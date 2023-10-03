Почему так баснословно дорого стоят 4 напитка, каждый стакан которых - это целое состояние

Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему некоторые продукты продают по такой ошеломляющей цене? Будь то изысканный вкус, редкость или просто спрос, есть, например, определённые напитки, которые могут стоить целое состояние. Каждый из них имеет свою уникальную историю и характеристики, которые отличают его от всех остальных. Увлекательный мир роскошных напитков готов поведать всем любознательным свои секреты, раскрыть причины их астрономических цен и ответить на самый главный вопрос: действительно ли они того стоят?
1. Японский матча
Японский чай матча.
Раньше этот японский чай был популярен лишь среди сторонников здорового образа жизни и правильного питания. Сегодня этот напиток стремительно набирает популярность среди широких масс. Матча — весьма древний напиток, пить его начали в далёком 10 веке. Представляет он собой японский сорт зелёного чая, растёртый в порошок. Японцы называют его маття. Он обладает огромным количеством полезных свойств.
У этого чая масса полезных свойств.
Сбор урожая этого чая происходит всего один раз в году. За две недели до этого, растения приходится накрывать, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Это помогает сохранить свежесть и насыщенный зелёный цвет. При этом листы дополнительно насыщаются аминокислотами, а чай приобретает особый сладковатый привкус. После сбора чайные листья обрабатываются двумя способами. В первом случае их скручивают и сушат, таким образом, получается чай гекуро. Второй способ предусматривает сушку прямых листьев, которые потом размалывают и получается чай тэнтя.
Производство чая матча сопряжено с различными трудностями.
Вкус чая матча главным образом зависит от того, когда собрали урожай. Как правило, листья, собранные первыми, имеют более яркий зелёный цвет, сладкий вкус и чрезвычайно насыщенный аромат. Это объясняется большим наличием в нём аминокислот. Качество чая определяется совокупностью невероятно сложных факторов: от времени сбора, погодных условий и обработки, до банального хранения. Вкус напитка стремительно ухудшается при малейшем соприкосновении его с кислородом, а сам порошок приобретает коричневатый цвет. Все эти факторы напрямую влияют на стоимость этого чая. Последователи ЗОЖ любят добавлять порошок матча в десерты и смузи, чай по праву считается суперфудом.
2. Французское шампанское
Французское шампанское - элитный напиток.
Настоящее французское шампанское не может стоить дёшево по целому ряду причин и виной тому не только лишь его, воистину, всегда премиальный вкус. Дело в том, что производится этот напиток исключительно из винограда, который выращивают в провинции Шампань. В этом регионе очень сложные погодные условия. Правительство весьма пристально следит за всеми процессами производства и очень строго их регламентирует, а это отнюдь не уменьшает стоимость элитного игристого.
Кроме всего прочего, сам процесс производства весьма долог и сложен. Ведь для того, чтобы получить те самые волшебные пузырьки-жемчужинки, требуется вторичное брожение и выдержка на осадке не менее года. А время, как известно - это деньги. Результатом всех этих сложностей является тот самый благородный напиток, который так любят истинные ценители всего изысканного.
Для получения тех самых волшебных пузырьков нужно время.
3. Верблюжье молоко
Верблюжье молоко стоит в десять, а иногда и в двадцать раз дороже коровьего. Кто-то удивится тогда, а зачем вообще доить верблюда? На самом деле это молоко не так популярно как коровье, но это мегаважный продукт питания в Африке и на Ближнем Востоке. Здесь верблюд испокон веков — это и транспорт, и источник полезной еды.
Верблюды - это и транспорт, и источник еды.
Сегодня верблюжье молоко стремительно набирает популярность на Западе. Дело в том, что в нём немного меньше насыщенных жиров и в 10 раз больше витамина С, а также кальция и калия, чем в коровьем молоке. Эти преимущества побудили многих людей начать использовать его в качестве альтернативной медицины, несмотря на очень ограниченные доказательные исследования. Многие знаменитости стали рекламировать этот продукт. Сегодня новые верблюжьи фермы стали появляются по всему миру. Только стоимость экзотического молока вряд ли уменьшится.
Верблюжье молоко не может стоить дёшево.
Дело в том, что доить верблюда — это очень тяжёлая работа. Только для того, что приучить этих животных к доению, может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Но даже после этого количество молока никогда не сравнится с молоком от коровы. Верблюдица может дать только 5-7 литров в сутки, а корова — около 50. Кроме этого, если телят можно пустить на мясо, то верблюжат нужно обязательно держать с матерью, иначе молока не станет. Питание же должно быть абсолютно натуральным - никаких комбикормов!
Верблюжат нельзя забирать у матери, иначе молоко пропадёт.
Всё это делает верблюжье молоко таким дорогим. На вкус оно разительно отличается от того, к чему привыкли европейцы. Оно солоноватое и более густое. Несмотря на рост популярности и увеличение поголовья верблюдов, их молоко продолжает оставаться дорогой роскошью.
4. Шотландский виски
Виски изобрели на самом деле в Ирландии, примерно 6 веков тому назад. Готовили его монахи в монастырях. Делали они это не столько для себя, сколько на продажу. Почему же сегодня во всём мире виски ассоциируется исключительно с Шотландией, а «скотч» является доминирующим на рынке элитного алкоголя?
Хоть виски и изобрели в Ирландии, именно шотландский «скотч» прославился на весь мир.
Несмотря на некоторую схожесть в технологии производства, между шотландским и ирландским виски есть принципиальная разница, и она заключается в историческом внедрении стандартов производства. В Шотландии виски сразу после своего появления стал элитным напитком. Право на его изготовление имела только Гильдия цирюльников и лекарей Эдинбурга, а продавали этот вид алкоголя лишь в аптеках. Напиток считался лекарством от огромного количества болезней.
Некоторое время спустя, изготовлением «скотча» было позволено заниматься исключительно знатным и богатым гражданам. Кустарное производство строго запрещалось. Столь жёсткие правила привели к тому, что и сегодня этот напиток стоит чрезвычайно дорого, по праву являясь синонимом роскоши.
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