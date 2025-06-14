Азиатские сериалы в духе «Игры престолов», «Декстера» и не только

Если вам нравится Одинокие сердца

Не будет преувеличением сказать, что абсолютное большинство азиатских сериалов — это вариации на тему ромкомов и школьной жизни. На Западе школьные мыльные оперы давно эволюционировали. На смелом английском телевидении появились отвязные «Молокососы» и «Плохие», на американском — манхэттенская сказка «Сплетница» и музыкальный ситком «Лузеры». Тем не менее именно подростковые шоу вроде «Одиноких сердец» гуманизировали мыльные оперы в свое время, показав, что богатые тоже плачут.У японских и корейских школьников вся жизнь крутится вокруг школы: они проводят в ней почти всё свое время, кладут здоровье на изнуряющую учебу и во многом воспринимаются обществом через престижность заведения, чью униформу они носят. Логично, что в таких условиях представление о школьных годах перешло в романтизированную сферу, при помощи которой реальным ученикам отчасти легче справляться с не самой простой действительностью.На фоне множества юмористических драм вроде «Для тебя во всём цвету» или же остросоциальных как «LIFE», настоящий культ обретают те, что при изрядной доле романтического конфликта соединяют в себе всё и сразу. Накал страстей в азиатских сериалах о школьниках подчас легко обходит любой американский за счет всё еще довольно строгих представлений о приличном поведении. Японский «Цветочки после ягодок», поставленный по манге, несмотря на свой приличный возраст (первый сезон вышел десять лет назад), до сих пор остается главной историей о преодолении барьера между сословиями. Его корейская версия страдала излишней костюмированностью, однако другое шоу с похожей фабулой, «Наследники», удалось. Помимо школы, здесь есть и интриги, и опасная жизнь тех, кто стоит во главе корпораций, и даже трогательное представление о жизни в Калифорнии.