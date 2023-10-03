Почему так баснословно дорого стоят 4 напитка, каждый стакан которых - это целое состояние

1. Японский матча

Японский чай матча.

У этого чая масса полезных свойств.

Производство чая матча сопряжено с различными трудностями.

2. Французское шампанское

Французское шампанское - элитный напиток.

Для получения тех самых волшебных пузырьков нужно время.

3. Верблюжье молоко

Верблюды - это и транспорт, и источник еды.

Верблюжье молоко не может стоить дёшево.

Верблюжат нельзя забирать у матери, иначе молоко пропадёт.

4. Шотландский виски

Хоть виски и изобрели в Ирландии, именно шотландский «скотч» прославился на весь мир.