ним происходили исключительно по телефону. В фильме осталось всего два эпизода с Фатюшиным , где он в толпе прочих сотрудников Института статистики удивляется «воскрешению» Бубликова и восхищается внешним видом преображенной начальницы Калугиной.На съемках актеры часто импровизировали, обогащая сценарий своими собственными находками – например, импровизацией была сцена ужина Новосельцева и Калугиной у нее дома. Отснятого материала хватало не на две, а на три серии, однако хронометраж не позволял оставить его без купюр. Поэтому в окончательный вариант вошли далеко не все эпизоды. Вырезать пришлось и несколько сцен с Людмилой Ивановой, где ее Шурочка кричала: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам!».В фильме звучат великолепные стихи: героиня Светланы Немоляевой читает стихотворение Беллы Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой», которое до этого нигде не публиковалось, а песня «У природы нет плохой погоды» была написана на стихи самого Эльдара Рязанова. Правда, вначале он скрыл этот факт, сказав, что это неизвестный перевод английского поэта Уильяма Блейка, – для того, чтобы композитор и актеры могли свободно высказать свои критические замечания. Но стихи все одобрили, и позже Рязанов признался, что автором на самом деле был он сам.«Служебный роман» вышел в прокат в конце октября 1977 г., и в первый же год его посмотрели 58 млн человек. За всю историю советского кинопроката эта картина заняла 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов. По результатам опроса читателей журнала «Советский экран» эта комедия Рязанова была признана лучшим фильмом 1977 года , а Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих названы лучшими актером и актрисой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)